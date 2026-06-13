Con altavoces, fichas de búsqueda y la intervención a camisetas de la Selección Mexicana, así protestan madres buscadoras en el marco del Mundial

Colectivos de madres buscadoras en México han encontrado en el mundial la posibilidad de visibilizar su causa en el ámbito internacional. (Foto: Santiago Gutiérrez)

En México, el registro oficial de personas desaparecidas y no localizadas ya suma 134 mil 947 personas, una crisis que madres y familiares de víctimas han intentado visibilizar a nivel internacional en el marco del Mundial 2026.

Días antes de la inauguración de la fiesta futbolera, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, así como ciudadanía solidaria con la causa, comenzaron a realizar a pegar boletines con el rostro de sus seres queridos en los alrededores del Estadio Azteca, advirtiendo que sus acciones no buscaban boicotear el inicio de la justa mundialista sino exponer una problemática minimizada por el Estado mexicano.

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La intervención de buscadoras rumbo a la justa mundialista

Cabe destacar que esta crisis golpea a todos los estados del país, situación que han alarmado distintas organizaciones y activistas, así como los familiares de las víctimas, sin embargo, hay diez estados en focos rojos:

Estado de México con 14 mil 643 personas desaparecidas y no localizadas

Tamaulipas con 13 mil 836 personas desaparecidas y no localizadas

Jalisco con 12 mil 758 personas desaparecidas y no localizadas

Michoacán con 7 mil 867 personas desaparecidas y no localizadas

Nuevo León con 7 mil 514 personas desaparecidas y no localizadas

Sinaloa con 7 mil 287 personas desaparecidas y no localizadas

Veracruz con 7 mil 269 personas desaparecidas y no localizadas

Sonora con 6 mil 154 personas desaparecidas y no localizadas

Guanajuato con 5 mil 677 personas desaparecidas y no localizadas

Baja California con 5 mil 230 personas desaparecidas y no localizadas

Familiares de personas desaparecidas llevaron acciones de pega de fichas en las inmediaciones del Estadio Azteca, con un "Ajolote buscador" exhibieron la crisis que ya suma un registro mayor a 133 mil. (Crédito: Luz Coello/Infobae México)

Ante esta situación y con la finalidad de que la crisis de personas desaparecidas trascienda en el discurso de un evento donde la asistencia ha sido masiva -al menos en la Ciudad de México- las madres buscadoras realizaron pintas en espacios públicos aledaños a Calzada de Tlalpan, dejando un mensaje claro: los colectivos no dejarán de buscar “¡Hasta encontrarles!”.

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Cada ficha colocada en paredes, estructuras e instalaciones, cuenta una historia más allá de ser solo rostros, entre una descripción breve sobre datos generales de la persona y el relato sobre la última vez que fue vista, sus familiares se dieron cita en varias ocasiones para visibilizar su caso.

Las familias también dieron a conocer la mascota no oficial del Mundial 2026, un “Ajolote buscador” el cuál porta una camisa blanca con el imagotipo de una pala y en la parte de atrás, la leyenda “+130 mil desaparecidos”.

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Esta figura se convirtió en una pieza clave que interviene en el discurso oficialista, debido a que en semanas previas a la fiesta futbolera, el gobierno encabezado por Clara Brugada fue criticado por llenar la capital de color morado y figuras de ajolote como emblema principal de su administración.

Otra de las acciones realizadas por las madres buscadoras se centró en colocar mensajes en los billetes de 50 pesos, mostrándolos como un “billete conmemorativo”, con las siguientes leyendas: “133 mil desaparecidxs”, “Ajolote buscador”, “Vamos a buscarle” “¿Dónde estás?”, “Campeón en desaparición”.

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Colectivos de madres buscadoras en México han encontrado en el mundial la posibilidad de visibilizar su causa en el ámbito internacional. (Foto: Santiago Gutiérrez)

A estas actividades pensadas desde la visibilización de una causa que ha mantenido a las madres realizando la búsqueda en vida de sus seres queridos, donde han acusado diversas omisiones de las instituciones, así como la indolencia de un sistema que habla de cifras sin tomar en cuenta lo que hay detrás de cada víctima, también se sumaron artivistas como Elsa Oviedo, quien intervino el imagotipo de la Selección Mexicana al sustituir el águila por una pala de arena, símbolo fundamental para las madres buscadoras, añadiendo el lema: “Campeón en desaparición”.

Además, las madres buscadoras intervinieron camisetas de la Selección Mexicana con el rostro de sus familiares, con mensajes de “La pelota vuelve a casa, ¿nuestros hijos cuándo?”.

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La lucha de las madres llegó hasta el Azteca

Con altavoces, pancartas y lonas, las madres buscadoras lograron llegar al Estadio Azteca el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, pese a la barrera que contemplaba cientos de policías y vehículos para impedir su paso.

Integrantes de colectivos como Hasta Encontrarles CDMX, Una Luz en el Camino, Lirios Biscadores Izcalli, Luciernagas buscadoras CDMX, entre otros, caminaron hasta el Colosos de Santa Úrsula, donde algunos relatos han trascendido a medios internacionales debido a la movilización que realizaron.

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Colectivos de madres buscadoras en México han encontrado en el mundial la posibilidad de visibilizar su causa en el ámbito internacional. (Foto: Santiago Gutiérrez)

Las acciones también se dieron durante el festejo en el Ángel de la Independencia, donde miles de personas -nacionales e internacionales- acudieron para celebrar el triunfo de México contra Sudáfrica; el otro escenario era diferente, donde cientos de madres y familiares de personas desaparecidas mostraban lonas con los rostros de una crisis que ha golpeado la vida diaria de quien en un festejo internacional busca hacer eco de su lucha por justicia.