De tarjetas de crédito a ropa de marca: las siete cosas en las que los ricos no gastan

Las personas más ricas solamente cuentan con una tarjeta de crédito. Foto: Pixabay

Es una realidad que las personas con más dinero en México y en cualquier parte del mundo, podrían comprarse lo que quisieran, sin embargo, no han logrado llegar a donde están despilfarrando el dinero o malgastandolo en cosas que no valen la pena.

De hecho, las personas que más dinero tienen, suelen ser muy ahorrativas y cuidadosas con lo que gastan. César Dabián es un experto en finanzas e influencer que tiene un canal de YouTube en el que sube videos explicando cosas de finanzas personales, y en uno de estos videos, da a conocer siete cosas en las que los ricos nunca gastan, pero las personas pobres sí.

El experto inicia su video explicando que para muchas personas puede ser muy tentador comprar muchos productos, como ropa, calzado, un reloj de marca o incluso un automóvil nuevo de agencia, sin embargo, dice, las personas ricas nunca compran cosas por capricho. “Hay algunas personas que se dejan llevar por lo que los medios muestran, que me podrían decir: ah, yo he visto a Fulano, Sutano y Merengano comprar todo lo que se les dé la gana, los veo en sus yates, los veo en sus Lamborghinis, esa es solamente una pequeñísima porción de la gente rica, la gran mayoría de los millonarios, entre un 80 y un 90% no hace esas cosas, y precisamente a ellos, el autor de Viva como un verdadero millonario, los llama los millonarios deslumbrantes”.

Explica que no hay que dejarse llevar, pues esa solo es una pequeña porción de gente rica, pues la gran mayoría no usa ropa de diseñador.

Las personas ricas no despilfarran el dinero. (Foto: Pixabay)

Pone de ejemplo al Warren Buffet, una de las personas más ricas del mundo, quien en una entrevista que le hizo el medio Forbes, dijo: “Si compras cosas que no necesitas, pronto te verás en la necesidad de vender cosas que sí necesitas”.

El segundo punto que toca el experto son las herencias. “La verdad es que es una fantasía pensar que todos vamos a recibir sumas impresionantes de nuestros padres, pero esto no significa que por no haber nacido en cuna de oro, por no tener padres multimillonarios, estamos fuera del rango, todo lo contrario, a la gente rica y consciente, no le encanta la idea de heredarles sumas sustanciosas a sus hijos”.

Pone como ejemplo, algo que dijo el multimillonario estadounidense Bill Gates: “Quiero que mis hijos encuentren su camino en lugar de recibir de mí una limosna”.

Dice que muchos millonarios, lo que están haciendo en vez de heredarle a sus hijos grandes fortunas, es entregar gran parte de su dinero a quienes en realidad lo necesitan.

Aunque las personas piensan que los ricos gastan su dinero en cosas como yates o caprichos, la realidad es otra. (Foto: Stock)

La tercera cosa que menciona son las marcas de lujo. Dice que los millonarios tienen la posibilidad de comprar ropa de moda y de grandes diseñadores, sin embargo, eso no quiere decir que gasten su dinero, que les ha costado mucho trabajo ganar, en prendas de este tipo.

Pone como ejemplo de nuevo a Bill Gates, quien a pesar de poder comprarse muchos relojes Rolex, él sigue usando uno de USD 10 que compró hace muchos años.

En cuarto lugar, menciona una casa cara. “Aunque el presupuesto de la gente rica, obviamente es mucho más elevado que el de la gente pobre, esto no quiere decir que la gente rica se esté comprando mansiones, no te dejes llevar por las apariencias que ves en las redes sociales, e incluso en la tele, la gran mayoría de la gente rica prefiere casas en lugares apartados, casas bonitas, casas sencillas, la gran mayoría de la gente rica quieren sentir que están obteniendo el mayor valor por cada uno de los dólares que están invirtiendo”.

Explica que la gran mayoría de la gente rica busca lugares tranquilos, seguros, apartados y baratos.

El quinto punto que menciona es el de comprar contra alquilar. Explica que en la actualidad, alquilar una vivienda está muy de moda incluso entre la gente rica, pues pueden vivir en un lugar, y luego de un tiempo, mudarse. Sin embargo, menciona, sigue siendo muy poca la gente rica que alquila.

Los ricos suelen cuidar su dinero.

En sexta posición, menciona tener varias tarjetas de crédito. “Es obvio que la gente que tiene dinero no va a salir a las calles con un montón de dinero en efectivo (...) la gente rica, el 92% de la gente rica, no tiene más de una tarjeta de crédito, de ninguna manera pienses que la gente rica tiene en sus bolsillos un montón de tarjetas de crédito, eso lo hace la gente que quiere verse como rica, es el 80% de la gente pobre la que tiene múltiples tarjetas de crédito, con más tarjetas, hay más tarifas de las que hay que hacer un seguimiento, más cargos financieros que hay que acumular, y en general, más oportunidades de comprar cosas que no necesitas”.

El último punto que menciona, es gastar en cargos atrasados. En este, menciona que la gente rica es increíblemente diligente en este aspecto, pues no le gusta pagar por estos cargos, “la gente rica no anda quemando dinero, no anda despilfarrando, no tira el dinero a la basura, como la gente que paga recargos por morosidad, esa es la peor manera en la que puedes tirar tu dinero, porque ni siquiera lo gozaste, ni siquiera lo disfrutaste, ni siquiera es un gusto culposo, es lo peor que puedes hacer con tu dinero, regalárselo literalmente a los bancos, por eso la gente rica domicilia sus pagos a sus cuentas bancarias, para que nunca tengan un retraso”, concluye.

