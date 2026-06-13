Exhiben a presunto empleado vinculado a ICE usando jersey de México y desata polémica en redes: “Debería darte vergüenza”

No deberías usarlo cuando están secuestrando a mexicanos de las calles, se escucha a un hombre decirle

Un video difundido en redes sociales generó una intensa conversación entre usuarios luego de mostrar la confrontación de varias personas contra un hombre señalado como presunto trabajador del Programa de Comparecencia Bajo Supervisión Intensiva (ISAP, por sus siglas en inglés), sistema vinculado a las políticas migratorias de Estados Unidos.

La grabación fue realizada en las inmediaciones de un edificio federal y comenzó a circular pocas horas después de la victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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De acuerdo con las imágenes compartidas en plataformas digitales, el hombre fue visto abandonando las instalaciones mientras portaba un jersey del combinado nacional mexicano. La escena llamó la atención de algunos activistas que se encontraban en la zona y que decidieron cuestionarlo sobre su presunta relación con programas de supervisión migratoria.

Durante el intercambio, una de las personas que grababa el video expresó su inconformidad por ver a alguien relacionado con el sistema migratorio estadounidense utilizando los colores de México.

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La grabación generó debate en redes sociales sobre migración, identidad y el papel de los trabajadores vinculados al sistema migratorio estadounidense.

“Debería darte vergüenza usar ese jersey. No deberías usarlo cuando están secuestrando a mexicanos de las calles. ¿En qué agencia trabajas? Sólo para clarificar”, se escucha decir a uno de los presentes.

La tensión aumentó conforme avanzó la conversación. Una mujer que también participó en la confrontación lanzó nuevas críticas contra el individuo.

“¿Por qué no consigues otro trabajo?”, le pregunta una mujer.

Instantes después, otro de los participantes continuó con los reclamos.

“Consigue otro maldito trabajo, pedazo de mierda”, vuelve a decir el hombre.

La mujer insistió en sus cuestionamientos sobre las actividades laborales del presunto empleado.

“¿Qué carajos estás haciendo? Consigue otro trabajo. ¿Cómo puedes dormir en las noches?”, le cuestionó la mujer.

Activistas señalaron una aparente contradicción entre sus funciones laborales y el orgullo mostrado por la selección nacional.

El material fue difundido por el usuario de Instagram Arturo González, identificado en redes sociales como @officialarturo. En su perfil se presenta como activista y suele documentar actividades relacionadas con agencias migratorias estadounidenses.

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Junto al video, González publicó un mensaje en el que explicó por qué consideraba contradictoria la situación observada.

“Qué caradura de este empleado de ISAP y varios agentes que llevan camisetas de México hoy.

“Lo vi saliendo del edificio federal hoy con una camiseta de México. ISAP (Programa de comparecencia bajo supervisión intensiva, por sus siglas en inglés) es parte del sistema de control de inmigración, supervisa el rastreo de monitoreo de tobillo, verificaciones y requisitos de cumplimiento para los inmigrantes que se enfrentan a procedimientos de expulsión. Muchas familias han experimentado ese sistema como estresante, perturbador y cambiante.

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“Ver a alguien trabajar en ese sistema mientras representa con orgullo a México fuera del trabajo es un contraste difícil de ignorar”, escribió.

A man reads signs during a protest against the construction of a U.S. border fence, saying explosions from the work threaten the environment and Kuchamaa Mountain, a site considered sacred by the Kumeyaay people on both sides of the border, in Tecate, Baja California state, Mexico, April 26, 2026. REUTERS/Victor Medina

El Programa de Comparecencia Bajo Supervisión Intensiva es una herramienta utilizada dentro del sistema migratorio estadounidense para dar seguimiento a personas que enfrentan procesos migratorios sin permanecer detenidas. El programa combina monitoreo tecnológico, gestión de casos y supervisión periódica para verificar el cumplimiento de diversas obligaciones legales.

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La publicación cobró mayor relevancia debido al contexto en el que surgió. Meses antes del arranque de la Copa Mundial 2026, diversas organizaciones y grupos de defensa de migrantes expresaron preocupación por la participación de agencias relacionadas con la seguridad fronteriza y migratoria en los operativos de protección del torneo.

El ciclo fiscal 2026 supera las cifras de la pandemia de Covid-19 con una tasa récord de 88,9 muertes por cada 100.000 detenidos en centros de ICE. (Office of Inspector General)

Aquellas versiones provocaron inquietud entre comunidades migrantes, especialmente en ciudades donde se desarrollan actividades vinculadas al Mundial.

Mientras tanto, la Selección Mexicana celebró un exitoso debut en la justa internacional tras imponerse 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, fuera de la cancha, el video difundido por el activista abrió un nuevo debate en redes sociales sobre identidad, migración y la relación de algunos trabajadores del sistema migratorio con las comunidades a las que pertenecen o representan culturalmente.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with Gilberto Mora and Julian Quinones REUTERS/Raquel Cunha

Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad del hombre señalado en la grabación, el contenido continúa acumulando reproducciones y comentarios en distintas plataformas digitales.