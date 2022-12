AMLO pidió piso parejo para las corcholatas en Morena y reiteró que no habrá dedazo

Las corcholatas de AMLO buscan ganar ser los elegidos de Morena (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió piso parejo al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la elección del posible candidato a la Presidencia de la República para 2024; sin embargo, indicó que, sea cual sea el elegido por la militancia, será la mejor representación para la Cuarta Transformación. Además, reiteró que no habrá “dedazo” para la designación del personaje.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario no quiso intervenir sobre el gasto que hicieron algunos diputados para apoyar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con una campaña de espectaculares que aparecieron en todo el país; no obstante, indicó que en el movimiento se debe de garantizar oportunidad para todos aquellos que decidan participar en el proceso.

Ahí no se quedaron sus elogios, puesto que indicó que tanto la mandataria de la capital del país, como los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), Marcelo Ebrard Casaubón y Adán Augusto López Hernández, respectivamente, “son los mejores políticos del mundo”; aunque sorprendió que no mencionara al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien también ha levantado la mano para ser el representante de la 4T en los próximos comicios nacionales.

“(La propaganda) es un asunto del movimiento, del partido. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguna, para mí todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera”, expresó el jueves 29 de diciembre.

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/JQdMRt0ksW — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 28, 2022

Continuó con su disertación sobre el tema y explicó que los tres funcionarios que se perfilan como candidatos reúnen todos los requisitos, desde su parecer, que deberían de tener los servidores públicos, por lo que lo señaló como “los mejores del mundo”.

“Reúnen todos los requisitos, tiene un perfil excepcional, no sólo son de los mejores servidores públicos, administradores, políticos de México, sino del mundo, para que dimensionamos lo que tenemos, de los mejores del mundo”

Asimismo, aprovechó la oportunidad para lanzar una crítica a la oposición, a la cual señaló por no tener perfiles de relevancia nacional o con la experiencia necesaria, pues indicó que la política es un oficio necesario en el mundo y que no cualquiera sabe realizar con la visión de justicia social.

“’No es que es un actor’, ‘un cómico que le cae bien a la gente’, ‘un millonario’, no, no, la política es un oficio, un nombre oficio que no sólo requiere de la más alta calidad espiritual, sino de experiencia”, expresó, para luego señalar que se siente en paz que, tras su paso por el ejecutivo, se podría garantizar la continuidad del movimiento político que él encabeza.

Las y los ciudadanos comienzan a visualizar posibles candidatos para competir por la presidencia en 2024 (Cuartoscuro)

De acuerdo a la encuesta Massive Caller, los personajes de la oposición que podrían ser los que se encuentren en la boleta electoral serían Enrique de la Madrid, extitular de la Secretaría de Turismo, quien indicó que desea participar como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI); seguido del excandidato del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

Mientras que, por parte de Movimiento Ciudadano (MC), se encuentra Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde Monterrey; así como los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, respectivamente. De acuerdo a dicho estudio, son estos personajes los que podrían hacerle competencia al partido oficialista que, hasta el momento, se mantiene en las preferencias de la ciudadanía.

