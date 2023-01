Colosio definirá sus aspiraciones presidenciales a finales de 2023

Luis Donaldo Colosio Riojas aún no revela sus intenciones de cara a 2024 (GABRIELA PÉREZ MONTIEL /CUARTOSCURO.COM)

Pese a que en los últimos meses, el nombre de Luis Donaldo Colosio Riojas ha sonado como una de las opciones de Movimiento Ciudadano para competir por la presidencia de México en 2024, el actual alcalde de Monterrey reveló que será hasta finales de 2023 que se defina al respecto.

Fue al cierre de un evento en el municipio que gobierna que el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta reiteró que aún no es momento de pronunciarse sobre su futuro político. Por ello, aseguró que no dará “spoilers”: “Espérense”, aseguró.

“Yo dije que a finales de este año ya me iba a pronunciar, ya me iba a definir”, aclaró el político de 37 años, quien fue diputado del Congreso de Nuevo León de 2018 a 2021.

Dicha declaración tuvo lugar luego de un encuentro que sostuvo con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en conjunto con el mandatario de Nuevo León, Samuel García; todos militantes de Movimiento Ciudadano, quienes también han destapado sus intenciones de contender por el Ejecutivo Federal.

Colosio Riojas actualmente gobierna Monterrey (Cortesía MC)

Sin embargo, la dirigencia nacional del partido naranja descartó de facto a García Sepúlveda, luego de que Dante Delgado Rannauro aseguró que el ex senador terminará su mandato en Nuevo León por el periodo que fue electo.

Por su parte, diversos instrumentos de encuesta posicionan a Colosio Riojas con una opción fuerte para competir contra la “corcholatas” del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Fue a finales de diciembre que una encuesta de Massive Caller lo colocó en el tercer lugar de acuerdo a la pregunta De las siguiente personas, ¿Quién le gustaría que fuera el candidato?. En dicho instrumento fue superado por Samuel García y Enrique Alfaro; Colosio se colocó con el 21.1% de las preferencias.

Samuel García sí declaró querer competir por la presidencia de México (Twitter / @samuel_garcias)

No obstante, Luis Donaldo aseguró desde octubre de 2022 que se esperaría a 2023 para hablar sobre su posible candidatura y, ahora que llegó la fecha, expresó que esperará hasta finales de año para destapar sus aspiraciones.

Y es que el alcalde señaló que su mandato tiene un plazo de tres años con posibilidades de poderse reelegir. “En mi caso, saben que mi mandato dura tres años. Entonces, como me puedo reelegir, puedo optar por otras opciones, pero no me gusta decir (...) porque nunca se sabe qué va a pasar”, declaró en octubre pasado.

“Mi corazón me dice que quizá este momento es para hacer una buena reflexión y dedicarme a trabajar durante el siguiente año, para que tanto los resultados como la gente y sobre todo, Diosito, nos marque la decisión correcta”, completó.

Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, descartó que su partido vaya en coalición en 2024 (Twitter/@DanteDelgado)

Por su parte, en ese entonces calificó como “absurdo” el hecho de que Samuel García quiera contender por la presidencia en medio de su gestión. “Sería absurdo que a mitad el gobernador quisiera migrar hacia la Presidencia de la República cuando sabe perfectamente bien que tiene un compromiso con la gente de Nuevo León”, aseguró.

Entre tanto, Colosio hace poco reveló la razón por la que no se unió a la filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como su padre, quien llegó a ser candidato presidencial de dicho instituto. Declaró que fue porque no veían en él un político joven, sino un capital político el cual explotar.

“Precisamente porque la gente que ve mi nombre como capital, es gente que no es mi amiga y gente que no entiende; mientras a ellos se les puede hacer muy fácil o muy cómodo o muy interesante tener ese capital político, o sea, yo lo que quiero es a mi papá, o bien, yo lo que tengo es capital moral que él medio, que él me enseñó, que él me instruyó, tanto él como mi mamá”, aseguró.

