Cuál es el origen del corrido “Soy el Ratón”, dedicado a Ovidio Guzmán

"Soy el Ratón", el tema escrito para Ovidio Guzmán (captura/YouTube)

Tras la captura de El Ratón, como se le conoce a Ovidio Guzmán López, las reproducciones digitales del tema Soy el Ratón se dispararon en las plataformas. Dicho tema fue escrito para el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán tras los hechos ocurridos en 2019, conocidos como “El Culiacanazo”.

La canción fue escrita por José Ernesto León Cuén e interpretado por la agrupación Código FN. Su lanzamiento se dio en 2021; es decir, dos años después de la primera captura e inmediata liberación de Ovidio, ante la ola de violencia que se generó.

El tema volvió a cobrar relevancia este jueves 5 de enero, luego de que el líder de “Los Menores” fue recapturado en la sindicatura de Jesús María, Culiacán, gracias a un gran operativo federal. Ovidio fue traslado desde el lugar de su detención hasta la Ciudad de México, donde fue presentado ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y luego trasladado al penal del Altiplano.

Ovidio Guzmán fue ingresado al penal del altiplano (Foto: captura de pantalla/Milenio)

No obstante, a causa de su captura, internautas en redes sociales especularon que está próxima a salir la segunda parte de “El Ratón”, tema en el que se relata la vida de Ovidio, mencionando al llamado “jueves negro”, como se le conoce al día en que se intentó su aprehensión.

“Guzmán de apellido es Ovidio,

su padre de niño

le apodó el Ratón;

un jefe con mucho cerebro,

es hijo del Chapo,

aquel señorón”.

El tema cuenta cómo fue la vida del hijo del Chapo, menciona a sus hermanos Alfredo y Archivaldo, así como su amistad con un sicario conocido como El 90. También se destaca su liberación por parte de las Fuerzas Armadas aquel 17 de octubre de 2019, así como sus “disculpas” tras los eventos de violencia que se generaron.

En tanto, en la letra del corrido se cuenta la razón por la que El Ratón no “peleó”: la vida de sus hijas, mientras que agradeció a “la plebada” por interceder a su favor frente a los elementos federales.

“Soy El Ratón,

soy Ovidio soy Guzmán hijo del Chapo,

soy hermano de Alfredito y de Archivaldo,

y, por cierto, me disculpo

por lo del Culiacanazo.

Yo no peleé,

pues la vida de mis hijas fue primero,

y agradezco a la plebada el jueves negro,

se rifaron por mi cuero

con todos los del gobierno”.

Por su parte, en dicho tema musical se menciona la ausencia de su padre en la actualidad, pues se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad ADX Supermax en Florence, Colorado, Estados Unidos. “Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del Chapo, es difícil no tenerlo aquí a mi lado, y me duele que no esté, siempre voy a respetarlo”, se puede escuchar.

"El Ratón" capturado el 17 de octubre de 2019 (CEPROPIE vía Archivo de AP)

Por otro lado, el tema —en algún momento— puso en apuros al vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, quien llegó a interpretarlo. En 2021 el cantante de regional mexicano cantó el tema en el Coachella Valley Music and Arts, por lo que fue criticada la apología al narcotráfico, mientras que, por otro lado, sus fans le pidieron la grabación del corrido.

Frente a ello, el cantante salió a aclarar la situación al señalar que la canción no le pertenece, sino que únicamente la interpretó en una fiesta privada. “Esta canción es de mis amigos de Código. No va a salir con Grupo Firme, no está en las plataformas de Grupo Firme. Así que animo y todo el éxito para mis amigos de Código”.

