Por qué Danna Ponce le otorgó el perdón a Coco Levy tras denuncia de presunto abuso sexual

(Instagram/@dannaponce_/captura de pantalla)

Hace una semana, Danna Ponce dio a conocer que había desistido del proceso legal contra Coco Levy tras denunciarlo por presunto abuso sexual. Así, aunque la joven señaló algunos de los motivos por los cuales tomó esta decisión, en esta ocasión, la actriz dio a conocer algunos detalles adicionales al respecto.

Fue durante una entrevista con Ventaneando donde la famosa remarcó que su salud mental se estaba viendo comprometida con todo el proceso.

“Cuando vine a México a apresurar las cosas; de hecho fue mi abogado y sí estábamos en el búnker y quiero acabar con el proceso lo antes posible porque fue muy cansado en general todo y no se va a lograr la finalidad que deseábamos, nada, pues tengo que continuar y cerrar este capítulo”, remarcó ante las cámaras de Paty Chapoy.

Según lo señalado por Ponce, toda la presión que conllevó denunciar al hijo de Talina Fernández fue complicado y recalcó que prefería priorizar su tranquilidad.

“Yo estaba teniendo muchos ataques de ansiedad justo y no sé, es lindo empezar el año con una palabra que es importante y pensamos que podemos perdonar, pero que en realidad nos cuesta mucho trabajo y al final, el hecho de perdonar es más para uno por dentro que para la otra persona”, arguyó.

Y es que, durante el tiempo que el proceso legal se mantuvo en pie, Talina Fernández no dudó en defender a su hijo en todo momento y negar las acusaciones que había en su contra.

“Coco está muy bien. Yo no soy abogada, Coco no hizo nada, todo es falso y todo va a salir bien. Estamos juntos mis hijos y yo; yo sé a quién eduqué y a quien crie”, dijo La Dama del buen decir durante un antiguo encuentro con los medios.

Asimismo, Fernández llegó a denostar la denuncia de la presunta víctima al hablar sobre la salud mental de la joven en otra entrevista.

(Fuente)

“(Me siento) Tranquila. (Las acusaciones) Son mentiras. Afortunadamente, no hay causa para dictarle prisión ni mucho menos, tendrá que ir a firmar mientras sea el juicio, pero, pues la niña fue declarada en los estudios psicológicos como border(line)” externó.

Cómo dio a conocer Danna Ponce el final de la denuncia

Fue a través de un video que colocó en su cuenta de Instagram, donde Danna Ponce reveló otros factores por los cuales desistió del caso. Además, aseguró que la la ley “no está preparada para defendernos”.

“La ley no está preparada para defendernos y lamentablemente quieren que sea radical en cuestión de daños, quieren que llegues con moretones, que casi casi seas víctima de violencia física para que tomen en cuenta lo que probablemente estás diciendo y, aparte, te cuestionen a ti como víctima todo el tiempo”, explicó la joven en su momento.

(Foto instagram: @dannaponce_)

De igual forma añadió durante una entrevista para TV Notas que aparentemente no había manera de que el productor fuera privado de la libertad por los supuestos abusos que cometió.

“Como no hay forma de que este señor vaya a la cárcel, habrá una reparación del daño seguramente y yo pediré protección para que no me pase absolutamente nada. Si algo me llegara a pasar, tengo a quien señalar”, rescató.

Ponce aseguró que no sabe cómo sería la reparación de daño, no obstante, aprovechó para aclarar: “jamás he buscado es dinero, nunca lo hice por eso, pero bueno, la ley lo establece y supongo se tomarán en cuenta las terapias que sigo tomando con psicólogo y psiquiatra, los medicamentos, porque continúo tomando pastillas, el pago de mi abogado”.

