Del “muerde orejas” y hasta animales viajando solos: así fueron los momentos más bizarros del Metro CDMX en 2022

El popular suburbano de la capital mexicana ha sido escenario de múltiples historias (Infobae México / Jovany Pérez)

Diariamente millones de habitantes de la Ciudad de México y Área Metropolitana hacen uso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para trasladarse hasta sus respectivos centros de trabajo, hogares, escuelas o distintos destinos, consolidando al popular suburbano como el medio de transporte más utilizado por las y los capitalinos.

Cuántos posibles suicidios se evitaron en el Metro de la CDMX en este 2022 Cada año se registra un promedio de entre 35 y 50 muertes dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pero el número de personas que atentan contra su vida es mayor VER NOTA

De este modo, las estaciones, túneles, vagones y trenes que conforman dicha red de transporte público han sido el escenario de miles de historias que han generado gran asombro y curiosidad cuando se viralizan en redes sociales.

Y es que, si bien es común ver o escuchar noticias acerca de retrasos, instalaciones en malas condiciones, propaganda turbia o peleas que protagonizan los usuarios, el Metro de la Ciudad de México guarda también algunas historias bizarras que además de causar risa por lo surreal que pueden resultar, retratan también parte de la gestión y esencia de todo lo que pasa al interior del Sistema de Transporte Colectivo (STC), por lo que a continuación se presentan algunos de estos peculiares momentos que marcaron este 2022.

Jóvenes surfeando en el techo de un convoy

El video de los dos jóvenes en el techo del convoy generó gran asombro en redes sociales (Foto: Youtube/Selerdios Ph)

Corría el mes de julio cuando un singular video comenzó a difundirse en redes sociales, acaparando la atención de miles de internautas que se asombraron al ver a dos jóvenes practicar Subway Surfing en uno de los trenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Jóvenes que “surfearon” arriba del Metro nuevamente burlaron seguridad y subieron videos de su hazaña Ahora habrían caminado por las vías y uno de ellos viajó en la unión de trenes VER NOTA

En la grabación es posible apreciar como dos jóvenes se subieron desde la parada de Ciudad Deportiva al techo de uno de los vagones del tren que realizaba su recorrido cotidiano por la línea 9 (café) del Metro de la capital mexicana. Con cámara en mano, ambos sujetos pusieron a prueba su equilibrio y destreza para vivir el insólito traslado hasta la estación Velódromo, en donde descendieron a toda velocidad para evitar que autoridades los detuvieran.

Tras la difusión de dicha grabación, cientos de usuarios en redes sociales cuestionaron la seguridad que existe en la red de transporte, mientras que muchos otros se dijeron asombrados con la peligrosa actividad que puso en riesgo la vida de ambos jóvenes que documentan este tipo de hazañas para su canal de Youtube.

El “Muerde orejas” de Xola

El aterrador momento conmocionó a la ciudadanía (Foto: Twitter)

Otro de los momentos que más conmocionó a la ciudadanía este 2022 ocurrió en agosto, cuando en la estación Xola de la línea 2 (azul) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) un grupo de usuarios protagonizaron una riña que culminó con el desprendimiento de oreja de uno de los involucrados.

CDMX: cuáles serán los horarios del Metro, Metrobús y más en Navidad y Año Nuevo 2022 Debido a dichas festividades el Sistema de Transporte de la Ciudad de México modificará sus horarios un par de días VER NOTA

De acuerdo con el relato de los hechos, dos sujetos comenzaron a discutir hasta llegar a los golpes luego de que una usuaria solicitó ayuda porque el sujeto -al que le fue arrancada la oreja- la estaba acosando al interior del vagón.

Al auxilio de la mujer recurrió otro de los pasajeros que se encontraba en la estación, quien no dudó en lanzarse a los golpes en contra del presunto acosador hasta el punto de arrancarle la oreja a mordidas, ganándose así el apodo entre la ciudadanía del “muerde orejas”.

Finalmente, ambos hombres involucrados fueron remitidos ante el Ministerio Público para que se determinara su situación jurídica, así como para que se le brindara la atención requerida al que padeció el desprendimiento de su oreja.

Perrita viajando libre en la Línea 9

El STC Metro cuenta con un Centro de Transferencia Canina (CTC) mismo que desde su inauguración y hasta el día de hoy, ha rescatado a más de 400 perros (Foto: Twitter/@Yueh1121/@eduardoseyer)

Otro de los momentos más bizarros que aconteció dentro de las inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro fue cuando usuarios capturaron a una perrita que viajaba a sus anchas en uno de los vagones del metro de la Línea 9 (café).

Fue con dirección a la estación Tacubaya que la peculiar canina fue fotografiada caminando y sentada dentro del vagón, lo que despertó la curiosidad y asombro de los usuarios que viajaban en ese momento en el mismo tren, pues no todos los días se ve a un animal viajando solo dentro del popular suburbano.

Fue a través de la cuenta de Twitter del Metro que los viajeros reportaron a su acompañante, la cual fue descrita en redes como una perrita de corta edad, de talla grande y muy dócil.

En las fotos, la cachorra de color blanco y manchas negras da la impresión de estar disfrutando de la situación, incluso en una de las fotografías parece estar a la espera de llegar a la siguiente estación para descender, como usuaria responsable. Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) la rescataron y trasladaron al Centro de Transferencia Canina (CTC).

Conductor en estado de ebriedad

El trabajador, identificado como Erik "N", fue sometido a una prueba para determinar si efectivamente había consumido alguna bebida alcohólica. (Captura: Twitter/@tavojeda5)

Uno de los hechos que sin duda alguna marcaron un precedente este año sobre el funcionamiento y gestión del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro fue la polémica que se desató luego de que un conductor fuera captado conduciendo uno de los trenes que recorren la Línea 2 (azul) en estado de ebriedad.

Según los informes preliminares, al llegar a la estación Xola de la Línea 2, el chofer abrió las puertas del tren del lado contrario al andén de ascenso y descenso de pasajeros, lo que significó un riesgo para los mismos.

Ante dicha acción, Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) sacaron al conductor de la cabina del convoy y lo llevaron a un área especial de las instalaciones del Metro para realizarle una prueba del alcoholemia.

Fue durante dicha prueba que, ante las autoridades, el trabajador pidió que le ayudaran para evitar que lo despidieran. “Tírenme un paro pa’ que no me corran. No sean cabrones, al chile esa es mi vida”, solicitó el conductor.

Pese a las súplicas del conductor del tren del Sistema de Transporte Colectivo (STC), autoridades optaron por remitirlo ante un agente del Ministerio Público quien a su vez ordenó su traslado al Reclusorio Norte en donde fue vinculado a proceso por los delitos de tentativa de homicidio y ataques a las vías de comunicación.

El bloqueo de Nezuko

Una figura de Nezuko se interpuso en el libre cierre de puertas de un vagón de la Línea 6 (Twitter/@MetroCDMX)

Aunque los retrasos que suelen afectar a los millones de usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) suelen ser por fallas en los trenes, objetos caídos en las vías o accidentes, durante este mes de diciembre una peculiar muñeca generó todo un caos en el flujo de trenes que recorren la línea 6 (roja).

Según lo expuesto en el comunicado por la red de transporte público, la mañana del 16 de diciembre se retiró un tren de la mencionada línea para realizar una revisión a su mecanismo de puertas ya que se detectó un objeto de plástico que obstruía cerrarlas.

En las fotografías que circularon en redes sociales fue posible apreciar a una diminuta muñeca con kimono que lleva en su boca un trazo de bambú cuyo nombre es Nezuko Kamado, protagonista de la serie de animación japonesa Kimetsu no Yaiba -también conocido como Daemon Slayer-. Aunque la apariencia de dicho personaje es tierna, en realidad ella es un demonio que su hermano mayor, Tanjiro Kamado, lleva a todas partes en su camino para que recupere su humanidad.

El diminuto objeto de plástico se habría atorado en el mecanismo de apertura y cierre de las puertas automáticas del tren, no obstante, personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no lo notó hasta el convoy fue retirado y revisado a detalle. La pequeña muñeca se encontraba sobre la canaleta de una puerta, generando gran molestia y afectaciones para los usuarios de la Línea 6 que recorre desde El Rosario hasta Martín Carrera.

SEGUIR LEYENDO: