Dante Delgado cerró la puerta a la alianza con Va por México

Dante Delgado volvió a rechazar alianza entre partidos opositores (Twitter/@DanteDelgado)

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, cerró nuevamente las puertas a una posible alianza Va por México con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para la candidatura a la Presidencia de la República en las elecciones del 2024, debido a que representan a la “vieja política”.

Durante una entrevista, el también senador indicó que en el país no se encuentran las condiciones necesarias para crear una coalición, más allá de lo meramente electoral, por lo que solo podrían participar cuando se modifiquen las reglas y no se “aplaudan” las viejas prácticas.

Para dar mayor profundidad a su idea, el legislador indicó que no se puede trabajar en conjunto con arrogancia, soberbia y vanidad que se tienen en las cúpulas de los partidos de la oposición, misma que representa al régimen político anterior, por el contrario, indicó que el trabajo deberá de ser con la ciudadanía y la militancia de los institutos.

“Yo no creo que pueda haber arrogancia y mucho menos soberbia y vanidad, tiene que haber inteligencia, capacidad de convocatoria y, sobre todo, acuerdo, pero no entre cúpulas”, expresó el exmilitante priista, quien ha expresado su deseo porque el instituto siga en solitario y no se una a los demás de oposición.

Movimiento Ciudadano ha denunciado acuerdos entre el PRI, PAN y PRD (Captura)

Ahí no concluyeron sus señalamientos, pues aunque algunos militantes de la alianza Va por México han invitado a Movimiento Ciudadano a cerrar filas en contra de la Cuarta Transformación, Delgado Rannauro expresó que la puerta siempre ha estado cerrada; no obstante, no descartó que con trabajo ésta pueda ser abierta.

“No, yo no la veo (abierta), yo la veo cerrada. Creo que entre todos se puede hacer un esfuerzo de abrirla, pero yo ahorita la veo cerrada”

Finalmente, reiteró que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, no participará por la titularidad del Ejecutivo Federal, debido a que se espera que concluya su mandato en la entidad del norte del país, tal como el propio militante lo ha expresado en diferentes ocasiones.

Samuel García aseguró que podría representar a Movimiento Ciudadano (Twitter/@MovCiudadanoMX)

Pese a lo anterior, el pasado 5 de diciembre García Sepúlveda destapó sus intenciones e interés de competir por la Presidencia de la República, de la mano de su partido Movimiento Ciudadano (MC), en los comicios de 2024, pese a que ha asegurado que quiere terminar su mandato en el norte del país.

Durante la Convención Nacional Democrática Extraordinaria del partido naranja, el mandatario local indicó que su instituto cuenta con muy buenos perfiles para competir por la titularidad del Ejecutivo Federal, por lo que destacó que no necesitan ir en alianza con ningún otro partido, ya que han demostrado que pueden obtener la victoria en solitario, por lo que también descartó la posibilidad de unirse a Va por México.

“No sé si vamos a ir juntos o en bola, solos o en coalición, lo que sí sé es que hemos demostrado, como en Nuevo León, que no ocupamos a nadie, solos ganamos y ganamos bien. No sé quién vaya a ser el candidato, pero aquí tenemos gallos y mujeres fregon*s”, expresó ante la militancia emecista en la Ciudad de México.

Sin embargo, pese a confesar su deseos por obtener el máximo cargo político del país, García Sepúlveda advirtió que sabe que, actualmente, “falta mucho” para que se definan las candidaturas, además de que su mayor responsabilidad está con Nuevo León.

