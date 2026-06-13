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Ariadna Montiel y Citlalli Hernández ya preparan el terreno para 2027 en Nuevo León: sostienen reunión con aspirantes

La dirigencia de Morena recorre los estados rumbo a su proceso interno de elección para candidaturas

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La dirigencia de Morena se reunió con los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León. (Foto: X/@A_MontielR)
La dirigencia de Morena se reunió con los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León. (Foto: X/@A_MontielR)

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, ya comenzaron los trabajos para ordenar las candidaturas que postulará el partido oficialista en las elecciones de 2027. Este 13 de junio de 2026, ambas dirigentes se dieron cita con los aspirantes de Nuevo León, una reunión que también junto a legisladoras, legisladores y alcaldes.

Luego del encuentro, Montiel compartió en X un mensaje de unidad y respaldo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum:

“Desde el norte del país, en Monterrey, Nuevo León, junto a Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, sostuvimos una reunión con legisladoras, legisladores y alcaldes de Morena.

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Nuevo León es tierra de gente trabajadora, comprometida y transformadora. En unidad, seguiremos trabajando por un mejor porvenir. Tenemos a la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum, y desde el norte del país le decimos con firmeza: ¡no está sola!”.

¿Quiénes se perfilan para Nuevo León?

En la fotografía publicada por la dirigente de Morena se puede ver a los siguientes personajes políticos, quienes han mostrado de manera pública sus aspiraciones rumbo al 2027:

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  • Clara Luz Flores, quien el pasado 12 de junio dejó la titularidad de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
  • Andrés Mijes, pidió licencia el 5 de mayo a su cargo como alcalde de Escobedo.
  • Tatiana Clouthier, dejó el cargo como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior para el proceso interno.
  • Waldo Fernández, senador que según encuestas locales, encabeza la contienda interna.
  • Judith Díaz, hace unas semanas aseguró que pediría licencia para perfilarse como aspirante al interior de Morena.
  • Felipe de Jesús Cantú, hace unas semanas manifestó su deseo por participar en el proceso interno del partido oficialista.
La dirigencia de Morena se reunió con los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León. (Foto: X/@A_MontielR)
La dirigencia de Morena se reunió con los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León. (Foto: X/@A_MontielR)

Así definió Morena su proceso interno rumbo a la elección de 2027

En marzo, cuando Luisa María Alcalde aún era presidenta de Morena, se llevó a cabo una reunión del Consejo Nacional del partido que definió las reglas, los tiempos y el método de selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

El proceso arranca el 22 de junio con la selección de coordinaciones estatales en 17 entidades. Esa figura interna se convertirá, en su momento, en candidatura oficial. El 3 de agosto toca a las coordinaciones distritales federales; el 21 de septiembre, a las municipales; y el 8 de noviembre se cierran las coordinaciones distritales locales.

Morena mantiene la encuesta como método de selección

El partido ratificó el uso de encuestas para definir a sus perfiles, en cuatro fases. Primero, el Comité Ejecutivo Nacional lanza la convocatoria y abre el registro de aspirantes. Si hay más de seis para un mismo cargo, se aplica un sondeo inicial para quedarse con los seis perfiles de mayor reconocimiento en la zona.

Después vienen las encuestas de aceptación ciudadana, donde se evalúan criterios como honestidad, cercanía, conocimiento del territorio y trabajo de base. El aspirante con mejor resultado queda designado coordinador o coordinadora de Defensa de la Transformación y, de ahí, deriva hacia la candidatura formal.

(Foto: Consejo Nacional de Morena)
(Foto: Consejo Nacional de Morena)

Las reglas prohíben espectaculares, dádivas y eventos ostentosos

Entre las restricciones acordadas figura la prohibición de espectaculares y cualquier publicidad similar para promover la imagen de los aspirantes. También quedan vetados los actos anticipados de campaña, el uso de recursos públicos y la entrega de dádivas, despensas o artículos electrónicos que puedan condicionar el voto.

Morena también impide la organización de eventos masivos o de carácter ostentoso con fines de promoción personal. En materia digital, prohíbe campañas de acoso en redes sociales y la difusión de información falsa sobre adversarios o sobre el propio proceso. Quien simule pertenecer a un grupo vulnerable para obtener ventajas políticas será sancionado.

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