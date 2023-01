Cristian Castro no piensa en regresar a México tras mudarse a Uruguay

Después de mudarse a Uruguay, Cristian Castro no piensa en regresar a México (Instagram/@cristiancastropop)

Cristian Castro ha pasado los últimos años en Uruguay, donde desde hace tiempo se ha mostrado cómodo por el aprecio de su público ahí, por ello su mamá, Verónica Castro, le ha pedido que regrese a México, pero él se opone.

Según reveló Cristian Castro en entrevista para el programa Socios por ahora se siente feliz cerca de Argentina, viviendo en Uruguay, pero su mamá, quien está decidida a permanecer en México, le ha pedido que regrese al país para que estén juntos.

No obstante, compartió que se ha acostumbrado a vivir en el sur del continente y se siente cómodo ahí, por lo que quizás regrese a México algún día, pero por ahora no tiene planes de hacerlo

“La verdad que para estar cerca de Argentina, sinceramente, ustedes lo saben, y estoy contento. El sur me está gustando, desde que radico acá. Un buen tiempo ya estuve en el norte”, aseguró. Agregó que “mi vieja quiere que vuelva a México, pero ya me estoy acostumbrado a tantas cosas, pero vamos, vamos a volver, sí”

Hace unos meses el Gallito Feliz reveló que, al igual que su madre, le pidió que se fuera a vivir con él, pues le preocupaba la salud de la protagonista de La Casa de las Flores y consideraba que era mejor estar bajo el mismo techo.

Cabe recordar que el cantante se mudó de Argentina a Uruguay en agosto de 2022 porque fue víctima de un asalto a su domicilio. Ya que quiso permanecer en el sur del continente, se compró una casa en Punta del Este, Uruguay, para tener cerca a Argentina.

“Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito. Me fui a Uruguay y ahora estoy viviendo en Punta del Este. Los invito cuando quieran a un asadito. Se metieron en la casa. No lo hice público porque no soy un dramático. Me fui a Uruguay y ahora estoy molestando a los uruguayos”, dijo hace cinco meses al programa Arriba argentinos.

El motivo por el que el intérprete de Por amarte así decidió dejar México y asentarse en Argentina fue a causa de la inseguridad en el país, pues fue víctima de varios asaltos y también sufrió el robo a su casa. Desde 1994 se alejó de tierras aztecas y migró a Argentina porque ahí su mamá tuvo un gran éxito en la década de 1980.

“Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche y luego se metieron a mi casa ocho chavos, ¿por qué más me voy a ir?, ¿cómo los voy a dejar?, no hombre, este país es lo más lindo del mundo, ustedes no se dan cuenta, pero sí lo es, y yo me doy cuenta desde fuera”, expresó a la cámara de Ventaneando en agosto de 2022.

Cristian. imitando el acento de los argentinos, aprovechó para negar que actualmente tenga pareja, pese a que lo han relacionado con varias mujeres (Instagram/@cristiancastropop)

Por otra parte, Cristian habló de su vida amorosa, ya que hace unos días surgieron algunas fotografías de él junto a su expareja Heidi Clair, él negó que esté en una nueva relación, inclusive confesó que está buscando el amor, pero se le ha dificultado encontrar una pareja porque él quiere algo serio.

“La verdad que estoy con ganas de enganchar algo, de ya que pase algo serio, pero falta ahí algo, siempre estoy indeciso yo, quizá. Me estoy poniendo dificilón. Me tengo que aflojar, tengo que agarrar una chica re buena y simpática, sobre todo”, confesó el cantante.

