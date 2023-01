La verdad detrás del video en que la Guardia Nacional disparó contra una camioneta en Chihuahua

La persecución de elementos de la Guardia Nacional a una camioneta en calles de Chihuahua quedó registrada en un video Créditos:Twitter @Noticias_Chih

Este 11 de enero se viralizó la grabación de un presunto ataque por parte de la Guardia Nacional contra una camioneta que circulaba en calles de Ciudad Jiménez, Chihuahua. En la grabación de poco más de un minuto se puede escuchar el incesante sonido de detonaciones y la persecución de los agentes a los tripulantes del vehículo.

En los primeros segundos del video quedó registrado el sonido de múltiples impactos de arma de fuego sin mostrar su procedencia. Luego de aproximadamente medio minuto de grabación, fue captado un vehículo de la Guardia Nacional con un grupo de agentes armados en la parte la trasera, seguidos de una camioneta blanca contra la cual abrieron fuego.

La GN habría continuado disparando pese a que la camioneta se detuvo (Twitter @Noticias_Chih)

Ante el ataque, el conductor de la camioneta terminó por detener su marcha a la orilla del camino. Sin embargo, aparentemente los guardias nacionales continuaron disparando pese a esto.

Presuntamente en el vehículo particular viajaban dos jóvenes, uno de los cuales habría fallecido durante el ataque, según reportaron medios locales.

Tras el revuelo que causó esta grabación, la Guardia Nacional emitió un posicionamiento en el que señaló que el equipo que tuvo participación en este hecho fue objeto de un ataque armado por parte de los tripulantes de la camioneta, quienes se negaron a detener su marcha cuando se les solicitó que lo hicieran.

La Guardia Nacional aseguró que fueron los tripulantes de la camioneta los primeros en atacar (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

“Las imágenes corresponden a hechos registrados el pasado 1° de enero en las inmediaciones del municipio de Jiménez, Chihuahua, instantes después de que personal de la Guardia Nacional manifestara que fue objeto de disparos en su contra.”, informó la GN en un comunicado.

El organismo puntualizó que el caso está bajo investigación y que tanto el personal implicado como su armamento y vehículos están a disponibles ante cualquier llamado de la autoridad ministerial. Además aseguró que, desde el principio, está coordinado con la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.

Sumada a la investigación por parte del Ministerio Público, la Guardia Nacional señaló que trabaja en la integración de un expediente propio a través de la Unidad de Asuntos Internos.

Quienes integramos la #GuardiaNacional refrendamos día con día nuestra convicción de servir a México con honor, respeto y lealtad. pic.twitter.com/wFhBelGtK2 — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) January 9, 2023

Con estas acciones se refrendó el compromiso de que los agentes actúen con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos, aseveró la GN.

“La Guardia Nacional dará puntual seguimiento a las investigaciones de este caso y refrenda el compromiso de no tolerar abusos de autoridad ni el uso excesivo de la fuerza”, añadió el organismo.

El video desató todo tipo de reacciones en redes sociales, donde algunos internautas dedujeron que los guardias nacionales actuaron en respuesta a un ataque en su contra. Sin embargo, señalaron y criticaron un posible uso excesivo de la fuerza.

La persecución de la GN a una camioneta sucedió poco antes de que Chihuahua quedara sumido en la violencia por la recaptura y muerte de "El Neto" (Especial)

Entre los comentarios se pudieron leer algunos como: “Por esto no queríamos al ejército en este tipo de labores, no están capacitados para este tipo de situaciones donde se debe de evitar la fuerza letal” o “La doctrina es no disparar a menos que te disparen segun yo. Los cocieron a balazos sin ver ninguna amenaza. Los entiendo pero su entrenamiento deberia haberles ayudado a no terminar con vidas”.

Este hecho ocurrió días antes de la muerte de “El Neto”, líder de Los Mexicles, que se fugó de prisión poco antes. Tanto la fuga como el deceso del líder criminal desató represalias por parte del crimen organizando, sumiendo a Ciudad Juárez en una ola de violencia.

