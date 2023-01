AMLO mandó felicitaciones para año nuevo: “Desde un lugar construido mil años antes de que los europeos nos invadieran”

Cubano en Perú sorprendido con todo lo que venden en un supermercado: “Aquí uno tiene acceso a todo”

“Como yo me sorprendí cuando llegué a Perú y cuando pisé por primera vez un supermercado... quizás para ti suene ridículo, pero para mí no... en Cuba no existen supermercados”, menciona el influencer, que cuenta con la nacionalidad peruana.