AMLO tiene “9.5 en seguridad”: Alejandro Armenta pidió “no cargarle el muertito al gobierno”

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, otorgó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una calificación de 9.5 en materia de seguridad, luego del planteamiento de Ricardo Monreal para revisar el plan de seguridad ante la crisis que vive el país.

Además, el senador de Morena pidió “no cargarle el muertito” al Gobierno Federal ante la crisis de seguridad y aseguró que la responsabilidad corresponde a los estados, en coordinación con los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal.

El senador por Puebla otorgó a los gobierno estatales “un 6 o 7″ de calificación y a los municipios “un cero”, debido a la ola de violencia que se extiende por amplias zonas del país.

“El Gobierno de la República tiene 10 en la materia de seguridad, bueno, 9, si no, me veré muy tendencioso. El presidente tiene 9.5 en materia de seguridad federal para mí. ¿Qué falta? Los estados en materia de seguridad tienen 6 o 7 de calificación, en general. ¿Cuánto tienen los municipios? De 0 a 4 de calificación, porque no invierten en materia de seguridad, los presidentes municipales se gastan más el dinero que llega en camionetas y en pagar sueldo que en fortalecer las policías auxiliares”, declaró Armenta ante los medios de comunicación.

Armenta Mier se refirió a la petición de Ricardo Monreal para revisar el Plan de Seguridad sin considerar los esfuerzos del presidente López Obrador en este rubro.

“No dijeron que pese a los esfuerzos del gobierno federal, estos se mantienen, sino el comentario fue que el senador Monreal dice que no funciona la seguridad. ¿Qué falta de la seguridad?”, cuestionó el presidente del Senado.

Monreal pidió revisar la estrategia de seguridad

Ricardo Monreal Ávila (Twitter/Senado)

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, mostró su preocupación por la ola de violencia que azota el estado de Zacatecas, por lo que hizo un llamado a los legisladores para revisar el plan de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El pasado miércoles 21 de diciembre, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta aseguró que la principal demanda ciudadana del país es la seguridad pública, por lo que, desde el Senado, es necesario revisar el plan de seguridad para enriquecerlo y mejorar la coordinación en la materia.

“La seguridad pública es una demanda ciudadana que, de manera invariable, reclama el país entero; México necesita de la unidad entre todas y todos”, dijo Monreal.

Durante su visita a Fresnillo, Zacatecas, Monreal Ávila afirmó que lo que desea es que “desde Plateros lancemos una gran convocatoria para revisar el plan de seguridad. Yo soy de los que piensa que es necesario revisar desde el Senado mexicano el plan de seguridad pública, debemos enriquecerlo, debemos mejorar la coordinación y debemos enfrentar lo que está pasando”.

Y es que mientras los legisladores de Morena y sus aliados -Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT)- se reunieron el martes con el jefe del Ejecutivo federal, Ricardo Monreal visitó la población para solidarizarse con ellos ante la creciente ola de violencia que atraviesa la entidad.

“Vamos a recuperar nuestra paz nuestra seguridad, somos más los buenos que los malos”, señaló el senador por Zacatecas.

