¿Cuál es el panorama de la Numismática en 2023?

Eneas Mares, coleccionistas de billetes y monedas. (Infobae)

Coleccionar monedas se considera una actividad popular desde tiempos históricos. Regalar monedas se ha considerado un detalle muy preciado, incluso hoy en día. Sin embargo, el coleccionar monedas ya no es solo un pasatiempo, sino también una inversión. El retorno de inversión depende de la demanda y de la rareza de cada moneda adquirida. Las monedas “raras” no se limitan solo a los museos, sino que están disponibles en varias tiendas especializadas en Numismática. Asimismo, lo que hace tan atractivo es que las monedas arrojan historia sobre el pasado de un país y el tamaño de su mercado aumenta cada año.

Para empezar con este análisis, es importante diferenciar cómo está dividido el mercado numismático en el mundo. El mercado mundial de coleccionismo de monedas se divide en cinco zonas geográficas: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América Latina, donde el principal mercado es Brasil, seguido de México.

De acuerdo con blogs especializados, se anticipa que el mercado numismático en Europa crecerá a un ritmo acelerado de 2023 a 2027. El aumento en la demanda de monedas antiguas es un factor importante que se espera impulse el mercado de coleccionismo de monedas en esa región. También se espera que Asia Pacífico sea testigo de un crecimiento sustancial en el mercado para 2023, debido a la gran cantidad de piezas que se acuñaron durante el reinado de Isabel II y que diversos países del Pacífico lanzaron en sus respectivas casas de moneda. Ahora, estas monedas se han convertido en un bien preciado para invertir. Cabe señalar que el mercado global de coleccionismo de monedas es competitivo gracias a la presencia de un gran número de coleccionistas globales y regionales, lo que estrechará más el vínculo entre países.

Más vigilancia en el mercado

Las monedas de la reina Isabel II serán de las más buscadas en 2023. (Cortesía Eneas Mares)

Para los falsificadores y timadores (que son muchos y si no, visiten el grupo de Facebook, Policía Numismática), hay malas noticias para el año 2023. Las publicaciones en redes sociales, recomendaciones en blogs o canales informativos, se están enfocando en concientizar al coleccionista para que pueda diferenciar las piezas falsificadas y auténticas. La falsificación de monedas es una amenaza creciente a la que se enfrenta el mercado de las monedas. Muchas personas que coleccionan piezas de forma activa como pasatiempo y no conocen mucho de Numismática, pueden terminar comprando piezas por un precio más alto o de plano falsas. Los certificadores responsables de comprobar la autenticidad de las monedas y de proporcionar servicios de calificación, (en México no hay quien certifique monedas debido a la alta inversión que representa) afirman que la colección de monedas se irá convirtiendo en una actividad competitiva con un aumento en el número de comerciantes y compradores para 2023.

Para los acaparadores de monedas de 20 pesos y billetes de 50 pesos con la figura del tierno y hermoso ajolote también hay noticias para este 2023. Coleccionar monedas con fines comerciales involucra piezas de metales y figuras raras. Pensando que los acaparadores de monedas recolectan monedas de 20 pesos en abundancia, las guardarán hasta que la demanda sea alta, pensando por ejemplo, en las conmemorativas del aniversario de la Marina y las de la llegada de los menonitas. Sin embargo, ya existe una mayor comprensión del consumidor, por lo que se espera que se reduzca la práctica de acaparar monedas para fines comerciales en 2023.

Asimismo, se prevén más eventos de ferias, encuentros y convenciones numismáticas para el próximo año. El aumento de ingresos, aunado a la apertura de especialistas en centros numismáticos, han atraído aún más a los consumidores. Se espera que la mejora en las leyes para el comercio de monedas abra nuevas oportunidades para 2023, incluyendo servicios de mensajería que acepten “dinero”.

El año que está por comenzar será importante para los coleccionistas de monedas. (Andina)

Finalmente, estén muy atentos a la variación que Infobae publica los lunes, miércoles y viernes sobre los precios de las monedas de oro y plata, así como del precio del níquel en los mercados internacionales, el cual ya ha aumentado en las últimas semanas. Si usted desea vender sus monedas de níquel “de a kilo”, es buen momento pues se paga unos 100 pesos más por kilo que a principios de 2022 en algunos establecimientos, es decir, a unos 270 pesos. En tiendas numismáticas como Monedas Palma, el kilo de níquel se paga aún a 168 pesos, el kilo de cobre a 119 pesos y el bronce a 90 pesos.

Teniendo en cuenta todos estos factores, se espera que el mercado mundial de coleccionismo de monedas experimente un crecimiento sustancial durante 2023.

*Coleccionista y conductor del canal de YouTube “Monedas Mexicanas y del Mundo”

Twitter @eneasmares