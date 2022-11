Entre escupitajos e insultos: captaron nueva pelea en el Metro de CDMX

Dos hombres se enfrentaron en un vagón del Metro (Captura de pantalla: JORGE BECERRIL JB/8/Twitter)

A través de redes sociales se viralizó un clip protagonizado por dos hombres que sostuvieron una riña dentro de un vagón del Metro de la Ciudad de México en la Línea B.

Durante la grabación de un minuto con 15 segundos, se puede apreciar a una de las partes con parte de la cara ensangrentada, aparentemente la sangre le escurría de la frente, mientras que se estaba golpeando, empujando, escupiendo e insultando con un joven de pelo corto que se encontraba frente a él.

Las personas que se estaban abordo de la unidad los habían rodeado, y mientras ellos discutían se pudo escuchar gritos de asombro y otros cuantos pidiendo que detuvieran el acto violento. En el clip se pudo oír que las personas le estaban solicitando al hombre ensangrentado que se tranquilizara, a lo que les contestó que el sujeto de playera azul con blanco era quien lo estaba provocando.

“¡Tengo sida!”, dice sujeto mientras escupe a otra persona con la que se peleó en el @MetroCDMX. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/WhN2LZKema — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 26, 2022

Mientras la pelea se desarrolló en el trascurso de cambio de estación, el hombre de cabello largo y canoso le escupió a su contra parte y le grito “¡tengo SIDA!”, a lo que el joven de playera respondió tomándolo del cuello y amenazándolo con una de sus manos empuñada.

Por tal motivo, una de las pasajeras le pidió al joven de negro que por favor se bajará o desalojara el vagón, sin embargo, él continuo discutiendo y diciéndole “el que se va a la cárcel eres tú”. Posteriormente, el joven comenzó a insultarlo y su contra parte le escupió en repetidas ocasiones.

“Tengo SIDA, por eso, tú te vas a la cárcel. Te bajas o nadie se baja”, fueron las últimas palabras que logró articular el hombre antes de llegar a la estación y ser evacuado por los policías de la zona.

Al momento de arribar a la estación se abrieron las puertas del Metro y aparecieron varios elementos policiales, de tal forma que tanto los pasajeros como el hombre con el que sostenía la riña, señalaron al hombre con la cara llena de sangre como el presunto culpable de haber comenzado la pelea.

Policías llegaron al lugar para desalojar al hombre con vestimenta negra (Captura de pantalla: JORGE BECERRIL JB/8/Twitter)

Por tal motivo, los agentes auxiliares bajaron de la unidad al joven que vestía de negro, mientras se retiraba del vagón no dejaba de gritar que él no era el culpable, que lo habían agredido, a lo que los pasajeros contestaron unánimemente que no habían pasado así los hechos y que él era el agresor.

Hasta el momento se desconoce cómo concluyó la riña, debido a que el video termina con la imagen del joven con pelo largo saliendo del vagón y con los policías corroborando que no volviera a subirse a la misma unidad.

Cabe recordar que la transmisión de la enfermedad anteriormente mencionada tiene formas muy específicas de contagio, es decir que a pesar de que le haya escupido, es improbable que lo pudiera contagiar.

¿Cómo se contagia el SIDA?

La mayor parte de las personas que llegan a contraer VIH/SIDA, lo hacen a través de relaciones sexuales, al compartir agujas, jeringas u otras herramientas de inyección. Además, en el caso de las mujeres, cuando se embarazan pueden transmitirle la enfermedad al bebé durante el parto o el amamantamiento, de acuerdo con la información proporcionada por Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

