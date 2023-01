Diego Luna rechazó la oferta de protagonizar la bioserie de Cuahtémoc Blanco

(Instagram)

El formato de las bioseries es algo que ha ganado gran popularidad en los últimos años, pues artistas como Vicente Fernández, Juan Gabriel o Paquita la del Barrio han sido homenajeados con este tipo de programas. Ante esto, recientemente, Cuauhtémoc Blanco dio a conocer que él también está interesado en lanzar un proyecto sobre su vida.

Cuauhtémoc Blanco descartó ser corcholata de Morena para 2024: “Ya tienen tres” El exfutbolista aseguró que tiene planteado volver al mundo del balompié nacional, por lo que sus próximos objetivos podrían ser en el Club América o la Selección Mexicana VER NOTA

Pero eso no fue todo, ya que el exfutbolista señaló que le gustaría elegir a Diego Luna como el protagonista de su serie. Respecto a esto, el actor de Rogue One se negó.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación donde Diego Luna dio a conocer las razones por las cuáles rechazaba el ofrecimiento.

La vez que Pelé y Cuauhtémoc Blanco compartieron las cámaras en un comercial Quien es considerado el mejor futbol del mundo llamó de una manera peculiar a uno de los referentes del balompié mexicano cuando participaron en una campaña conjunta VER NOTA

“Yo tengo dos pies izquierdos, no podría”, dijo de forma contundente.

¡Diego Luna rechaza protagonizar la serie sobre la vida de Cuauhtémoc Blanco!😱⚽ ¡Además, agradece las muestras de cariño que ha recibido luego del fallecimiento de su padre! 🙌📺 #EsteJuevesVoy #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/2WOtntcQBY — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 5, 2023

Sin embargo, aunque no sería parte del proyecto, Luna destacó que le emocionaba la idea de que una figura tan importante en el fútbol mexicano diera a conocer su historia personal de una forma más íntima.

Cuauhtémoc Blanco prometió reconstrucción del mercado de Cuautla tras incendio Los comerciantes afectados serán reubicados en sitios temporales, pues las llamas consumieron al menos 300 locales del inmueble VER NOTA

“Me encantaría que hicieran sobre de Cuauthémoc, me tocó verlo jugar, no sé te digo que para eso hay que jugar bien al fútbol, no está fácil”, añadió.

En otros temas, el artista se mostró reservado en hablar sobre el duelo que actualmente atraviesa por la muerte de su padre, no obstante, agradeció al público que le ha enviado mensajes de apoyo.

“Ya de esas cosas más íntimas no me gusta platicar, los procesos son de cada quién (...) muy agradecido con las muestras de cariño que he recibido”, sentenció.

Cuauhtémoc Blanco lamentó la eliminación de México (Foto: Twitter/ @cuauhtemocb10)

Qué ha dicho Cuauthémoc sobre su bioserie

Durante un encuentro con los medios, Cuauhtémoc Blanco apuntó que su serie abordaría varias facetas de su vida y denotó su anhelo por contar con Diego Luna en el elenco,

“Diego Luna es mi amigo, podría ser, es mi cuate. Unos capítulos de mi infancia de cómo crecí, hay que hacer de superación para que los chavos sepan que no es fácil, que trabajé, que luché, que me esforcé, que soy de Tepito, eso quiero que se entere la gente”, añadió.

Algo que dejó en claro el futbolista es que no está dispuesto a hablar sobre sus exnovias durante el proyecto.

“Yo no hablo de las relaciones, yo hablo de mi vida, no voy a hablar”, aseveró.

Uno de los romances más polémicos que tuvo Cuauhtémoc Blanco fue con la conductora Galilea Montijo.

Esto sucedió hace más de 15 años y el noviazgo entre ambos provocó un fuerte impacto mediático y se mantuvo en boca de los medios de espectáculo durante varios años por sus constantes idas y venidas.

En un inicio la relación amorosa entre el Cuauh y Gali se mantenía en secreto ya que la presentadora afirmaba que se trataba únicamente de una amistad y el delantero siempre se mantuvo al margen de declaraciones sobre su vida personal. Sin embargo, todo estalló cuando Montijo confesó el romance en uno de los programas más vistos por aquellos años en televisión abierta de México: Big Brother Vip.

Por su parte, la fama de Cuauhtémoc también fue afectada por esta relación, sobre todo porque no era la primera vez que se hacía pública una relación suya con actrices de TV.

SEGUIR LEYENDO