Así suena el narcocorrido de Iván Archivaldo, otro “Chapito” de Joaquín Guzmán Loera

Los hermanos Guzmán son conocidos públicamente como "Los Chapitos" por su lazo familiar con Joaquín Guzmán Loera. (Departamento de Estado, EEUU // AFP)

Dos años después de ser dejado en libertad por todo el caos que detonó su detención en Culiacán, Ovidio El Ratón Guzmán fue detenido en un operativo de la Secretaría de la Defensa [Sedena] que se llevó a cabo durante la madrigada del 05 de enero de 2023 en el mismo municipio de Sinaloa. De acuerdo con las autoridades, el hijo de Joaquín Guzmán Loera era perseguido por su presunto vínculo con la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

Sin embargo, no es el único descendiente del Chapo que ha sido involucrado con el narcotráfico, también están sus hermanos Joaquín Guzmán López, Jesús Alfredo y Archivaldo Guzmán Salazar El Chapito, siendo este último quien ha sido señalado como el hijo más poderosos del capo. Los tres jóvenes se encuentra prófugos de la justicia estadounidense y se ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

Los llamados “Chapitos” se han convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno de los Estados Unidos. (ICE)

¿Quién es Iván Archivaldo “El Chapito” Guzmán?

Desde que Joaquín Guzmán Loera se convirtió en uno de los narcotraficante más buscados a nivel internacional se dieron a conocer detalles sobre sus hijos. De acuerdo con algunos reportes, el Chapito es el segundo hijo que el capo tuvo con María Alejandrina Salazar, su primer pareja sentimental conocida públicamente.

Archivaldo habría nacido en agosto de 1983, por lo que actualmente tiene estaría por cumplir 40 años. No hay información sobre sus primeros años de vida, pero se sabe que desde 2018 es buscado por la DEA tras acusaciones en su contra por presunto tráfico de grandes cantidades de droga por centro y sur América a México y Estados Unidos.

De acuerdo con documentos filtrados de la Secretaría de Defensa Nacional [Sedena], Archivaldo se quedó al frente del Cártel de Sinaloa cuando arrestaron a su padre en 2016. y ha esto hasta lo imposible por supuestamente tener infiltrado en la policía nacional. Entre las actividades ilícitas que se le atribuyen se encuentra la producción de metanfetaminas con efedrina contrabandeada de Argentina.

El hijo del fundador del Cártel de Sinaloa fue trasladado a la misma prisión en donde alguna vez estuvo su padre (Fotos: REUTERS / Twitter @C4Jimenez)

También se especula que su presunta participación en el Culiacanazo de 2019 habría sido determinante para que el gobierno lidereado por Andrés Manuel López Obrador tomara la decisión de soltar a su hermano Ovidio; esto según el periodista especializado Oscar Balmen.

¿Cómo suena su narcocorrido?

Hace muchos años apareció un subgénero dentro del regional mexicano que cuenta las historias de vida de los capos más importantes de todos los tiempos. Por esa razón, narcotraficantes como Vicente Cerrillo Fuentes, Chino Ántrax, Servando Gómez La Tuta, Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo y Joaquín Guzmán Loera tienen canciones en su “honor” y el Chapito no es la excepción.

Se trata de Iván Archivaldo, un corrido que compuso Virlán García inspirado en las “hazañas” que ha hecho hasta el momento como presunto narcotraficante: ”Me apellido Guzmán Salazar, traigo la sangre de mi apa. Vengo en la lucha de mi tierra llevando en alto la bandera. Yo no soy agresividad, pero me gusta respetar, me gusta que me respeten y que la familia prospere”.

A donde llego se nota que soy un Chapito [...] los talibanes y los que siempre andan conmigo. Con mi carnal el Alfredo completo el equipo. Ya sea en avión presidencial, si nos vamos por tierra o mar, si no en un carro deportivo sin dejar de ser precavido [...] cuando algo viene de familia se nace rodeado de envidias.

La canción se encuentra disponible en YouTube, donde ya suma más de cinco millones de visualizaciones y casi 30 mil “me gusta”.

