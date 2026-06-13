Cinco muertos por paso de Boris en varios estados: el saldo fatal del primer ciclón de esta temporada en México

Pobladores encontraron al vehículo siniestrado pero no al ocuopante por lo que informaron a las autoridades quienes con ayuda de Bomberos y elementos de Protección Civil de Oaxaca encontraron el cuerpo del hombre ahogado arrastrado por las corrientes de agua tras las lluvias del paso de Boris Foto: SSPC Oaxaca

Las lluvias y crecidas en México por el ciclón y posterior Tormenta Tropical (Dos E) Boris dejaron al menos cinco personas muertas en hechos reportados en Colima, Chiapas, Estado de México y Jalisco, con casos vinculados a oleaje, corrientes de ríos y desbordamientos.

El caso más reciente se dio con el hallazgo una persona fallecida en Oaxaca, además de daños en playas turísticas, inundaciones, deslaves, derrumbes, socavones y apagones, de acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado; el fenómeno tocó tierra el 9 de junio entre las costas de Guerrero y Oaxaca y sus mayores afectaciones se concentran en la Costa, el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan.

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Uno de los golpes económicos más altos se registró en Salina Cruz, donde las lluvias y el oleaje por mar de fondo destruyeron el teatro al aire libre recién inaugurado, una obra con costo oficial de 54 millones de pesos. En esa misma zona también se reportaron daños en negocios ubicados sobre algunas de las principales playas turísticas del estado.

Protección Civil informó además que alrededor de 35 familias resultaron afectadas por la anegación de sus viviendas en la comunidad de San Isidro el Naranjal, en el municipio de San José Chiltepec, tras el desbordamiento de un río de respuesta rápida generado por un afluente subterráneo.

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El Observatorio de Amenazas informó que el ciclón pos-tropical Boris interactúa con la Tormenta Tropical Cristina y favorece el ingreso de humedad desde el Pacífico. (Foto cortesía Protección Civil)

Desde la mañana de este iernes se realizan labores de búsqueda de una persona que fue arrastrada junto con su vehículo por la crecida de un río en San Luis Amatlán, en la Sierra Sur. Ese hecho se suma al saldo mortal que ya deja la tormenta en territorio oaxaqueño, según Protección Civil.

Salina Cruz y el Istmo concentran daños en vivienda, salud e infraestructura

En Salina Cruz, las viviendas de la agencia Colonia Cuauhtémoc sufrieron inundaciones por varios días consecutivos. También se registraron anegaciones en la Clínica IMSS y en la agencia Las Salinas del Marqués.

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En Santo Domingo Tehuantepec hubo inundaciones menores en el fraccionamiento El Pitayal y en la colonia 4ta Sección. En la agencia Cuauhtémoc de San Mateo del Mar, el ingreso de agua de mar obligó a habilitar un albergue con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Rescatistas con chalecos de emergencia asisten a una familia, incluyendo una niña, a evacuar su hogar a través de calles inundadas con agua hasta las rodillas, bajo la intensa lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La afectación directa sobre la movilidad también alcanzó a los puertos de San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec, donde se ordena el cierre y la suspensión provisional de la navegación menor. En la microrregión de los Ozolotepec, en agencias de San Luis Amatlán, en la ruta San Miguel Suchixtepec-San Marcial Ozolotepec, así como en Santa María Huazolotitlán y Santiago Tetepec, se interrumpió el suministro de energía eléctrica.

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En Santa María Teopoxco también se reportó falta de luz por las condiciones climáticas. Protección Civil ubica otras afectaciones en San Felipe Jalapa de Díaz, en la Cuenca del Papaloapan, con pequeños derrumbes en Arroyo Espuma, Loma San Juan y Agua de Olla.

Las carreteras federales y estatales operan con cierres, derrumbes y paso intermitente

Las lluvias asociadas a Boris causaron afectaciones desde el 6 de junio de 2026 en la carretera federal 190 Oaxaca-Tehuantepec, a la altura de San Dionisio Ocotepec. En el kilómetro 68, en el tramo San Dionisio Ocotepec-San Pedro Totolapam, se mantiene paso intermitente por trabajos de atención de la SICT.

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También hubo afectaciones en la carretera federal 175, en el tramo Valle Nacional-El Mirador, y en la federal 200 a la altura de la colonia San Pablo Norte, en Salina Cruz. Hace dos días además se registran deslaves en las carreteras federales 200, 175 y 125; en la 175, tramo Pochutla-Copalita-Pluma Hidalgo.

• Boris deja una persona fallecida en Oaxaca, además de inundaciones, apagones y daños en playas, viviendas y caminos.

• En Salina Cruz, el mar de fondo y las lluvias destruyen un teatro al aire libre con costo oficial de 54 millones de pesos.

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• Las regiones con mayores afectaciones son la Costa, el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan, con cierres de puertos y daños en carreteras federales y estatales.

Los otros muertos

En Manzanillo, Colima, una mujer de 49 años originaria de la Ciudad de México muere ahogada este martes 9 de junio tras ser arrastrada por el fuerte oleaje en Playa Azul durante el paso de la tormenta tropical Boris, que también deja fuertes lluvias, inundaciones y dos personas desaparecidas en la entidad.

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En Chiapas, autoridades localizan sin vida a Zir Juárez Hernández, también identificado como Sin Juárez, este jueves 12 de junio en el municipio de Tuxtla Chico, a la altura del paraje “La Piedrona”, luego de que el lunes 8 de junio fuera arrastrado por la corriente de un afluente crecido en el ejido Santa Lucía, en Cacahoatán, cuando intentaba cruzarlo con su familia. Una mujer de 48 años y una menor de nueve años que lo acompañaban logran llegar a salvo a la orilla con ayuda de vecinos.

En Chalco, Estado de México, las lluvias de las últimas horas provocan el desbordamiento de canales y cauces de aguas residuales, con saldo de un hombre muerto y afectaciones en diversas comunidades. La víctima es Alejandro “N”, de aproximadamente 60 años, ejidatario de San Martín Cuautlalpan; familiares señalan que regresaba de trabajar en terrenos de cultivo en un tractor, intentó descender en una pendiente, resbaló y la corriente lo arrastró.

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En Tonalá, Jalisco, localizan el cadáver de un hombre con huellas de arrastre en el cauce del Río Santiago, en las inmediaciones del Camino a Colimilla y la zona de Los Monos; el cuerpo presenta marcas de haber sido llevado por el agua al menos 20 horas antes del hallazgo.