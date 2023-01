De Iron Maiden a My Chemical Romance: los conciertos de rock y metal en México que marcaron el 2022

Entre los conciertos más esperados en México destacó Rammstein, My Chemical Romance, Jack White y Iron Maiden. (Especial)

El 2022 fue un año alentador para la industria del entretenimiento, los conciertos volvieron a llevarse a cabo en México y lo más importante, la gente volvió a disfrutar sin restricciones de sus bandas favoritas en vivo.

¡No te quedes sin uvas! El gobierno garantizó abasto de esta fruta para fin de año De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, México ocupa el lugar 26 en cuanto a la producción de esta fruta en el mundo VER NOTA

La pandemia fue un golpe muy duro para los fanáticos y artistas. Afortunadamente aquella época gris quedó atrás, ya que varias leyendas del rock y del metal volvieron a pisar tierra azteca para reencontrarse con su apasionado público mexicano.

A continuación enlistamos los mejores shows que marcaron la historia del rock, progresivo y heavy metal en México, este 2022 que ya se va.

Metro CDMX: cuál será su horario de servicio en nochevieja y Año Nuevo Este sistema de transporte tendrá modificaciones para los usuarios en los días de festejo por 31 de diciembre y 1 de enero de 2023 VER NOTA

Iron Maiden

Después de tres años de ausencia, la banda de heavy metal se presentó el 07 de agosto en el Foro Sol. El 2022 recibió en México a una de las agrupaciones más importantes de heavy metal, se trata de Iron Maiden, los músicos originarios de Reino Unido que durante más de cuatro décadas ha logrado mantenerse en el gusto de los mexicanos gracias a sus exitosas canciones.

Xochimilco implementará Ley Seca durante 7 días por celebraciones patronales La Ley Seca se aplicará en todos los establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas, así como en expendios ambulantes VER NOTA

En esta ocasión, subieron al escenario para deleitar a sus fans con un repertorio musical que, fueron desde sus temas más icónicos hasta las canciones que integran Senjutsu, su último álbum discográfico.

Peluches de Dr. Simi en el concierto de Iron Maiden. (Foto: Twitter @Saul_Avecilla / @miicch)

Rammstein

Los alemanes volvieron a México, dos años después de haber pospuesto los shows que tenían preparados para el 2020. Finalmente Rammstein reventó el Foro Sol el 1, 2 y 4 de octubre, con fuego, pirotecnia por todos lados, sonido y una escenografía digna del cine.

Los fanáticos agradecieron cada minuto que duraron los conciertos, pues la banda alemana siempre es impecable en sus presentaciones. Estos últimos conciertos fueron parte de su gira North America Stadium Tour 2022 y el cierre de sus presentaciones para 2022.

Dr. Simi en concierto de Rammstein. (Foto: Twitter @karenatalia / @replicante90)

The Smashing Pumpkins

El 5, 6, 7 y 9 de mayo de 2022, The Smashing Pumpkins le regaló magia pura a sus seguidores. Para estas cuatro fechas en Ciudad de México, tuvieron que pasar 10 años.

Una de las anécdotas que difícilmente olvidará la banda y sus seguidores fue durante su recital del 5 de mayo. Ya que en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, surgió un error garrafal cometido por el recinto horas previas, puesescribieron mal el nombre de la agrupación en la marquesina.

Se trataba de una falta de ortografía en “The Smashing Pumpkins”, pues en vez de eso se leía a las afueras del teatro: “The Smashing Punkins”. Una falla que sigue siendo muy divertida para la agrupación, ya que lo tomaron con humor.

El regreso de The Smashing Pumpkins a la Ciudad de México. (Twitter)

The Smashing Pumpkins cuenta con una trayectoria de más de treinta años, de los cuales solamente había pisado México tres veces, en 1998, 2008 y 2012. Razón por la cual el concierto del 2022 fue memorable. Tocaron dos horas, un set integrado por veinte canciones, entre las cuales figuraron grandes clásicos como “1979″, “Tonight, Tonight”, “Zero” y “Ava Adore”, por mencionar solo algunos.

Jack White

El 9 de octubre fue la cita en el Pepsi Center de la Ciudad de Mexico, para el esperado regreso de Jack White. El músico originario de Detroit, deleitó a sus seguidores con un memorable show de Rock and Roll y con un repertorio que fue desde White Stripes hasta sus últimos discos como solista.

Entre los cuales destacaron, “Black Math”, “Dead Leaves and the Dirty Ground”, “We’re Going to be Friends”, entre otras. Con un sonido impecable y visuales azules de otro mundo, Jack White dio uno de los mejores recitales vistos en México.

Jack White en el Pepsi Center, Ciudad de México. (@elvisnoelvis)

The Mars Volta y Primus

La edición 2022 del festival Hipnosis, trajo dos shows que pueden considerarse en el top de lo mejor del año. Por un lado fue la oportunidad de ver en vivo por primera vez en mucho tiempo a The Mars Volta, ya que el grupo tuvo un periodo de inactividad de 8 años.

Y en cuanto a Primus, la banda californiana liderada por Les Claypool demostró porqué los músicos que la integran son de otro planeta. La legendaria agrupación se llevó la noche dejándolo todo en el último show de su gira A Farewell To Kings en México.

Primus en el festival Hipnosis 2022 en CDMX. (Instagram @marioayanami)

My Chemical Romance

My Chemical Romance encabezó el primer día del Corona Capital, a las 23:30 horas, las luces del escenario principal se tornaron rojizas y las miles de almas reunidas estallaron en un grito de euforia. Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Frank lero aparecieron en escena, por fin se dio aquel regreso tan anhelado, la banda que marcó la vida de una generación entera había vuelto 14 años después a saldar todo lo debido.

My Chemical Romance en el Corona Capital 2022. (Twitter @Corona Capital)

Los originarios de Nueva Jersey lograron mezclar canciones de todos sus álbumes en una sola noche. Sin embargo hubo grandes omisiones, Vampires Will Never Hurt You y uno de los sencillos que los lanzó a la fama, I Don’t Love You. Curiosamente su último show en tierras mexicanas, fue en el mismo Autódromo Hermanos Rodríguez, los estadounidenses tocaron por última vez ante sus fieles seguidores, en el Zero Fest de 2008, donde compartieron escenario con The Smashing Pumpkins, The Mars Volta y Austin TV.

El Corona Capital fue un suceso épico, entre las menciones honoríficas del festival se enceuntran los Yeah Yeah Yeahs, Cigarettes After Sex, Paramore y Liam Gallagher.

Los Yeah Yeah Yeahs en el Corona Capital 2022. (@CoronaCapital)

Roger Waters

Tras haberse postergado un par de años por la pandemia, el antiguo bajista y voz de Pink Floyd trajo su mensaje de hermandad al Palacio de los Deportes con su gira This Is Not A Drill.

Los shows de Waters siempre se han distinguido por ofrecer experiencias immersivas y en esta ocasión, no defraudó a sus seguidores gracias al escenario 360° instalado en la pista del Domo de Cobre para que cada una de las almas presentes, pudiesen ver desde cualquier punto al británico interpretar los grandes éxitos de su otrora agrupación como Money, Another Brick in the Wall, Shine On You Crazy Diamond y Wish You Were Here.

Pendiendo sobre la banda, una gigantesca pantalla en forma de cruz proyectaba distintos visuales con algunos de los sucesos políticos y sociales más importantes de los últimos años, así como homenajes al difunto padre del artista y a su viejo compañero en Floyd, Syd Barrett.

Roger Waters en el Palacio de los Deportes, octubre 2022. (Instagram @marioayanami)

La curiosa tradición en los conciertos

Por otro lado, en la mayoría de los eventos fue posible ver volar peluches del Dr. Simi, pues la tradición cobró fuerza este 2022 y la diversión no faltó en redes sociales gracias a este simpático muñeco.

El peculiar peluche conquistó los escenarios mexicanos e internacionales, la fama del Dr. Simi reside en la popular botarga que ameniza el tiempo de espera en las farmacias y consultorios de la marca Farmacias Similares, mismos que son propiedad del millonario Víctor González Torres.

La tendencia comenzó desde noviembre de 2021, durante la presentación de la cantante noruega, Aurora, en el festival Corona Capital, que se realiza en la CDMX. Ese fue el momento que marcó un antes y un después en la historia del muñeco, porque a partir de aquel show, los peluches con bata blanca comenzaron a aparecer en los escenarios más grandes.

SEGUIR LEYENDO: