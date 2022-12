Will Smith: desde su inicio en el rap a ganar un Oscar como “Mejor Actor” y el golpe que manchó su carrera

El artista estadounidense nació el 25 de septiembre de 1968 en Pensilvania. (Especial Infobae: Jovanni Pérez)

Sin lugar a dudas Will Smith es considerado como uno de los artistas estadounidenses más queridos por su carisma y profesionalismo. Y es que desde su debut en el mundo del entretenimiento logró ganarse el cariño del público con sus icónicos personajes, su cercanía con sus fans y su vida privada casi fuera de escándalos. Sin embargo, todos sus logros profesionales se vieron comprometidos este 2022 por un ataque de ira que quedó grabado para la posteridad.

Will Smith ganó un Grammy antes su fama mundial

Solo los verdaderos fans del estadounidense saben que sus primeros pasos en el medio artístico ocurrieron lejos del cine y la televisión. Cuando tenía alrededor de 20 años decidió probar suerte en la industria musical con DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, un grupo de rap que formó con su mejor amigo Jeffrey -quien también se desempeñó como productor del mismo- y Clarence Holmes, mejor conocido como Ready Rock C.

Pronto sus canciones comenzaron a sonar entre las calles, pues el género rap era muy popular en la década de los años 80. Pero no fue hasta que lanzaron Parents just don’t understand cuando consiguieron altos niveles de popularidad al grado de conseguir su primera nominación en los premios Grammy en la categoría “Mejor Interpretación de Rap”.

Ese fue el primer Grammy que ganó Will Smith con su banda. A partir de ese momento los éxitos no pararon, pues temas como Girls ain’t nothing but trouble, Beatbox y A Nightmare in my street lograron posicionarse entre los más escuchados en diversas estaciones de radio. Como era de esperarse, las riquezas llegaron a los bolsillos de los tres amigos, quienes continuaron persiguiendo su sueño de convertirse en fuertes representantes del género a nivel internacional por los siguientes años.

Imagen de su videoclip "Summertime". (Captura YouTube: DJJazzyJeffVEVO)

Fue justo en ese momento cuando Will Smith enfrentó su primera polémica que lo ayudó a poner los pies sobre la tierra sin imaginar que las consecuencias lo llevarían a convertirse en un ídolo mundial.

Y es que tras ganar una importante suma de dinero con sus canciones ignoró pagar sus contribuciones al Estado acumulando así una deuda de casi 3 millones de dólares. “En mi cabeza no estaba intentando evitar pagar impuestos, simplemente no lo había tenido en cuenta”, reconoció en un video que publicó en su canal de YouTube.

Se casó con Jada Pinkett Smith en 1997. (Foto: REUTERS/Toby Melville)

Se llevaron todo lo que tenía y me quedé en bancarrota. Ser famoso y estar arruinado es una muy mala combinación porque sigues siendo famoso, la gente te reconoce, pero te reconocen cuando estás sentado junto a ellos en el autobús.

La situación fue tan grave que no tuvo otra opción más que pagar mediante el embargo de sus bienes quedándose prácticamente en la calle. Mientras asimilaba todo lo que estaba pasando buscó la manera de mejorar sus ingresos con otro trabajo y entre las múltiples opciones que tenía optó por la actuación, aunque hasta ese momento no había participado en ninguna producción.

Fotografía del reencuentro de los actores de "El Príncipe del Rap" que se llevó a cabo en 2017. (Foto: Facebook Will Smith)

En 1990 se acercó a la cadena de televisión NBC para hacer el casting de The Fresh Prince of Bel-Air y para sorpresa de muchos logró quedarse con el protagónico gracias a su carisma, transparencia frente a la pantalla y calidad vocal. Este primer personaje que desarrolló para la pantalla chica le valió el reconocimiento internacional y lo posicionó como una estrella emergente en Hollywood.

“Mi novia me dijo que tenía que hacer algo, no podía estar todo el día tirado en la cama. Pero no sabía qué hacer [...] conocí a un tío que se llamaba Benny Medina. Él es el verdadero príncipe de Bel-Air, pasó de Watts a Beverly Hills”, comentó en su canal de YouTube sobre cómo se encontró con su icónico personaje.

Debido al éxito se grabaron seis temporadas actualmente disponibles en plataformas de streaming como HBO MAX. Durante los aproximadamente seis años que el programa estuvo al aire Will Smith tuvo la oportunidad de convivir con actores de renombre como James Avery, Karyn Parsons, Joseph Marcell y Janeth Humbert-Whitten, entre muchos otros.

Aunque estaba enfocado en su nuevo trabajo y estaba disfrutando las mieles de su éxito, nunca abandonó su verdadera pasión, la música. En 1991 DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince se llevó su segundo Grammy en la categoría “Mejor Interpretación en dúo o grupo” por Summertime. Ya como solista consiguió dos galardones a “Mejor Interpretación de Rap en Solitario” por Men In Black y Gettin Jiggy Wit It.

Will Smith continuó con su carrera como actor aunque ya no lo necesitaba, sin embargo, entre 1997 y 2005 grabó cuatro álbunes de estudio. (Foto: Archivo)

De su gran oportunidad en cine con “Día de la independencia” a su primer Oscar por “Rey Richard: Una familia ganadora”

Fue en 1996 cuando Will Smith tuvo su primera oportunidad en el séptimo arte con Día de la independencia, una película que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en su carrera como actor, pues a partir de ese momento se le abrieron las puertas para realizar ciencia-ficción. Un año después estelarizó la primera entrega de Men In Black, pero no fue hasta 2001 cuando se consagró con Ali, un proyecto cinematográfico sobre la vida del legendario boxeador estadounidense Muhammad Ali.

De hecho dicha película le valió su primera nominación a los premios Oscar en la categoría “Mejor Actor”, pero no ganó. Entre sus cintas más sobresalientes se encuentran Enemigo público (1998), la trilogía de Bad Boys, Yo, robot (2004), Hitch: especialista en seducción (2005), En busca de la felicidad (2006), Soy leyenda (2007), Siete almas (2008), Después de la Tierra (2013), Escuadrón suicida (2016), Bright (2017), Aladdín (2019), Rey Richard: Una familia ganadora (2021) y Emancipación (2002).

Trey Smith, Willow Smith, Jaden Smith, Will Smith y Jada Pinkett Smith en la premier de "Emancipation" en Los Ángeles, California. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Después de 30 años interpretando personajes que han dejado huella en el cine internacional, Will Smith ganó su primer Oscar por Rey Richard: Una familia ganadora, una película inspirada en la vida de las famosas tenistas estadounidenses Serena y Venus.

La cachetada que opacó su primer estatuilla dorada

Fue en marzo de 2022 cuando Will Smith protagonizó el momento más polémico en toda su carrera: en un arranque de ira abofeteó a Chris Rock. Todo ocurrió durante la 94° edición de los Oscar, cuando el humorista californiano subió al escenario del Dolby Theatre para amenizar la ceremonia de premiación previo a la entrega de las estatuillas doradas más esperadas.

Will Smith le da una bofetada al presentador Chris Rock en el escenario durante el anuncio de la cinta ganadora del Premio de la Academia a mejor documental en los Oscar el 27 de marzo de 2022. (Foto AP/Chris Pizzello)

Mientras hacía su rutina lanzó una broma sobre la apariencia física de Jada Pinkett Smith -tiene alopecia- que molestó al Príncipe del Rap. Acto seguido se levantó de su asiento, caminó al escenario y le dio una cachetada a su colega en “defensa” de la integridad de su esposa. El momento le dio la vuelta al mundo dejando una sombra negativa en la carrera del actor.

Tras lo ocurrido la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas emitió un comunicado para anunciar que el galardonado a “Mejor Actor” no podrá asistir a las premiaciones en durante 10 años como sanción. Asimismo, Will Smith le ofreció una disculpa pública a Chris Rock y todos sus colegas por lo ocurrido.

Durante varios meses se mantuvo lejos de las cámaras hasta noviembre, cuando reapareció para promocionar Emancipación: “Entiendo completamente que, si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio”, declaró en The Daily Show.

