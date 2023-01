Las palabras de despedida de Javier Lozano a Arturo Zaldívar: “Lamento haber creído algún día en ti”

Javier Lozano se lanzó en contra de Arturo Zaldívar (Senado/SCJN)

El ministro Arturo Zaldívar finalmente terminó su cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), puesto que asumió Norma Lucía Piña Hernández; sin embargo, tras su despedida, el panista Javier Lozano le dedicó unas palabras.

“Gracias por pedirme que no me vaya. Me voy de la presidencia de la Corte, pero no de la Corte y tampoco de TikTok. Nos seguiremos viendo”, expresó, se levantó y giró la silla mientras sonaba el tema musical No me voy de OV7; se vio en dicha red social, lo que provocó la reacción de Lozano.

“Así o más mamón Arturo Zaldívar? Ya ubícate en tu realidad. Qué vergüenza. Por fin tendremos SCJN autónoma; y tú irás a dar a cualquier código postal. Lamento haber creído algún día en ti”, condenó el exsecretario del Trabajo (STPS) durante el gobierno de Felipe Calderón.

⚠️ ¿Así o más mamón ⁦@ArturoZaldivarL⁩? Ya ubícate en tu realidad. Qué vergüenza. Por fin tendremos ⁦@SCJN⁩ autónoma; y tú irás a dar a cualquier código postal. Lamento haber creído algún día en ti. #ZaldivarOut pic.twitter.com/VmAKgTBUoH — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) January 4, 2023

Además, señaló irónicamente como “otro plagio” el giro de la silla con el que el ministro cerró su video corto. “Otro plagio de la Corte: lo de la silla es original de López Dóriga en Televisa. Todos lo sabemos. Nomás que a él sí le salía y era chingón. Aquí, tú eres una vulgar imitación pirata. Al estilo #YasmínEsquivel”, reviró.

También, lo llamó “cortesano” del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Pero no es la primera vez que el aspirante a la gubernatura de Puebla se lanza en contra del ministro, pues anteriormente le dirigió una severa crítica por su contenido en TikTok. “No se cansa de hacer el ridículo este hombre. Lejos de ganar simpatías pierde respetabilidad. Poble SCJN #PobrePais”.

Y es que, pese a su salida, el exministro presidente e influencer se mantendrá en redes sociales creando el mismo contenido jurista enfocado a jóvenes. Fue en ese sentido que Zaldívar realizó un “tour de despedida” en su oficina.

Arturo Zaldívar dejó la presidencia de la SCJN, mientras que Yasmín Esquivel perdió la contienda (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

“Les invito a conocer la oficina del presidente de la Corte, acompáñenme”, comenzó el ministro. Mostró su escritorio, en donde trabajaba normalmente y en donde grabó su primer Tiktok, agregó. También enseñó la sala de juntas junto a un cuadro de Benito Juárez, así como una sala para visitantes.

Arturo Zaldívar cumplió con su periodo del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. Ahora será Piña Hernández la que presida dicho órgano, quien ganó la votación con 6 de 11 votos en la tercera vuelta, derrotando a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lynez, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán.

La nueva presidenta ostentará el cargo del 2 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2026; se trata de la primera vez que una mujer alcanza dicho cargo en cerca de 200 años de historia.

El resultado se dio en medio de la controversia que se generó alrededor de otra ministra contendiente — Yasmín Esquivel— quien actualmente es investigada por presuntamente plagiar su tesis de licenciatura.

En tanto, Zaldívar celebró el resultado y envió una felicitación a la nueva ministra presidenta. “Es un día histórico para nuestro país. Por primera vez una mujer ocupa la presidencia de la SCJN y el CJF. Felicito a mi querida amiga la ministra Norma Piña por haber roto uno de los más altos techos de cristal. Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión al frente del PJF”, expresó.

