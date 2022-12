Samuel García se echó para atrás; afirmó que seguirá gobernando Nuevo León y no buscará la presidencia

El gobernador de Nuevo León afirmó que estará enfocado en ser el mejor gobernador que Nuevo León haya tenido (REUTERS/Daniel Becerril)

En días pasados el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio de qué hablar tras dar a conocer su interés de ser uno de los candidatos para competir por la Presidencia de la República en los próximos comicios del 2024. Sin embargo, durante el miércoles, este reculó.

Samuel García se destapó para el 2024 con MC: “Solos ganamos y ganamos bien” El mandatario de Nuevo León indicó que, pese a su interés, sabe que su mayor responsabilidad está con la entidad que gobierna desde 2021 VER NOTA

Pues durante la Convención Nacional Democrática Extraordinaria del partido Movimiento Ciudadano (MC) del 5 de diciembre, el neoleonés indicó que el partido naranja podría ir por su cuenta por la presidencia de México, pues afirmó que el partido contaba con buenos candidatos.

“Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos (...) me apunto como uno de ellos. Ya se demostró que se podía tener un nuevo Nuevo León y ahora viene un nuevo México naranja”

Sin embargo, tras dos días de haberse “destapado”, afirmó que se centrará en el gobierno estatal y continuará al frente de Nuevo León para “ser el mejor gobernador que haya tenido”.

pero en este momento mi único compromiso, en lo que estoy completamente concentrado, es en trabajar duro para ser el mejor gobernador que haya tenido Nuevo León. — Samuel García (@samuel_garcias) December 8, 2022

Fue a través de su cuenta de redes sociales que tras sus declaraciones, García Sepúlveda contó en un extenso hilo de Twitter que dos momentos habían sido sumamente importantes para él: cuando se hizo gobernador y cuando Mariana Rodríguez, primera dama del estado e influencer, le informó de su embarazo.

“Quiero compartir con ustedes los dos momentos más felices de mi vida: uno fue el día en que las y los neoleoneses confiaron en mí y decidieron elegirme como gobernador. (...) El otro momento fue cuando Mariana me dijo que Mariel venía en camino, desde ese día disfruto vivir el embarazo con ella y la ilusión de todo lo que viene”

Tras esto habló acerca de sus declaraciones acerca del destape en la contienda presidencial: “la cosa es muy simple: me preguntaron si quería ser presidente y la respuesta es muy obvia, por supuesto que quiero ser presidente del país en el que nací”.

Samuel García aseguró que podría representar a Movimiento Ciudadano (Twitter/@MovCiudadanoMX)

Sin embargo, indicó que “en este momento mi único compromiso, en lo que estoy completamente concentrado, es en trabajar duro para ser el mejor gobernador que haya tenido Nuevo León”, redactó Samuel García.

Movimiento Ciudadano irá solo en 2024, Dante Delgado aseguró que el partido naranja ganará la presidencia Además, durante un evento de MC, Samuel García anunció que está de acuerdo en buscar la presidencia por su partido VER NOTA

Y finalizó afirmando que seguirá trabajando, haciendo lo que esté en sus manos para hacer de Nuevo León el mejor estado para vivir.

“Quiero hacer todo lo que esté en mis manos para hacer de nuestro estado el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir. Quiero cumplir con mi promesa de construir un nuevo Nuevo León. Así que tranquilos, aquí seguimos y seguiremos jalando. ¡Ánimo!”

También cabe señalar que no aclaró si la publicación tuvo que ver con el hecho de que el 6 de diciembre, un día después de las declaraciones del emecista, el exgobernador Fernando Elizondo Barragán, presentó su renuncia del consejo asesor de Samuel García.

Fernando Elizondo Barragán renunció a su puesto de asesor de Samuel García tras su destape (Facebook/Fernando Elizondo B)

Pues en su cuenta de Facebook, aseguró que a pesar del aprecio que le tiene al gobernador del MC, veía como “un grave error que traerá muchas consecuencias negativas” el destape García Sepúlveda así como la decisión del partido de no ser parte de la coalición Va por México.

Javier Corral vio futuro en Movimiento Ciudadano para el 2024: “Una interesante alternativa” El exgobernador aplaudió que el partido marcara su distancia de la “vieja política” y mencionó que podría reacomodar el panorama político VER NOTA

“Por encima del aprecio que le tengo a Samuel García, tengo la convicción de que la decisión anunciada por él de buscar la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano es un grave error que traerá muchas consecuencias negativas. Lo mismo pienso de la decisión de este partido de participar sin alianzas en las elecciones de 2023 y 2024″, se puede leer en la publicación.

Prosiguió indicando que las decisiones, tanto del partido como de Samuel García, van en dirección opuesta del bienestar de México y del estado.

“En consecuencia me he excusado irrevocablemente de ser miembro del consejo asesor del gobernador, he declinado la calidad de mentor del mismo y he pedido no ser incluido en nada que tenga que ver con estos proyectos políticos”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: