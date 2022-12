La fotografía de Paco Villa que despertó inquietud por su apariencia

Paco Villa preocupó por su aspecto físico (Foto: Twitter/@Paco_Villa_)

Una vez que concluyó la Copa Mundial de Qatar 2022, diferentes comentaristas deportivos se tomaron unos días de vacaciones para reunirse con sus familias y ausentarse de las coberturas deportivas. Pero en TUDN, Paco Villa se ausentó antes de que concluyera el mundial, hecho que alarmó a sus seguidores.

Más tarde, el cronista deportivo subió una serie de fotografías en su perfil verificado de Instagram, pero en lugar de provocar tranquilidad a sus fans, despertó inquietud entre sus seguidores pues el cronista mexicano lució un aspecto demacrado, situación que no se había visto durante la cobertura mundialista.

Con motivo de las fiestas de navidad, Paco Villa publicó un mensaje en sus redes. Apareció en una fotografía junto a su esposa y escribió: “Todo lo que quiero para Navidad eres tú...”. Pero lo que llamó la atención de la imagen es que al narrador de TUDN se le notaron más las líneas de expresión, además de que aparentó estar más delgado a comparación de la última vez que salió a cuadro.

Paco Villa preocupó por su aspecto que mostró en redes sociales (Instagram/ @paco_villa_)

De inmediato sus seguidores le preguntaron si estaba enfermo o si había experimentado una situación personal, pues su aspecto físico reflejó que el cronista no estaba en óptimas condiciones. Además, otro de los detalles que sobresalieron de su fotografía es que no se había rasurado, imagen que no suele mostrar cuando tiene una cobertura con TUDN.

Comentarios como “supongo que por alguna causa de fuerza mayor te ausentaste del mundial, feliz navidad para toda tu familia”, “Paco te ves muy delgado... Cuídate éxito y bendiciones” y “se te extraña viejo en los partidos”, fueron algunos de los que recibió el narrador deportivo.

Y es que incluso algunos internautas compararon a Paco Villa con André Marín, comentarista de Fox Sports que en meses recientes tuvo problemas de salud que lo alejaron del programa La última Palabra. “Eh porqué el @Paco_Villa_ se está viendo como @andremarinpuig? Sea lo que sea, espero se encuentren bien ambos”, escribió un usuario en redes sociales.

Paco Villa preocupó a sus fans por su aspecto físico (Instagram/ @paco_villa_)

Una segunda fotografía que reveló más detalles de la apariencia de Paco Villa fue una que se tomó en el gimnasio. En éste se notó lo delgado de la complexión de Paco Villa, además sobresalió las ojeras que anteriormente no había mostrado. En dicha publicación acompañó la imagen con el siguiente texto: “A darle con todo. Afortunado he sido toda mi vida, como afortunado lo sigo siendo”.

Algunos de sus compañeros de trabajo le dedicaron palabras de aliento, pero sin revelar la adversidad que estaba experimentando el cronista deportivo. Toño de Valdés fue uno de ellos, así que le escribió “Venga Paco con todo”. Mientras que Mauricio Ymay redactó “vamos Paco, que no estás solo. Te mandamos un abrazo muy fuerte”. También Oswaldo Sánchez le dedicó unas palabras “échele mi Paco !!!”.

Y es que, cuando empezó la fase final del torneo Mundial en Qatar, TUDN dejó de programar a Paco Villa en las narraciones, hecho que extrañó al público, pues Villa se convirtió en uno de los narradores oficiales de la televisora y acompañó a Enrique Perro Bermúdez en su gira de despedida.

Otro de los aspectos que destacó es que en Twitter, el analista deportivo dejó de comentar los hechos que involucran a la agenda deportiva. La última vez que Paco Villa opinó de un tema de deportes fue sobre el polémico festejo del portero de Argentina Dibu Martínez, hecho que desató la controversia con el ahora ex músico de Los Caligaris.

