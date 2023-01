Así fue el día que Edith González le negó un autógrafo a Ernesto Laguardia

(Instagram)

Ernesto Laguardia es uno de los actores y conductores más conocidos de la televisión mexicana, sin embargo, su carrera no está exenta de polémica, tal como la ocasión en que el artista conoció a Edith González y esta le negó rotundamente un autógrafo.

Fue durante una entrevista con De Primera Mano donde el artista que ha participado en telenovelas como Amigos por siempre,, Quinceañera, Alborada o Corazón real habló un poco sobre sus inicios en la industria del entretenimiento.

“Empecé en la XCW porque me mandaron llamar; yo me sentía volado porque había amigos que habían hecho casting, pero no, me pusieron de mensajero. Entonces pasé por todos los puestos: mesa de redacción, reportero y después de mucho tiempo un día dije ‘ya no me estoy divirtiendo’ y decidí dejar todo e irme a estudiar a Nueva York, cuando regresé estuve dirigiendo y produciendo mucho tiempo en Televisa Niños”, contó en primera instancia para el programa de Gustavo Adolfo Infante.

Ernesto Laguardia (Foto: Cuartoscuro)

En este sentido, el artista ahondó en que durante una ocasión, cuando aún era muy joven, se cruzó por primera vez con Edith González y, a pesar de la pena, decidió acercarse como un fan, sin esperar el rechazo que recibiría por parte de la famosa.

“Yo estaba chavillo y era mensajero, todo el mundo me ninguneaba y entonces vi a Edith González, así angelical, caminando, como casi flotando. Dije ‘qué hermosura’”, relató.

Debido a su pena, los compañeros de Laguardia lo incitaron a acercarse, pero aunque tuvo la determinación necesaria no salió como esperaba.

“Todo el mundo me empezó a molestar para que le pidiera un autógrafo y dije ‘¿por qué no?’; llegué y le dije ‘oye, ¿me das tu autógrafo?’ Y me dijo ‘no, no. Fui la botana y antes de que se fuera dije; ‘Me lo tiene que dar’ porque sino no me la voy a acabar’”, añadió.

A pesar de esta situación cuando Laguardia comenzó a tener fama, los dos artistas coincidieron en varios proyectos como Flor y Canela, La fiera y Mundo de Fieras.

A finales de diciembre, Laguardia encendió las alertas después de anunciar que fue hospitalizado de emergencia debido a fuertes dolores que sufrió.

Durante una entrevista para Ventaneando el famoso confesó que un día comenzó con fuertes dolores, por lo cuál requirió asistencia médica inmediata.

“Ayer en la mañana empecé con mucho dolor en la parte izquierda de la espalda. Mi esposa me llevó al hospital de emergencia porque era un dolor tremendo”, dijo en primera instancia.

De igual manera, Laguardia apuntó que su diagnóstico no fue tan grave, por lo que no se verá en la necesidad de ser intervenido quirúrgicamente.

(Foto: Instagram/@edithgonzalezmx1)

“Son unas piedras en el riñón, decidimos no operarnos, vamos a hacerlo con tratamiento, así estamos ahorita”, recalcó Ernesto.

2022 fue un año complicado para el exconductor de Hoy en cuestiones de salud, pues hace unos meses sufrió un accidente que lo limitó de movilidad por un tiempo.

En junio Ernesto Laguardia apareció públicamente con muletas y fue rápidamente interrogado por la prensa. De acuerdo con el artista, todo sucedió debido a un resbalón, pero debido a su trabajo, no pudo reposar mucho ante las heridas que sufrió.

“Empezó a llover, habían pintado el piso y me resbale, pero así pasan los accidentes, en un segundo”, explicó ante las cámaras.

