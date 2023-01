Criticaron a Brenda Zambrano por bromear con “fugarse” con Ovidio Guzmán tras su detención

Brenda Zambrano ganó popularidad tras su paso por Acapulco Shore. (Fotos Instagram: @brandazambranoc // REUTERS)

Usuarios de redes sociales explotaron contra dos influencers mexicanas que dejaron entrever su atracción por Ovidio El Ratón Guzmán, esto después de que el presunto narcotraficante fue arrestado en Culiacán por autoridades correspondientes durante un operativo que desde ya es considerado como el segundo Culiacanazo. Y es que muchos internautas consideraron que los comentarios de Brenda Zambrano y Wendy Guevara sobre la apariencia física del descendiente de Joaquín Guzmán Loera están fuera de lugar y pidieron que la detención sé debe de tratar con seriedad.

Brenda Zambrano bromeó con escapar junto a Ovidio

Horas después de que trascendió la captura de Ovidio Guzmán, Brenda Zambrano se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un video que subió en su cuenta oficial de TikTok. Y es que la entonces participante de Acapulco Shore se subió a un trend para bromear sobre la posibilidad de de huir con el supuesto capo.

Ovidio se encuentra en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. (Arte: Jesús Abraham Aviles Ortiz/Infobae)

En el controversial fragmento audiovisual se puede ver a Brenda Zambrano con un filtro que sirve para simular una persecución entre una unidad policiaca y un carro. La ex Acashore aparece arriba de un carro negro con alarma recorriendo una carretera, mientras persigue un vehículo; de fondo se alcanza a escuchar La Suburban dorada, una canción de Los Tigres del Norte que habla sobre el narcotráfico.

Yo bien alucín imaginando que escapo con Ovidio Guzmán”, escribió Brenda Zambrano sobre su TikTok.

El video se viralizó en redes sociales donde las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos usuarios comentaron que cualquier tipo de broma relacionada con problemas del narcotráfico está fuera de lugar, ya que corresponde a una de las situaciones más graves que se viven en el país, además de que también sería una falta de respeto por todas las personas que son obligadas a participar en el enfrentamiento armado y quienes tienen que resguardarse en su casa ante la ola de violencia.

Sin embargo, otros si tomaron con humor la publicación y confesaron que también lo haría porque Ovidio “es guapo”: “No me burló de ella porque claramente soy”. “Claramente si sería”. “La tía Brenda no perdona nada”. “Si soy, por el cruzaría de todool!!”. “Sí, que precioso Ovidio”. “Ay como no amarla”.

Debido a la controversia que desató subió un nuevo video para responder a las críticas: “Claramente seríamos muchos, pero se me ofendieron en Instagram, [me tacharon] de que soy una ignorante y bruta... pues sí. ¿Qué les ofende? que sea una ignorante, una bruta, que no tenga cultura por querer defender al Ovidio, por querer escapar con el Ovidio, ayudarlo... yo aquí echando a volar mi imaginación”.

Segundos después subió un TikTok similar al primero, pero cambió la frase: “Yo huyendo porque ya me funaron”.

Wendy Guevara aseguró que Ovidio Guzmán es “guapo”

La influencer que saltó a la fama por su épico video de Las Perdidas realizó un live en sus redes sociales para platicar con sus seguidores. Fue durante la transmisión cuando se detuvo para cuestionar a un persona que estaba en la misma habitación sobre la situación que se estaba viviendo en Culiacán, la detención del Ratón.

Wendy Guevara llama a Ovidio Guzman “el guapo” pic.twitter.com/M1B0MVEmn1 — Lo + viral (@VideosVirales69) January 6, 2023

“Agarraron al guapo ese, está bien guapo”, comenzó. Sin embargo, mandó un mensaje de aliento para todas las personas que estaban en medio del fuego cruzado y pidió mantener la calma hasta que todo se solucionara: “Ay hermanas, pues ojalá que toda la gente esté bien allá”.

