Por qué es importante tener el Fan ID para el Clausura 2023 de la Liga MX

La Liga MX ya implementará el Fan ID para 2023 (REUTERS/Anton Vaganov)

Para el Clausura 2023, los aficionados tendrán que adquirir su Fan ID ya que será un nuevo requisito implementado por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga MX para ingresar a los estadios. Desde la primera jornada del torneo hasta la final del campeonato, todo aficionado tendrá que tener su Fan ID si es que desea acudir a los estadios para alentar a su equipo.

Con la finalidad de mantener la seguridad dentro de los estadios deportivos y evitar incidentes como lo sucedido en el Estadio de la Corregidora en marzo de 2022, el presidente de FMF, Yon de Luisa, junto con Mikel Arriola, presidente de Liga BBVA MX, pactaron la implementación del Fan ID para recopilar información personal de los fans para así dar con su identidad de manera eficaz en dado caso de algún altercado.

Todos los fanáticos ya pueden adquirirla a través de la página https://fanliga.mx/, la cual entró en vigor 17 de noviembre y el registro estará abierto todo el torneo Clausura 2023.

¿Por qué es importante el Fan ID?

El Fan ID servirá para todos los estadios, en cualquier jornada y para la Liga de Expansión y Femenil (Foto: Luz Coello/ Infobae México)

Si bien es un requisito oficial por parte de la Federación Mexicana y la Liga MX, el principal motivo por el cual será de vital importancia adquirirlo a lo largo del primer campeonato de 2023 es que conforme avance el torneo, el registro se volverá obligatorio y se podría negar el acceso si no se tiene un Fan ID.

Cuando las autoridades del futbol mexicano presentaron el Fan ID aseguraron que la implementación de este registro será de forma paulatina en los primeros meses de 2023, por lo que en las primeras jornadas del torneo podría no ser relevante. Pero cuando se llegue a la modalidad obligatoria, los fans que no la tengan podrían perderse el partido de su equipo pues no podrían ingresar a los estadios.

El Fan ID es una identificación personal que proporciona información básica del aficionado —como su nombre, fotografía, edad—; este registro se realizará solo una vez ya que sirve para ingresar a todos los estadios en los que compiten los 18 clubes de la Liga MX y tiene validez para todo el torneo.

Aunque la liga mexicana no ha aclarado qué pasará con aquellas personas que no tengan su Fan ID y quieran entrar al estadio, según han dado a entender las autoridades deportivas es que, sin este registro la persona no podrá estar dentro del recinto deportivo en el que se lleve a cabo un partido de la Liga MX.

Cabe apuntar que el Fan ID es una identificación independiente a la adquisición del boleto para el partido, por lo que, si una persona tiene ya sus entradas para el partido pero no tiene su Fan ID, podría ser rechazado su ingreso al estadio.

La identificación de los fans tiene como objetivo vigilar el comportamiento del público y, en dado caso que se presente una situación que ponga en peligro la seguridad de los asistentes, reaccionar de manera pertinente para así identificar a los posibles responsables.

Mikel Arriola aseguró que la implementación del Fan ID será de manera paulatina y después obligatoria (Foto: Twitter/ @LigaBBVAMX)

Para el próximo torneo —que iniciará el 6 de enero de 2023— empezará la implementación de este requisito para las personas que ingresen a los estadios. De acuerdo con un comunicado compartido por la Liga BBVA MX, el Fan ID se dará por etapas:

“La primera de sensibilización y registro, posteriormente de obligatoriedad para el ingreso a todos los partidos de la Liga BBVA MX. Para las ligas de Expansión y Femenil también se implementará más adelante”, aclararon las autoridades deportivas.

