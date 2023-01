Usuarios de redes sociales explotaron contra Ticketmaster por “venderles” boletos para Grupo Firme

Grupo Firme regresará a la CDMX el próximo viernes 10 de febrero en punto de las 20:30 horas. (Foto: Instagram/@grupofirme)

Una vez más Ticketmaster se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un aparente error. Según informaron usuarios de Twitter, en las últimas horas recibieron correos de confirmación para el concierto que ofrecerá Grupo Firme el próximo viernes 10 de febrero en el Foro Sol, sin embargo, ellos no adquirieron entradas, por lo que se trataría de un nuevo escándalo para la boletera.

Por qué Eduin Caz se encontraba en Culiacán previo a la captura de Ovidio Guzmán El vocalista de Grupo Firme cantó en el pasado un narcocorrido sobre “El Ratón” VER NOTA

Fue durante el lunes 09 de enero cuando varios internautas recurrieron a dicha red social para evidenciar otra equivocación de la empresa que hace tan solo un mes estuvo en el ojo del huracán por su administración para los conciertos que dio Bad Bunny en el Estadio Azteca. Y es que cerca de 2 mil fanáticos se quedaron fuera porque sus boletos habrían sido clonados o falsificados.

(Captura Twitter)

En esta ocasión, los internautas aseguraron que encontraron en su bandeja de entrada un correo de Ticketmaster con información sobre la presentación de la agrupación mexicana, lo que les resultó muy extraño porque en ningún momento entraron a la página oficial para comprar boletos. Por esa razón, antes de que sucediera algo peor recurrieron a sus redes para evidenciar la situación y reclamarle a la empresa.

El día que Eduin Caz de Grupo Firme cantó el narcocorrido “El Ratón” en honor a Ovidio Guzmán El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán fue recapturado por la Secretaría de la Defensa, reviviendo los momentos más polémicos que los famosos han tenido con él o su familia VER NOTA

“Qué pedo @Ticketmaster_Me? Yo no compré boletos para ir a ver a Grupo Firme”. “No mam*s Ticketmaster yo nunca compre boletos para Grupo Firme”. “Casi me sacas un pedo @Ticketmaster_Me con el correo que según ya puedo pasar por mis boletos de grupo firme, no mam*s”. “Me llegó un correo de confirmación del grupo firme y yo no compré boletos, ayuda @Ticketmaster_Me”, fueron algunos tuits.

(Captura Twitter)

Pero eso no fue todo, como prueba mostraron una captura del mensaje que recibieron, donde se puede leer: “Gracias por tu compra para GRUPO FIRME, a partir de este momento ya podrás imprimir tus boletos, el proceso de validación de datos ha finalizado. Tus datos son correctos y los podrás imprimir el día de hoy 09 de enero”.

Flor Rubio fue víctima de cruel broma sobre Eduin Caz Un video publicado en redes sociales de “Venga La Alegría” muestra el momento poco agradable que se vivió en una sala de juntas VER NOTA

Hasta el momento Ticketmaster no se ha pronunciado al respecto, tampoco la agrupación lidereada por Eduin Caz. Por ahora solo queda esperar la explicación y posible solución que dará la boletera en dado caso de que se hayan asignado boletos para Grupo Firme a personas equivocadas.

(Captura de pantalla)

Entre los comentarios y reclamos resaltó una inusual coincidencia. Y es que varios tuiteros señalaron que en realidad compraron boletos para alguno de los dos conciertos que dará The Weekend el 29 y 30 de septiembre en el mismo recinto ubicado en Viad. Río de la Piedad S/N, Iztacalco, Ciudad de México, y no les ha llegado la confirmación, por lo que temen que se repita la historia.

Y es que cerca de 2 mil fanáticos de Bad Bunny vivieron momentos de angustia y desesperación cuando no pudieron entrar al Estadio Azteca porque sus boletos fueron rechazados. El intérprete puertorriqueño ofreció su show sould out en un recinto semivacío debido a que muchos se quedaron fuera llorando por no encontrar una solución.

(Ticketmaster/Instagram@frxnk_z)

Tras lo ocurrido, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dio a conocer cuál habría sido el origen. Según comentó en una conferencia mañanera emitida por el gobierno federal, todo fue resultado de una doble venta de boletos tras una supuesta intermitencia en la señal cuando se abrió el sistema de preventa:

Vimos unos videos en los que se nota —sobre todo en el concierto del viernes (10 de diciembre)— que hay un espacio vacío donde pudieron haber entrado esas personas, entonces, queda descartado que haya sido doble venta, no se vendió dos veces.

El titular de la Profeco aseguró que las dos mil personas afectadas, (110 el sábado 11 y el resto el viernes 10 de diciembre) ya empezaron a recibir el 100% de reembolso de parte de la empresa de boletos, más 20% de indemnización, como marca la ley.

SEGUIR LEYENDO: