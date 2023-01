La 4T en 2023: la corcholata candidata, implementación del Plan B y los pendientes del Congreso

Las corcholatas más populares son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum (Foto: Cuartoscuro)

En 2023 se espera un año trascendental para la política mexicana, pues es en el que se concretará el gran plan electoral que podría dar continuidad a la llamada Cuarta Transformación (4T), el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, éste comprende de varias aristas que deben de ser contempladas en su totalidad.

En este sentido, se especifica que el 2023 será el planteamiento de lo que ocurrirá en 2024, año en el que se renovará la presidencia de México, el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado de la República) y nueve entidades federativas —entre ellas, la CDMX.

Primero, al interior de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ocurrirá un proceso interno en el que se definirá el perfil para dirigir la coalición Juntos Hacemos Historia de cara a las elecciones de 2024, donde el perfil presidencial es el que más llama la atención en la óptica pública.

Para centrar la óptica en pocos candidatos, López Obrador señaló la existencia de las llamadas “corcholatas”, que no son otra cosa que los perfiles ideales conforme al criterio del mandatario nacional para que sean sus sucesores. Las tres corcholatas que mencionó inicialmente fueron Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX); y Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Después, tras presiones por parte de la oposición y unos senadores de Morena, AMLO reconoció a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, como la cuarta corcholata; además, destacó que Gerardo Fernández Noroña, diputado por parte del Partido del Trabajo (PT) —aliado incondicional de Morena—, también tiene una legítima aprobación por parte del electorado mexicano.

Aún cuando se habla de cinco perfiles para continuar el trabajo de López Obrador, diversas encuestas revelan que a la cabeza sólo existen dos corcholatas como punteras y, después de ellas, existe una gran diferencia entre la intención del voto, por lo que, para ganar, Morena se deberá de inclinar por alguna de estas dos.

Se tratan de Marcelo Ebrard, quien cuando fue jefe de gobierno del distrito Federal, ahora CDMX, ganó el premio al mejor alcalde del mundo, y Claudia Sheinbaum, quien trajo a Grupo Firme en el Zócalo Capitalino; no obstante, se destaca que la popularidad de López Hernández, quien casi no figuraba en los sondeos, por fin superó a Ricardo Monreal Ávila, pero aún no alcanza a Fernández Noroña.

Por ejemplo, hasta diciembre de 2022, la casa encuestadora México Elige ubicó que Claudia Sheinbaum cuenta con el 16.7% de popularidad, mientras que Marcelo Ebrard cuenta con el 13.6 por ciento. Además, el perfil del PT tiene el 12.1% y el titular de la Segob el 11.1%, algo que contrasta mucho con los perfiles de la oposición, que cuentan con el 8% o menos (Luis Donaldo Colosio 8%, Lilly Téllez 6% y Ricardo Anaya 4.5%).

Al respecto, Morena realizará una encuesta en noviembre de 2023 que definirá el perfil que se eligirá para anotar en la boleta electoral en 2024 y que, de acuerdo con los datos recopilados, probablemente será el presidente o presidenta de México hasta 2030.

Otra parte del plan electoral de la 4T para darle continuidad a la transformación de la vida pública en México es la puesta en marcha del Plan B de AMLO en materia política-electoral. Esto porque una de las promesas del proceso político que se vive fue el adelgazamiento de la burocracia, esto para generar ahorros en el erario público y destinarlos para ayudar a las personas que más lo necesiten.

Dada la naturaleza de ésta iniciativa, los tiempos legislativos, la entrada en vigor de la misma y los procesos electorales que habrán en este año, las modificaciones al sistema político nacional, así como las alteraciones que sufrirían los institutos relacionados a la elegibilidad de los funcionarios, la Reforma Electoral de AMLO no afectará las elecciones de 2023, donde Coahuila y el Estado de México renovarán gubernatura, pero sí para las de 2024.

En la reforma promovida por el gobierno federal se plantea un ahorro de 5 mil millones de pesos por año, aproximadamente USD 250 millones, tres veces menor al Plan A —la iniciativa original del presidente—, donde se planteaban 15 mil millones de pesos en ahorro por año; no obstante, con la iniciativa que sí pudo pasar los filtros del Congreso de la Unión, se espera eliminar la burocracia innecesaria del Instituto Nacional Electoral (INE).

Y es que con esta iniciativa se suprimen las diferentes duplicidades que existen entre las funciones del INE con las ejercidas por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Además, de acuerdo con los legisladores que promovieron y aprobaron esta iniciativa, del total de ahorros que promueve el Plan B de AMLO, 3.5 mil millones serán del INE, mientras que los otros 1.5 mil millones de pesos serán del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y otros organismos descentralizados.

Finalmente, está el quehacer de los legisladores en este año, pues con la promoción de esta iniciativa, la agenda presidencial en materia de modificación de leyes quedó vacía, pues el propio AMLO dijo que sólo buscaría reformar el sistema eléctrico nacional, el modelo de seguridad y protección ciudadana y el político-electoral, por lo que se podría pensar que las y los promotores de la 4T en el Congreso terminaron su trabajo con AMLO.

No obstante, esto no es así, pues la oposición señaló que buscará que esta iniciativa no se aplique en 2024, por lo que buscarán invalidarla a toda costa. En palabras del propio Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), se supo que los opositores a la administración de AMLO promoverán múltiples controversias constitucionales para que se eche para atrás la iniciativa.

El panista dijo que acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar las acción es de inconstitucionalidad que crea convenientes, esto porque, de acuerdo con él, el recorte presupuestario que sufriría el instituto a cargo de Lorenzo Córdova impediría que cumpla sus obligaciones constitucionales.

Además, se debe de poner en contexto que en abril de 2023, la Cámara de Diputados será el organismo responsable de la elección de cuatro consejeros electorales nuevos, entre ellos, el suplente de Lorenzo Córdova, presidente del INE, motivo por el cual deben de constituir el Comité técnico Evaluador (CTE) que se hará cargo de esta tarea, por lo que las tensiones entre opositores y oficialistas estarán a tope en este año que apenas inició.

