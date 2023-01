Globos de Oro 2023: entre la sombra del racismo y las esperanzas latinas que prometen brillar

La edición 80° de los Globos de Oro será transmitido en tv (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este 10 de enero se llevará a cabo la 80° edición ceremonia anual de los Globos de Oro, la cual premiará lo mejor del cine y de la televisión de Estados Unidos. Luego de la polémica que enfrentó la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) en 2022 por una transmisión sin alfombra roja y diversas acusaciones de racismo y corrupción en contra de los miembros, este 2023 regresa su habitual programación.

Para esta edición, uno de los retos principales de los Globos de Oro es el de recuperar el prestigio que se puso en duda el año pasado, por lo que los organizadores del evento incluirán una serie de sorpresas que le dará una variación a la ceremonia.

Una de las renovaciones para la 80° edición es que el evento regresará a la pantalla chica pues la ceremonia será transmitida en diferentes emisiones de canales de entretenimiento, hecho que representa su regreso a la tv luego de que en 2022 no se tuviera una cobertura televisiva para el público.

El anfitrión principal de la ceremonia será el comediante Jerrod Carmichael (REUTERS/Aude Guerrucci)

Además, el anfitrión principal de la ceremonia será el comediante Jerrod Carmichael, quien buscará darle una perspectiva cómica pero a la vez reflexiva a toda la premiación. Y es que parte de lo más esperado para la premiación de los Globos de Oro consiste en la presencia del público y la dinámica con los demás invitados.

Luego de que acusaron a la HFPA de racismo por no tener miembros afroamericanos en sus presentaciones, el papel de Jerrod Carmichael con los invitados será fundamental para quitar esa imagen de la premiación.

Antes de que dé inicio la premiación, la alfombra roja será la antesala a los Globos de Oro 2023, por lo que se espera que diversas estrellas de Hoolywood se paseen con sus atuendos extravagantes para la ceremonia. Para tal dinámica, Cristina Teva y Laia Portaceli serán las encargadas de dirigir los comentarios y entrevistas a lo largo de la alfombra roja.

"The Banshees of Inisherin", dirigida por Martin McDonagh de Irlanda, tiene ocho nominaciones (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En cuanto a las películas y series nominadas, para este 2023 las producciones que se perfilan como favoritas para llevarse algún reconocimiento es la película The Banshees of Inisherin dirigida por Martin McDonagh de Irlanda, producción que tiene ocho nominaciones al Globo de Oro.

Le sigue el filme Everything everywhere all at once de Dan Kwan y Daniel Scheinert con seis nominaciones. Mientras que Babylon —de Damien Chazelle— y The Fabelman —de Steven Spielberg tienen cinco nominaciones respectivamente.

Cabe señalar que una de las categorías más esperadas y que podrían generar controversia es la de “Mejor comedia o musical” pues en ésta compiten Everything everywhere all at once y Babylon, dos de las producciones con más nominaciones para el premio.

"Argentina, 1985" es la única que compite por la categoría de “Mejor película en idioma no inglés” (archivo)

En cuanto a la presencia del talento latinoamericano, lapelícula Argentina, 1985 es la única que compite por la categoría de “Mejor película en idioma no inglés”. La producción de Santiago Mitre relata el proceso legal que llevan dos fiscales durante los años de dictadura en Argentina.

Otro de los representantes de la cinematografía latinoamericana es Guillermo del Toro, quien competirá con su más reciente película de animación, Pinocchio de Guillermo del Toro. El filme está nominado a “Mejor película animada”, además competirá en otras categorías como “Mejor guion original”, “Mejor banda sonora” y “Mejor canción original”, la cual es Ciao Papa de Alexandre Desplat.

Pinocchio de Guillermo del Toro es una de las películas nominadas (REUTERS/Jeenah Moon)

En cuanto a actores de origen latino destacan Diego Calva, por su nominación a “Mejor actor en una película, musical o comedia” por su papel en Babylon. También está Diego Luna por competir en la categoría “Mejor actor en serie dramática” gracias a su participación en Andor.

Finalmente está la cubana Ana de Armas a “Mejor actriz principal” por Blonde.

Aquí puedes consultar la lista completa de nominados a los Globos de Oro 2023.

