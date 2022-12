Jenna Ortega: sus raíces, La Llorona y todos los vínculos de la protagonista de “Merlina” con México

Wednesday. Jenna Ortega as Wednesday Addams in episode 104 of Wednesday. Cr. Courtesy of Netflix © 2022

Durante las últimas semanas, la serie Merlina producida por Tim Burton ha generado una gran respuesta en el mundo, pues desde varios trends en TikTok hasta múltiples reseñas que halagan el trabajo del elenco han inundado las redes sociales. Ante esta situación, Jenna Ortega, la cual es la actriz que dio vida al lúgubre y excéntrico personaje principal se ganó los corazones del público.

Los inicios de Jenna Ortega en la escena de la industria actoral estadounidense se dio cuando ella tenía seis años, a partir de ese momento y con la ayuda de su mamá las audiciones comenzaron a llegar y la historia de la joven promesa dio sus primeros pasos.

Entre algunos de los programas en los que ha llegado a participar la actriz se encuentran CBS Rob, Iron Man 3 o CSI: NY. Pero fue hasta que en 2012 protagonizó en Disney Channel la serie Stuck in the middle donde su carrera comenzó a ascender de forma definitiva.

Sin embargo, algo que pocos saben es que la famosa de 20 años tiene una estrecha conexión con México y su cultura.

Las raíces de Jenna Ortega

Actualmente, la joven se ha consagrado como una de las estrellas hollywoodenses más alabadas debido a la capacidad actoral que mostró en la serie de Merlina, la cual es transmitida por Netflix. Por lo que muchos de sus fans han querido indagar más en las raíces de Jenna.

Para esto habría que remontarse a sus padres, pues aunque Ortega nació en California, Estados Unidos, sus padres son latinoamericanos.

Y es que, su padre Edward A. Ortega es mexicoamericano y su madre, Natalie Ortega es puertorriqueña y mexicana.

Fue en una antigua entrevista con el medio Pop sugar donde Jenna habló un poco más sobre su ascendencia familiar y explicó cómo está constituida.

“Soy 75 por ciento mexicana y 25 por ciento puertorriqueña. Mi bisabuela por parte de mi madre emigró de un pequeño rancho cerca de Sinaloa, México. Llegó a los Estados Unidos como inmigrante ilegal con la esperanza de mejorar la vida de sus cuatro hijas”, destacó.

En este sentido, Jenna apuntó que su padre es 100% mexicano, pero su familia se mudó a California varias generaciones antes y aseguró que su papá no tiene un buen manejo del español.

La comida mexicana que le gusta a la actriz

En dicha entrevista con Pop Sugar, Jenna Ortega aseguró que a pesar de que su familia reside en Estados Unidos, se esfuerzan constantemente en preservar algunas tradiciones de sus países de origen.

Ante esto, la famosa que dio vida a Wednesday reveló algunos de los platillos mexicanos que son de su preferencia y que forman parte de su día a día.

“Mi familia ha mantenido vivas algunas tradiciones. Cuando era niña, tenía una piñata en todas mis fiestas de cumpleaños. ¡Los ame! También tenemos tamales todos los años en Navidad; ¡Son deliciosos! Hablando de comida, mi papá hace tacos y carne asada increíbles y mi madre hace los mejores frijoles caseros. ¡Mis hermanos y yo no podemos tener suficiente! Probablemente sean mi comida favorita”, destacó.

“La llorona” en Merlina

Algo por lo que también ha sido muy aclamada la serie de Merlina es debido a su bien elegido soundrack y, un elemento que sorprendió a los mexicanos, fue que durante una importante escena de la trama donde Jenna Ortega caracterizada de su personaje escucha el éxito La llorona de Chavela Vargas.

Respecto al momento en que Jenna Ortega se enteró que una canción como esta formaría parte de la serie, en una entrevista para Sopitas confesó que se alegró mucho con la situación.

“Creo que no recuerdo cuando “La Llorona” se reprodujo, pero yo estaba muy emocionada, recuerdo haberla escuchado y estaba muy emocionada. No creo que en realidad me diera cuenta de que había música sonando en esa escena. Si participé en algo fue un poco más sobre las piezas de violonchelo que hice y eso fue porque yo quería que fuera real y auténtico para ella”, contó Ortega para dicho portal de noticias.

