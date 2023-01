Si no encuentra espacio en la política, Cuauhtémoc Blanco volverá al futbol

Cuauhtémoc Blanco ve su futuro en la política o con la Selección Mexicana (Twitter/@ElJefeAguila)

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, confirmó que sí busca competir por otro cargo público de cara a los comicios electorales federales en 2024, sin embargo, aseveró que antes lo platicará con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cuauhtémoc Blanco descartó ser corcholata de Morena para 2024: “Ya tienen tres” El exfutbolista aseguró que tiene planteado volver al mundo del balompié nacional, por lo que sus próximos objetivos podrían ser en el Club América o la Selección Mexicana VER NOTA

El ex alcalde de Cuernavaca declaró a medios de comunicación que no tiene clara la posición a la que aspira, sea una senaduría o diputación federal; no obstante, reveló que en, en caso de no alcanzar algún cargo, regresará al futbol con miras a dirigir un equipo o a la Selección mexicana.

Fue al término de un evento público en la colonia Antonio Barrera en Cuernavaca que el ex seleccionado nacional reafirmó sus aspiraciones políticas. Cabe señalar que hace algunos meses no descartó competir por la presidencia de México, aunque al momento ya se bajó de la contienda interna.

Sheinbaum cerró el año como la favorita en Twitter para ser candidata de la 4T en 2024 La agencia Nanosphera también dio a conocer la preferencia que obtuvo Marcelo Ebrard y Adán Augusto López VER NOTA

Aseguró que se trata de “pedir permiso, de pedir autorización”. “Fíjate que los fui a ver el año pasado (a AMLO) y se lo iba a proponer, pero espero tener otra reunión con él y pedirle que me dé la oportunidad. Sí me gustaría”, afirmó el mandatario local.

Visito a mis amigos de la colonia Antonio Barona en Cuernavaca, para el inicio de las acciones de labor social para prevenir el delito, las adicciones y promover la salud en la niñez y la juventud. pic.twitter.com/Upnv1aB5iJ — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) January 10, 2023

No obstante, aseveró no ser como otros políticos, por lo que si no obtiene el permiso no insistirá. “Pero no me voy a casar (con sus aspiraciones). Yo no soy como muchos políticos. Si me dicen que sí, pues adelante, pero si me dicen que no, pues me regreso al futbol”, expresó.

Cuauhtémoc Blanco prometió reconstrucción del mercado de Cuautla tras incendio Los comerciantes afectados serán reubicados en sitios temporales, pues las llamas consumieron al menos 300 locales del inmueble VER NOTA

Asimismo, no reveló el cargo al que aspira, pues señaló no estar en busca de “un hueso, otro, otro y otro”. “Si se da, qué bueno. Si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de algún equipo de aquí de México. Me encantaría dirigir en el extranjero, me encantaría dirigir la Selección mexicana”, reveló el político de 49 años.

Sin embargo, en caso de que Blanco Bravo desee competir el próximo 2024, deberá pedir licencia para separarse de su cargo al frente de Ejecutivo morelense, el cual tomó en 2018 de la mano del Partido Encuentro Social (PES) en coalición con Morena y el Partido del trabajo (PT).

El gobernador Blanco Bravo pedirá permiso a AMLO para contender por otro cargo (Cuartsocuro)

Con respecto a la competencia adelantada al interior de Morena por la candidatura presidencial, reconoció no estar en el equipo de ninguna de las principales “corcholatas”, es decir, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

“No pertenezco a ninguno de los tres; que gane el mejor y cuando gane lo vamos a apoyar con todo (...) Nosotros estamos con Morena y el que quede en las encuestas es al que vamos a apoyar”, destacó.

Por otro lado, fue hace unos días que el gobernador descartó ser parte la dicha riña por la candidatura, pues en Morena ya habían tres personajes compitiendo. “No, ya tiene tres (aspirantes), pero para otra cosa sí”, aseguró.

Cuauhtémoc Blanco declaró que sí está en busca de otro cargo público (Cuartoscuro)

Fue en dicho evento en el municipio de Yautepec donde declaró que si no encuentra su futuro en la política, lo haría en el futbol: “tengo también la ilusión de regresar al futbol como entrenador, pero bueno, vamos a pensar las cosas de aquí a unos tres o cuatro meses. Me gustaría un día dirigir al América y un día dirigir a la Selección, cómo no, pero hay que ir paso a paso”.

SEGUIR LEYENDO: