Exhiben a presunto empleado vinculado a ICE usando jersey de México y desata polémica en redes: “Debería darte vergüenza”

No deberías usarlo cuando están secuestrando a mexicanos de las calles, se escucha a un hombre decirle
Un video difundido en redes sociales generó una intensa conversación entre usuarios luego de mostrar la confrontación de varias personas contra un hombre señalado como presunto trabajador del Programa de Comparecencia Bajo Supervisión Intensiva (ISAP, por sus siglas en inglés), sistema vinculado a las políticas migratorias de Estados Unidos.
La grabación fue realizada en las inmediaciones de un edificio federal y comenzó a circular pocas horas después de la victoria de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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De acuerdo con las imágenes compartidas en plataformas digitales, el hombre fue visto abandonando las instalaciones mientras portaba un jersey del combinado nacional mexicano. La escena llamó la atención de algunos activistas que se encontraban en la zona y que decidieron cuestionarlo sobre su presunta relación con programas de supervisión migratoria.
Durante el intercambio, una de las personas que grababa el video expresó su inconformidad por ver a alguien relacionado con el sistema migratorio estadounidense utilizando los colores de México.
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“Debería darte vergüenza usar ese jersey. No deberías usarlo cuando están secuestrando a mexicanos de las calles. ¿En qué agencia trabajas? Sólo para clarificar”, se escucha decir a uno de los presentes.
La tensión aumentó conforme avanzó la conversación. Una mujer que también participó en la confrontación lanzó nuevas críticas contra el individuo.
“¿Por qué no consigues otro trabajo?”, le pregunta una mujer.
Instantes después, otro de los participantes continuó con los reclamos.
“Consigue otro maldito trabajo, pedazo de mierda”, vuelve a decir el hombre.
La mujer insistió en sus cuestionamientos sobre las actividades laborales del presunto empleado.
“¿Qué carajos estás haciendo? Consigue otro trabajo. ¿Cómo puedes dormir en las noches?”, le cuestionó la mujer.
El material fue difundido por el usuario de Instagram Arturo González, identificado en redes sociales como @officialarturo. En su perfil se presenta como activista y suele documentar actividades relacionadas con agencias migratorias estadounidenses.
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Junto al video, González publicó un mensaje en el que explicó por qué consideraba contradictoria la situación observada.
“Qué caradura de este empleado de ISAP y varios agentes que llevan camisetas de México hoy.
“Lo vi saliendo del edificio federal hoy con una camiseta de México. ISAP (Programa de comparecencia bajo supervisión intensiva, por sus siglas en inglés) es parte del sistema de control de inmigración, supervisa el rastreo de monitoreo de tobillo, verificaciones y requisitos de cumplimiento para los inmigrantes que se enfrentan a procedimientos de expulsión. Muchas familias han experimentado ese sistema como estresante, perturbador y cambiante.
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“Ver a alguien trabajar en ese sistema mientras representa con orgullo a México fuera del trabajo es un contraste difícil de ignorar”, escribió.
El Programa de Comparecencia Bajo Supervisión Intensiva es una herramienta utilizada dentro del sistema migratorio estadounidense para dar seguimiento a personas que enfrentan procesos migratorios sin permanecer detenidas. El programa combina monitoreo tecnológico, gestión de casos y supervisión periódica para verificar el cumplimiento de diversas obligaciones legales.
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La publicación cobró mayor relevancia debido al contexto en el que surgió. Meses antes del arranque de la Copa Mundial 2026, diversas organizaciones y grupos de defensa de migrantes expresaron preocupación por la participación de agencias relacionadas con la seguridad fronteriza y migratoria en los operativos de protección del torneo.
Aquellas versiones provocaron inquietud entre comunidades migrantes, especialmente en ciudades donde se desarrollan actividades vinculadas al Mundial.
Mientras tanto, la Selección Mexicana celebró un exitoso debut en la justa internacional tras imponerse 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, fuera de la cancha, el video difundido por el activista abrió un nuevo debate en redes sociales sobre identidad, migración y la relación de algunos trabajadores del sistema migratorio con las comunidades a las que pertenecen o representan culturalmente.
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Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad del hombre señalado en la grabación, el contenido continúa acumulando reproducciones y comentarios en distintas plataformas digitales.
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