Globos de Oro 2023: quiénes son los mexicanos nominados

La ceremonia de premiación regresará con transmisión en vivo luego de las fuertes críticas que recibieron los organizadores por no emitir la alfombra roja en 2022. (Foto: Seastien Vuagnat/AFP)

Los Golden Globe Awards regresarán este martes 10 de enero con una ceremonia de premiación muy especial por su 80° aniversario; esto después del escándalo que enfrentaron los organizadores en 2022, cuando algunos miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su sigla en inglés) fueron señalados de racismo y corrupción. Ahora, en un intento por recuperar su prestigio, ofrecerán un evento lleno de sorpresas.

Entre las luminarias que desfilarán por la alfombra roja de The Beverly Hilton de California se encuentran algunos artistas mexicanos que llevan muchos años luchando por alcanzar su sueño en Hollywood. En esta ocasión serán Guillermo del Toro, Diego Luna, Diego Calva y Salma Hayek quienes tendrán una participación especial.

El conductor principal será Jerrod Carmichael. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Mexicanos nominados este 2023

Desde que Guillermo del Toro confirmó que estaba trabajando en una adaptación stop-motion del clásico infantil Pinocho levantó mucha expectativa entre el público, pues durante toda su trayectoria artística ha logrado conquistar al mundo entero con su visión en películas como La forma del agua -ganadora de cuatro premios Oscar en 2018-, El callejón de las almas perdidas y El laberinto del fauno, por mencionar algunas.

En esta ocasión, la obra del cineasta tapatío fue considerada en tres categorías de los Globos de Oro: “Mejor Película Animada”, “Mejor Banda Sonora” y “Mejor Canción Original”. Y es que tan solo bastaron unos días en cartelera -además de su estreno en Netflix- para que Pinocchio se posicionará entre las cintas favoritas del 2022 porque no solo cuenta otra versión del cuento infantil, también logra conmover a chicos y grandes por igual.

El mexicano expuso sus marionetas en la Cineteca Nacional. (“Pinocho de Guillermo del Toro”). (Netflix vía AP)

Otro mexicano que resalta entre los artistas nominados es Diego Luna, un querido actor y director toluqueño que tras lograr fama nacional consiguió abrir sus horizontes en la industria Hollywoodense con Star Wars. El protagonista de Y tu mamá también fue considerado por primera vez en los Golden Globe Awards gracias a su trabajo en Rogue One: Una historia de Star Wars como Cassian Andor, un personaje lleva interpretando desde 2016.

El artista mexicano encabeza la categoría “Mejor Actor en Serie de Drama” y competirá contra Kevin Costner (Yellowstone), Jeff Bidges (The Old Man), Bob Odenkirk (Better Call Saul) y Adam Scott (Severance) para llevarse el galardón dorado.

El actor perdió a su padre, Alejandro Luna Ledesma, tan solo unos días después de enterarse de su nominación. (Foto: REUTERS/Stephane Mahe)

El último mexicano considerado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood este 2023 es Diego Calva, un actor que tras participar en Te prometo anarquía, Los hermosos vencidos, Colozio y la tercera temporada de Narcos llegó a Hollywood para protagonizar Babylon junto a Margot Robbie, Brad Pitt y Tobey Maguire.

Todo indica que su debut en el extranjero fue extraordinario, pues consiguió ser nominado a “Mejor Actor en una Película, Musical o Comedia” junto a Daniel Craig (Glass Onion: A Knives Out Mystery), Adam Driver (White Noise), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) y Ralph Fiennes (The Menu).

Brad Pitt junto a Diego Calva en "Babylon". (Foto: Scott Garfield/Paramount Pictures vía AP)

Salma Hayek presentará una categoría en los Golden Globe Awards 2023

Guillermo del Toro, Diego Luna y Diego Calva no son los únicos mexicanos que brillarán en la 80° ceremonia de premiación, también lo hará Salma Hayek, considerada como una de las artistas latinas más famosas a nivel internacional gracias a sus protagónicos y reciente debut en Marvel. En esta ocasión, la veracruzana presentará una categoría hasta ahora desconocida.

Otras celebridades que conducirán parte de la ceremonia son: Ana de Armas, Quentin Tarantino, Billy Porter, Letitia Wright, Henry Golding, Jennifer Hudson, Claire Danes, Jenna Ortega, Ana Gasteyer y Jamie Lee Curtis, por mencionar algunos.

