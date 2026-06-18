Falta de crecimiento profesional impulsa a trabajadores mexicanos a buscar otro empleo, señala estudio

Los mexicanos buscan otras oportunidades de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacitación y el desarrollo profesional se han convertido en factores determinantes para la retención de talento en México. Sin embargo, un reciente estudio realizado por el sitio de empleo, Indeed, reveló que una gran parte de los trabajadores mexicanos no recibe el apoyo necesario para fortalecer sus habilidades y avanzar en su carrera.

De acuerdo con la investigación, únicamente el 41 por ciento de los empleados en México recibe capacitación regular por parte de su empresa para adquirir nuevas competencias o perfeccionar las que ya posee.

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En contraste, el 43 por ciento de los trabajadores afirma que debe gestionar su crecimiento profesional de manera independiente o con un respaldo mínimo por parte de su organización.

Este panorama refleja una problemática que va más allá de la brecha de habilidades técnicas, pues pone en evidencia la falta de estrategias internas de capacitación que permitan a los colaboradores desarrollarse y mantenerse competitivos en un mercado laboral cada vez más exigente.

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La capacitación, clave para retener talento

Nelson Gómez, director de Indeed México, advirtió que las empresas que consideran la capacitación como un elemento opcional podrían enfrentar dificultades para conservar a sus mejores colaboradores.

“Las empresas que ven la capacitación en habilidades como algo opcional corren el riesgo de perder talento. Lo que los mexicanos buscan es la oportunidad de crecimiento profesional, y cuando confían en que pueden lograrlo dentro de la organización, su lealtad y motivación aumentan”, señaló.

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El especialista destacó que las organizaciones deben evolucionar sus estrategias de aprendizaje, pasando de esquemas pasivos a programas más dinámicos, inclusivos y alineados con las necesidades reales de los trabajadores.

Generación Z exige más oportunidades de desarrollo

El 12 por ciento de los trabajadores de la Generación Z, considera que las opciones de capacitación son limitadas en las empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también identificó diferencias generacionales en el acceso a programas de capacitación. La Generación Z reportó contar con el mayor acceso a formación interna, con un 45 por ciento de participación.

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No obstante, este grupo también manifestó mayores niveles de insatisfacción. El 12 por ciento considera que las opciones de capacitación son limitadas, mientras que el 9 por ciento asegura no contar con suficiente información sobre los programas disponibles dentro de sus empresas.

Estos datos sugieren que, aunque los trabajadores jóvenes tienen más acceso a oportunidades de aprendizaje, sus expectativas respecto al crecimiento profesional son más altas y demandan alternativas más personalizadas y efectivas.

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Trabajo híbrido favorece el acceso al aprendizaje

El trabajo híbrido es apoyado por los trabajadores mexicanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hallazgo relevante del informe es que los empleados que laboran bajo esquemas híbridos son quienes perciben un mayor acceso a la capacitación, con un 45 por ciento.

Esta situación evidencia una posible desigualdad entre quienes trabajan de manera presencial y aquellos que desempeñan sus actividades a distancia o bajo modelos flexibles, lo que plantea nuevos retos para las áreas de recursos humanos en materia de inclusión y desarrollo profesional.

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La ausencia de programas de formación adecuados también tiene repercusiones en el bienestar emocional de los colaboradores.

Según los resultados del estudio, el 36 por ciento de los trabajadores afirma sentirse poco motivado para alcanzar el éxito profesional, mientras que el 46 por ciento asegura experimentar una sensación constante de agotamiento o sobrecarga laboral.

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Para Nelson Gómez, esta situación está directamente relacionada con la falta de herramientas y conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos diarios dentro de sus puestos de trabajo.

“Sin la capacitación adecuada, los empleados no solo se estancan, sino que se agotan bajo el peso de responsabilidades para las que se sienten mal preparados”, explicó.

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Crecimiento profesional, prioridad para los trabajadores mexicanos

La investigación de Indeed revela que el crecimiento profesional es uno de los factores más importantes para los trabajadores al momento de evaluar su permanencia en una empresa.

El 41 por ciento de los encuestados aseguró estar buscando un nuevo empleo debido a la falta de oportunidades de desarrollo, mientras que el 35 por ciento considera que las posibilidades de ascenso y aprendizaje son su principal criterio al analizar nuevas ofertas laborales.

Ante este escenario, los expertos recomiendan que las organizaciones adopten modelos de capacitación más flexibles, como las microcapacitaciones, que permitan a los empleados adquirir conocimientos de forma práctica y adaptada a sus intereses.

Más allá de cumplir con requisitos corporativos, invertir en el desarrollo profesional de los colaboradores se perfila como una estrategia fundamental para fortalecer el compromiso, reducir la rotación de personal y construir ambientes laborales más competitivos y sostenibles.