Ex abogado general de la UNAM explicó si Yasmín Esquivel podría perder el título profesional

Este jueves 29 de diciembre la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, además de su asesora de tesis, Martha Rodríguez y los sinodales que avalaron su titulación en 1987, fueron citados por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, para analizar el caso de supuesto plagio con un trabajo presentado en 1986.

La intención es aclarar si hubo plagio por parte de Esquivel Mossa en el trabajo (presentado en 1987) Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A para obtener su título en Derecho, o si en su caso, como ella afirma, el entonces estudiante Ulises Báez Gutiérrez, titulado en 1986, le copió a ella.

En caso de que la actual ministra de la Suprema Corte resulte culpable del plagio, la incertidumbre es si la Universidad Nacional autónoma de México (UNAM) podría anular el título otorgado en 1987, no obstante, el ex abogado general (1985-1987) de la máxima casa de estudios, Eduardo Andrade Sánchez, no será posible retirar el título como licenciada en Derecho a Esquivel Mossa, debido a que este quedó en firme.

En entrevista para Fórmula Noticias, el ex abogado general de la UNAM explicó que el título de Esquivel Mossa “es intocable por una razón: porque no tiene facultad ninguna autoridad universitaria para invalidar un título, menos aún cuando este título en todo caso ha quedado firme, no sólo porque deriva no de una tesis presentada, que es un requisito de procedibilidad para hacer el examen profesional”.

El abogado constitucionalista señaló que la resolución que pueda tomar la UNAM, a través de la FES Aragón, tendrá incidencia únicamente en la opinión pública, pues solo servirá para aclarar el asunto y no tendrá carácter vinculatorio.

Cabe recordar que la FES Aragón pidió a las personas involucradas en este caso presentar sus comentarios a más tardar al mediodía de este 29 de diciembre de 2022, además podrán hacerlo por correo electrónico.

“A las personas universitarias de esta Casa de Estudios, que participaron como autores, jurados o asesora, en las dos tesis profesionales (...) que se dieron a conocer en días pasados y que involucran a una ex alumna de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y a un ex alumno de la Facultad de Derecho, se les invita a manifestar lo que a su interés corresponda”, expresó en un comunicado la máxima casa de estudios en días pasados.

En un análisis realiazado con un software espcializado para detectar similitures entre textos, la UNAM informó que el resultado arrojó un alto nivel de coincidencia entre ambas tesis y se limitó a decir que se seguiría un proceso de investigación, sin señalar posibles consecuencias.

“Al llevar a cabo el cotejo pormenorizado de las tesis profesionales de una alumna de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, presentada en 1987, con la de un alumno de la Facultad de Derecho, sustentada en 1986, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de esta Universidad encontró que existe un alto nivel de coincidencias entre ambos textos”, informó la Universidad.

Al respecto, en la misma carta difundida, Esquivel Mossa se defendió de los señalamientos y aseguró que la otra persona retomó párrafos e información de su trabajo, pues argumentó haber comenzado con la redacción en el año de 1985 aunque fragmentos del texto no concuerden con su aseveración. “Niego terminantemente y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura”, escribió.

