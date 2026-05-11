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Pablo Lemus exige no tocar el Calendario Escolar de la SEP en Jalisco: “Que modifiquen el de la CDMX”

El gobernador de Jalisco rechazó el recorte al ciclo escolar 2025-2026 y pidió al gobierno federal respetar el calendario oficial de la SEP

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La autoridad estatal argumenta que la reducción perjudicaría a estudiantes y familias, además de no incluir un análisis del impacto en las mujeres trabajadoras, según declaraciones previas a la reunión nacional educativa
La autoridad estatal argumenta que la reducción perjudicaría a estudiantes y familias, además de no incluir un análisis del impacto en las mujeres trabajadoras, según declaraciones previas a la reunión nacional educativa

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se desmarcó este lunes de la propuesta de la Secretaría de Educación Pública de adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio y fue contundente: “La indicación es muy clara: se debe respetar el ciclo publicado en el Diario Oficial de la Federación”.

En declaraciones previas a la reunión del Conaedu convocada para este lunes, Lemus señaló que acaba de hablar con el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores, para instruirlo sobre el posicionamiento que debe sostener ante el secretario federal Mario Delgado: ninguna modificación al calendario escolar vigente.

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“Lo más importante para Jalisco son nuestras niñas, nuestros niños en su educación, las maestras, los maestros y, por supuesto, también los padres y las madres de familia. Esta decisión fue completamente equivocada“, afirmó el mandatario.

El argumento de género que, dice Lemus, nadie consideró

El gobernador también apuntó a una ausencia en el análisis de la SEP: el impacto en las mujeres. “Nunca hubo un pensamiento en materia de género pensando en las mujeres. ¿Qué pasa con todas las mujeres que trabajan y que se van a ver afectadas de que sus hijos van a estar nuevamente en sus casas?”, cuestionó.

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El señalamiento coincide con las advertencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que exhortó a la SEP a reconsiderar la medida al advertir que unas vacaciones de casi tres meses —del 5 de junio al 31 de agosto— dejarían a millones de niñas y niños sin supervisión mientras sus cuidadores continúan trabajando.

09/04/2026 Rafael Louzán junto a Pablo Lemus, Gobernador del Estado de Jalisco CENTROAMÉRICA DEPORTES MÉXICO PRENSA RFEF
09/04/2026 Rafael Louzán junto a Pablo Lemus, Gobernador del Estado de Jalisco CENTROAMÉRICA DEPORTES MÉXICO PRENSA RFEF

“Si quieren evitar manifestaciones en CDMX, que modifiquen el calendario de CDMX”

Lemus fue más allá y lanzó una lectura política sobre el origen de la polémica: si el objetivo del recorte es evitar movilizaciones del magisterio en la Ciudad de México, la solución no debe afectar a todo el país. “Que modifiquen el calendario en la Ciudad de México, no el de toda la República Mexicana. Que a Jalisco nos respeten ya en el calendario escolar original”, sentenció.

La polémica del voto del secretario de Educación de Jalisco

Ante la circulación de videos donde el secretario Juan Carlos Flores aparece votando a favor de la medida el viernes pasado en el Conaedu, Lemus pidió que se publiquen todos los videos de la reunión, no solo los fragmentos del momento de la votación. Aseguró que Flores dejó claro el posicionamiento de Jalisco en contra del recorte, pero que esa parte no fue difundida porque las grabaciones las resguarda exclusivamente la SEP federal.

"La realidad es que Jalisco siempre se opuso y se sigue oponiendo“, reiteró.

Lorena Ochoa es la embajadora de Guadalajara para el Mundial 2026 (X/ @PabloLemusN)
Lorena Ochoa es la embajadora de Guadalajara para el Mundial 2026 (X/ @PabloLemusN)

Antecedente: Jalisco ya tenía su propio plan para el Mundial

Vale recordar que desde el 8 de mayo, el gobierno jalisciense había rechazado públicamente la propuesta federal mediante un comunicado oficial, en el que sostenía que el recorte afecta “la educación y el desarrollo integral de nuestras niñas y niños”. La administración de Lemus ya contemplaba una fórmula propia para los días del torneo: suspender clases presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara únicamente los cuatro días en que se disputarán partidos del Mundial en la entidad —11, 18, 23 y 26 de junio—, sin alterar el resto del calendario.

La decisión final sobre si se modifica o no el ciclo escolar 2025-2026 está pendiente de resolverse este lunes en la reunión del Conaedu.

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