La CNTE mantiene paro en CDMX: así va la protesta de los maestros y su negociación con el Gobierno

Dissident teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) hold a banner that reads "national strike" as they march toward Ciudad de Mexico Stadium during a protest ahead of the 2026 FIFA World Cup in Mexico City, Mexico, June 9, 2026. REUTERS/Luis Cortes

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron que, ante la falta de acuerdos con el gobierno federal, mantendrán el paro de labores y la jornada de movilizaciones en la Ciudad de México, que comenzaron el 25 de mayo pasado.

En un comunicado publicado esta mañana, indicó que en la consulta realizada por el magisterio de Oaxaca “para definir el rumbo de la jornada nacional de lucha” se determinó el rechazo al receso de la huelga nacional, “por un margen estrecho de diferencia”.

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“Las bases movilizadas determinaron dar continuidad a la jornada de lucha iniciada el pasado 25 de mayo, manteniendo vigente la exigencia de atención y solución a las demandas centrales del movimiento”, se lee en la publicación.

Destacó que la Asamblea Estatal Permanente avaló los resultados de la consulta y ratificó la continuidad de la huelga nacional y las protestas, calificando la decisión como un reflejo del “compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación que consideran que aún no existen respuestas satisfactorias a las principales demandas del magisterio democrático”.

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La publicación concluyó haciendo un llamado a la unidad y asegurando que “nada está resuelto”.

¿Dónde está el plantón de los maestros de la CNTE?

La CNTE mantiene un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México desde hace 12 días, exigiendo la derogación de la Ley del ISSSTE, la Reforma Educativa y cambios en el sistema de pensiones.

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El 12 de junio pasado, integrantes de la CNTE bloquearon la avenida Paseo de la Reforma tras la cancelación de la mesa de diálogo por parte del gobierno federal.

Durante la mañana, los docentes comenzaron a reducir el campamento en los alrededores del Zócalo, retirando casas de campaña y pertenencias, lo que dejó parcialmente desocupadas calles como Tacuba, Donceles y República de Brasil.

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¿Cómo van las negociaciones con el gobierno?

Las negociaciones entre la SEP, Segob y la CNTE atraviesan una fase de estancamiento tras varios intentos de acercamiento público.

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado; y la secretaria de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez, ha mantenido reuniones con la dirigencia de la CNTE, pero las propuestas oficiales no logran satisfacer las demandas centrales del magisterio, que mantiene su plantón en el Zócalo desde hace más de diez días.

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Como parte de la respuesta institucional, Delgado anunció una consulta “maestro por maestro” en todas las escuelas para definir el futuro de la USICAMM y la política de asignación y ascensos, con la intención de someter a debate interno incluso la desaparición de la Unidad.

Pese a esta apertura, el gobierno advierte que no puede abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 por falta de viabilidad financiera, aunque plantea fortalecer el sistema público de pensiones y crear una aseguradora estatal.

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Rosa Icela Rodríguez solicitó a la CNTE definir si acepta los acuerdos propuestos por la SEP y el ISSSTE, mientras que el magisterio considera insuficientes los ofrecimientos y exige respuestas más concretas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descarta retrocesos y acusó que la CNTE busca restaurar viejas prácticas sindicales, reiterando que la democracia sindical ya se garantiza por ley.

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Sheinbaum insiste en consultar a las bases y asegura que no habrá represión, aunque sostiene que las posiciones permanecen inamovibles y que el diálogo se ha vuelto improductivo.