Tacharon de arrogante a Danilo Carrera tras anunciar su retiro a los 33 años: “Ya he hecho todo en México”

Danilo Carrera se retira de México tras 7 años en el país (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

¡Danilo Carrera confirmó que se va de México! El actor de origen ecuatoriano se sinceró sobre su futuro en el país que le ha dado algunos de sus protagónicos en telenovelas más reconocidos, asegurando que su trabajo “ya está hecho”, por lo que luego de 7 años laborando para Televisa se mudará a Miami, Estados Unidos.

Con tan solo 33 años de edad, el actor de melodramas anunció el fin de su ciclo en tierras aztecas, pues considera que ha navegado desde los papeles antagónicos hasta los estelares. Esta situación ha causado un gran conflicto en redes sociales, pues más de uno ha tachado su decisión de “arrogante”.

“Me mudo a Miami, me voy de México después de siete años y es un proceso. Ya he hecho todo en Televisa, ya he hecho todo en México, qué más puedo hacer. Ya he antagonizado, ya he protagonizado…”, expresó durante la plática concedida al programa de espectáculos Despierta América.

Su futura producción en Televisa podría ser la última con dicha televisora (Foto: Instagram/@danilocarrerah)

La decisión pareciera que fue tomada con mucho mayor tiempo de anticipación -contrario a lo que creen sus fans-, pues el galán de telenovelas aseguró que de no haber llegado la oferta de Juan Osorio para una producción que ya fue realizada y está próxima a estrenarse por Las Estrellas, él ya se habría ido de México.

“Por ahora, la verdad es que si no hubiera salido este proyecto con Juan Osorio, con Angelique Boyer, no estaría trabajando, me hubiera ido ya y porque salió esto, hay cosas a las que no les puedo decir que no, es un reto. Si esta fuera mi última novela me retiraría muy feliz, muy contento…”, dijo sonriente.

Detallando más los motivos sobre su cuestionado retiro prematuro de las telenovelas cuando aparentemente está en uno de sus mejores momentos, tal y como lo mencionan los televidentes en redes sociales, Danilo Carrera compartió otras de sus intenciones.

“Ya me gané todos los premios, ya fuimos número uno en Estados Unidos, en toda América Latina. Ya hice conciertos con esa novela y creo que esta de aquí puede ser. Si ya me retiro, me retiro otra vez en alto, ¿no?”, agregó el galán, quien además contó que gracias a la remuneración por su trabajo ha podido viajar por el mundo y disfrutar de esta, una de sus más grandes pasiones, como recientemente compartió en su cuenta de Instagram desde algunas pirámides de Egipto.

(Foto: Instagram/@danilocarrerah)

Pese a los señalamientos, el actor aseguró que dejar México no le causa un sentimiento de felicidad, sino todo lo contrario, pues aunque es originario de Ecuador, su carrera artística despuntó dentro de la nación del tequila e, incluso, gran parte de su vida sentimental ha ocurrido con mexicanas.

“¿Te digo la verdad? Me está pegando muchísimo porque es mi casa. Ha sido mi hogar los últimos siete años, desde el 2015 que me mudé no me he ido, me han tratado increíble. He tenido una carrera que ni siquiera yo podía imaginarse, llegar a donde he llegado, a los 26 años protagonizando a las 9 de la noche, ganándome premios a los 27 que no se habían ganado compañeros míos de 40 años con 25 años de carrera… Teniendo muchos amores en México, un par de desamores también…”, compartió.

Boyer podría ser su última compañera protagónica en un melodrama mexicano EFE/Grupo Televisa

En la nueva telenovela del productor mexicano Juan Osorio, El amor invencible, la protagonista será la actriz Angelique Boyer, quien compartirá pantalla con el ecuatoriano Danilo Carrera, siendo este proyecto su posible retiro del género rosa, la actuación o su vida artística, pues todas las opciones quedaron abiertas tras su declaración.

