El mensaje de César Montes para los jóvenes que buscan su salida al fútbol de Europa

Reportes ponen a Cesar Montes en el Espanyol (Foto: Infobae/@ Jovani Perez)

Después de varias semanas y hasta meses especulando sobre la llegada de César Montes al Espanyol de Barcelona, finalmente se hizo oficial su traspaso proveniente del Monterrey. Debido en gran parte a su actuación en el Mundial Qatar 2022, el central de 1,91 de altura se sumó a las filas de los Periquitos en un traspaso valuado en 8 millones de dólares.

Rumbo a la ciudad condal el central tuvo la oportunidad de ofrecer algunas palabras de su llegada al balompié europeo y no perdió la oportunidad de mandarle un mensaje a las nuevas generaciones de futbolistas para que busquen trascender fuera de México.

Fue en un encuentro con diversos medios mexicanos donde el excentral regiomontano aseguró que su salida de los Rayados de Monterrey fue porque busca elevar su nivel de competencia en una liga donde compiten los mejores del mundo.

Las palabras de despedida de César Montes

“Está claro lo que se vivió en el Mundial. Es un nivel diferente, es una exigencia diferente y bueno ¿por qué no tratar de salir a buscar y probar nuevas experiencias? Sé que no es nada fácil, he vivido el proceso, pero al menos intentarlo estaría muy bien para el fútbol mexicano”, aseguró.

Montes Castro aseguró que este tipo de decisiones podrían repercutir positivamente en el desarrollo de las futuras generaciones de futbolistas mexicanos.

“Hace algunos años había no sé si más de 11 jugadores mexicanos en el futbol europeo y el resultado fue el mismo. No sé si realmente sea el camino, habría que buscar otras maneras lo que sí está claro es que el futbol allá es más exigente porque compiten los mejores, de eso no hay duda”, remarcó.

Anotador del primer gol del 🏟️ BBVA, campeón en @LigaBBVAMx, @CopaMx y @TheChampions, medallista olímpico y mundialista en Catar.



Rayaste tu historia y vas en busca de nuevos retos. 👊🏼 ¡Mucho éxito en @RCDEspanyol, @Cjasib!



Te deseamos lo mejor #EnLaVidaYEnLaCancha.

El defensa central de 25 años se mostró agradecido con los Rayados de Monterrey y sus respectivos directivos que lo apoyaron para poder emigrar a Europa.

“Con la institución término de buena manera, con las puertas abiertas y eso me deja tranquilo y contento. Estoy agradecido con él siempre estuvo a disposición de ayudar. Me cuidaba, hacía lo posible para que todo el equipo estuviera bien. Agradecido también con el anterior presidente, Dulio Davino. Sabemos que estas negociaciones se dan o no se dan. Se pudo dar en el pasado, pero ahora le tocó estar al Tato al frente”, evocó.

Dentro del comunicado oficial, el equipo mexicano precisó que se espera que el jugador llegue a practicarse las pruebas médicas, pues sería el último paso que le falta para concretar su fichaje con el Espanyol. “El defensa mexicano, de 25 años de edad, viajará hoy lunes 26 de diciembre a España para practicarse exámenes médicos. La formalización de la transferencia está sujeta a que Montes apruebe el protocolo médico”, precisó Rayados.

Soccer Football - Club World Cup - Fifth Place Play-Off - Monterrey v Al Jazira - Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates - February 9, 2022 Monterrey's Cesar Montes celebrates scoring their third goal REUTERS/Matthew Childs

Cesar se convirtió en el quinto futbolista mexicano en portar la mencionada camiseta. Previamente, jugadores como Germán Villa, Francisco Palencia, Héctor Moreno y Diego Reyes hicieron lo propio con los Periquitos. Si bien, no es una institución que se encuentre en la disputa por puestos europeos y menos por el título, si mantienen su propia lucha por salvar la categoría.

Actualmente, el conjunto catalán marcha en décimo sexta posición con 12 unidades, a solo un punto de la zona de descenso. Cabe mencionar que el club vive su segunda temporada en el máximo circuito del balompié español, esto tras su descenso en la 2019-2020, cortando una racha de 26 años continuos en la primera división.

