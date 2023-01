María Bobadilla también le otorgó el perdón a Coco Levy tras denunciarlo por violencia psicológica

María Bobadilla reveló que ella también le otorgó el perdón a Coco Levy, pero sostiene su denuncia pública contra él (Fotos: Instagram/@cocolevyguion/@mariabobadillaolvera)

Luego de que Danna Ponce dio a conocer que le otorgó el perdón a Coco Levy tras denunciarlo por presunto abuso sexual, María Bobadilla informó que ella siguió el mismo proceso en su denuncia por presunta violencia psicológica, por lo que actualmente ante las autoridades no habría acusaciones en contra del productor.

A través de un comunicado en video que compartió la joven actriz en Instagram, reveló que hace varios meses le otorgó el perdón al hijo de Talina Fernández. Aunado a ello, mostró su total apoyo a Danna Ponce, la primera en acusar públicamente al productor de haberla agredido.

“Apoyo incondicionalmente a Danna, desde el momento uno. Cada una de nosotras tenemos nuestros procesos y la verdad es que lo más importante es estar bien y si ella para estar bien y sana emocionalmente necesitó otorgar el perdón, la apoyo. Definitivamente la apoyo. Yo hace tiempo, hace unos meses, perdoné a Coco Levy en mi terapia, para mi liberación y para yo estar sana, así que legalmente es exactamente lo mismo, a mi forma de ver las cosas”

María Bobadilla hizo formal su denuncia contra Coco Levy por violencia psicológica en junio de 2022, pero a los pocos meses frenó el proceso (Instagram/@mariabobadillaolvera)

La actriz explicó que el motivo por el que decidió otorgarle el perdón Jorge Coco Levy fue porque está convencida de que él puede cambiar para bien y, además, enfatizó que continúa pidiendo que el productor tome terapia.

“Yo creo en el perdón, siempre he creído en el perdón, creo que los seres humanos podemos cambiar, creo que podemos mejorar y por eso mismo, mi mayor deseo, y lo he dicho hoy y todas las veces que me han entrevistado, es que Coco Levy asista a terapia, que mejore como ser humano, que mejore como hombre y que se trabaje mental y emocionalmente para que en un futuro pueda contribuir al mundo”, compartió la actriz.

Al igual que Danna, señaló que las autoridades no están preparadas para afrontar este tipo de casos ni para proteger a las víctimas, pero se dijo tranquila porque sus denuncias se han convertido en un parteaguas en este tipo de casos. Asimismo, aseguró que las diferentes agresiones hacia las mujeres dentro del mundo artístico se están evidenciando cada vez más y ya no están normalizadas por la sociedad.

Bobadilla también recalcó que defiende su denuncia pública contra Jorge Levy, pero el proceso legal se cerró porque no estaba yendo por el camino que ella consideraba correcto.

María agregó que, a pesar de que su caso ya se cerró, está dispuesta a apoyar a aquellas mujeres que quieran denunciar a Levy y que hasta hoy no lo han hecho, así como también a quienes no denunciaron ante las autoridades y solamente expusieron las agresiones en redes sociales.

En junio de 2022, María Bobadilla presentó ante las autoridades su denuncia contra Coco Levy por presunta violencia psicológica. Cuando comenzó su proceso legal dejó claro que el hijo de La dama del buen decir nunca la tocó, pero la hacía sentir muy incómoda con la forma en que se expresaba con ella, acusándolo de acosador.

Hasta el momento, Levy no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de las actrices (CUARTOSCURO)

Aunado a ello, señaló que Levy le mostró fotografías de varias jóvenes desnudas, las cuales habría obtenido a cambio de castings, o eso le dio a entender a María.

Danna Ponce, por su parte, denunció al también actor por presunto abuso sexual, pues a ella sí la habría tocado. Por este caso, en octubre de 2022 Jorge fue vinculado a proceso. Además de Danna y María, hubo otras tres actrices que lo acusaron por presunto acoso verbal.

