Salma Hayek confiesa sentirse honrada tras la inauguración del Mundial 2026: “Viva México”

Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 La actriz y Embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Salma Hayek Pinault antes del partido REUTERS/Kai Pfaffenbach

Salma Hayek celebró su participación en la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México y dijo que formar parte de las actividades del partido inicial como embajadora oficial de la FIFA fue “el honor de mi vida”.

La actriz también difundió un video con imágenes junto a artistas mexicanos que participaron en la ceremonia del Estadio Ciudad de México. En ese encuentro aparecieron Maná, Belinda, Alejandro Fernández, Lila Downs y Los Ángeles Azules.

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“Como orgullosa mexicana y gran fan del futbol, fue el honor de mi vida poder ser parte de las celebraciones del partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 ayer en la Ciudad de México, rodeada de tantos devotos aficionados. La energía y el sentido de comunidad que se vivieron ayer es un recordatorio de que el futbol nos une a todos. Me siento muy afortunada y feliz de haber sido parte de este histórico evento. ¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA EL FÚTBOL!”, escribió Hayek.

La publicación de la intérprete pone el acento en dos elementos de la jornada: el orgullo por representar a México y la respuesta del público durante el arranque de la Copa Mundial FIFA 2026.

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La actriz asistió al acto inaugural acompañada por François-Henri Pinault

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 El Presidente de la FIFA Gianni Infantino sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA junto a la actriz y Embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Salma Hayek Pinault en la tribuna antes del partido REUTERS/Kai Pfaffenbach

François-Henri Pinault, esposo de Hayek, acompañó a la actriz durante su presencia en las celebraciones del partido inaugural.

La presencia de Hayek en el arranque del torneo ocurrió después de otras visitas recientes a México. A mediados de febrero, la actriz acudió a una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

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Tras ese encuentro, Hayek participó en una conferencia de prensa sobre el anuncio del Plan Integral de Apoyo al Cine Mexicano y de nuevos estímulos fiscales para incentivar la producción cinematográfica en el país.

Sheinbaum aclara participación de Salma Hayek en el Mundial

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Actress and FIFA World Cup 2026 Ambassador Salma Hayek Pinault before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que Salma Hayek no asistió “en representación de la Presidenta” durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026, realizada en el Estadio Ciudad de México.

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En su conferencia matutina del 12 de junio, la mandataria sostuvo que la invitación a la actriz la hizo directamente la FIFA, no la Presidencia.

La duda surgió después de que Hayek encabezara un segmento del acto protocolario, en el que dio la bienvenida a las 48 selecciones participantes y a los visitantes que arribaron al país para la Copa del Mundo.

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“No, yo no decidí eso, Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba en representación de la Presidenta”, señaló Sheinbaum. La presidenta añadió: “Claro, es una gran representante de México, todas y todos los mexicanos queremos mucho a Salma Hayek, ha hecho películas maravillosas, es una gran representante en Hollywood y es una embajadora de México en el mundo”.

En la ceremonia, Hayek recorrió una pasarela instalada sobre el terreno de juego y emitió un mensaje para las selecciones. Después se dirigió al palco de honor, donde coincidió con el presidente de la FIFA Gianni Infantino, quien presentó el trofeo ante los aficionados.

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El evento continuó con la presentación de las selecciones de México y Sudáfrica, además de la interpretación de los himnos nacionales. También se indicó que la actriz señaló que el país recibía de nuevo una Copa del Mundo como sede compartida con Estados Unidos y Canadá.