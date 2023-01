Amigas o rivales: las polémicas fotos de Niurka Marcos y Maryfer Centeno tras pelea en vivo

El encontronazo ha sido tachado de "actuado" (Foto: captura YouTube)

Luego de la viral pelea entre Gustavo Adolfo Infante contra Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, los enfrentamientos al aire parecen estar de moda. El reciente encontronazo entre Niurka Marcos y Maryfer Centeno en un principio generó el mismo impacto, aunque unas fotos publicadas por la cubana, horas después del programa, han generado especulaciones de que se trató de “algo armado”.

La vedette explotó contra la grafóloga durante un segmento de transmisión directa de la cadena La Zaga, que pertenece a Adela Micha, por un análisis que hizo sobre su fugaz romance con Juan Vidal cuando eran pareja e incluso se iban a casar tras su eliminación de La Casa de los Famosos 2.

“Hate es toda la gente que tira mierd* viniendo de donde venga, entonces, escucha bien lo que yo te estoy diciendo, a mí me tira mierda una cierta cantidad de gente, pero quienes me aman y me defienden evidentemente le tiran mierd* a quien me tira mierd* a mí [...] entonces aquí todo mundo es hate, porque tú [Maryfer Centeno], cuando me conociste me hiciste un perfil muy perro de una persona super estable”, despotricó la actriz.

Tras densos minutos donde las agresiones verbales, enfrentamientos e incluso el hecho de que Niurka Marcos volteara su silla, le diera un pequeño empujón y así terminara de espaldas ante la solicitud de Maryfer Centeno por verse a los ojos mientras hablaban, las fotos publicadas en la cuenta de Instagram de la ex esposa de Juan Osorio terminaron alimentando los rumores de que todo fue actuado.

“Increíble que después de la manera en cómo se hablaron y que por algunos momentos todos los presentes y espectadores pensamos que llegaría a los golpes, más por Niu, ahora salgan abrazadas”. “Así o más actuado esto, con Niurka ya nada se siente de verdad, todo para ella es show y desde La Casa de los Famosos 2 se notó su falsedad y por ello la eliminaron”. “No invitas a alguien que atacas o aceptas ir a un lugar donde sabes que no eres bienvenido, así que esto fue más que armado por todo e incluso por Adela mIcha que se deslindó y nadie le cree”, externaron internautas.

Maryfer Centeno reaccionó a conflicto con Niurka Marcos

Durante una emisión de Se tenía que decir donde Niurka Marcos aprovechó para reclamarle públicamente a Maryfer Centeno por un análisis que publicó en sus redes sociales: “A mí me tira mierda una cierta cantidad de gente, pero quienes me aman y me defienden evidentemente le tiran mierd* a quien me tira mierd* a mí”.

La vedette estaba subiendo de tono y tras usar unas palabras altisonantes, Maryfer pidió que todo se llevara a cabo con respeto: “La que más habla eres tú, Niurka. Vamos a ser un recuento minuto a minuto de la cantidad de palabras que dices tú con la cantidad de palabras que diga yo. Asimismo, vamos a ver quién es agresiva y quién no”.

Tras el viral momento que no ha dejado de ser tendencia en redes sociales, la experta en lenguaje corporal ha externado su primera impresión del conflicto en Twitter: “Agradezco todo el apoyo que se me ha dado. La vida pone las cosas y a las personas en su lugar. La actitud de Niurka no fue adecuada, ni la aplaudo pero entiendo ese personaje, al final me dio la razón y valía la pena acabar esto de la mejor manera”.

“Yo jamás pediría que Niurka se vaya del país como han pedido hoy, no haría jamás una apología de la violencia, le deseo absolutamente lo mejor, al final reconoce que digo la verdad y yo creo que para ella fue divertido. Cada quién sus gustos”.

