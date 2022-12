Cristian Castro sorprendió en redes al aparecer irreconocible

Cristian Castro compartió una foto en Instagram con la que sorprendió a sus seguidores por el gran cambio de imagen (Instagram/@cristiancastropop

Cristian Castro compartió una fotografía que llamó la atención de su público, pues lució una imagen completamente diferente, inclusive hubo usuarios que cuestionaron si esta publicación se debe al Día de los Inocentes.

La tarde de este 28 de diciembre, el hijo de Verónica Castro posteó en su cuenta de Instagram una selfie, como las que usualmente comparte en sus redes sociales, con una pose usual; no obstante, lo que causó controversia es que su cara es otra.

Además de lucir una piel con pocas arrugas, se retrató con una nariz más delgada y definida, un mentón más pronunciado y con el hoyuelo marcado. Sus labios también tuvieron un cambio, pues ahora se ven más voluptuosos.

Cristian no permite comentarios en la mayor parte de sus publicaciones para evitar las críticas negativas (Instagram/@crisriancastro)

En la descripción de su foto Cristian escribió un corto mensaje que no está relacionado con la imagen. “Días de familia, amigos y descanso, el mejor abrazo en esta época tan linda”, se lee en la publicación.

A pesar de que el intérprete de Azul tiene limitados los comentarios en su perfil, hubo quienes repostearon la fotografía y ahí cientos de usuarios lo criticaron.

“Un filtro más y purifica el agua”, ”¿La foto es broma verdad?”, “Ojala y sea solo un filtro”, “Irreconocible... cómo se maltratan ellos mismos”, “Se quiere parecer a Walter Mercado”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Pero no todos los comentarios fueron críticas, pues hubo quienes recordaron que hoy es Día de los Inocentes, por lo que posiblemente esta imagen se trate de un exceso de filtros intencional, con la que el Gallito Feliz buscaba hacerle una broma a su público.

Cabe recordar que Cristian Castro en repetidas ocasiones ha dicho que le gusta jugar con su imagen, por ello es que se ha disfrazado, ha utilizado diferentes tintes en el cabello y de vez en cuando comparte fotografías con filtros graciosos.

El intérprete de Por amarte así no ha sido el único en su familia en ser criticado por usar filtros para sus selfies, pues Verónica Castro también lo hace, aunque ella de forma usual.

La protagonista de Los ricos también lloran dio de qué hablar cuando el mayo pasado compartió una foto con su hermano, José Alberto El Güero Castro, con filtros, mientras que él compartió la misma imagen sin el retoque.

Los internautas la criticaron por el supuesto “exceso” de filtros; no obstante, Verónica respondió de forma contundente a quienes se burlaron de ella por esto y recalcó que ella pagó por la aplicación de edición y la usa para eso, el retoque de sus fotos.

“Hubo pique, Tito, de Photoshop, pero pues para eso lo compré y me divierto”, “Pues que yo ya hasta pagué mi filtro y a mí me gusta con filtro, pero si les gusta sin filtro se pueden asomar al de mi hermano, a él le gusta sin filtro. Para que no hagan corajes, porque hace daño”, fueron los comentarios que escribió la también presentadora.

"La Vero" admitió haber pagado por el filtro que usó "para divertirse" (Foto: Instagram)

Fue tal la controversia que causaron las imágenes de La Vero y su hermano que mostró a Pati Chapoy cómo edita sus fotografías para lucir más jóvenes.

En septiembre de 2022, Verónica Castro compartió con la titular del programa Ventaneando que el retoque de sus fotografías es su forma de aprender a utilizar la tecnología y, además, divertirse mientras experimenta con sus propias imágenes.

