RBD en Disney World: así fue su participación en un desfile navideño junto a Miley Cyrus, Beyoncé y Andrea Bocelli

El concepto musical comenzó a partir de una telenovela. (Foto Instagram: @anahi // Captura YouTube: RBD Channel)

Muy pocas agrupaciones mexicanas han logrado consolidar su carrera en el extranjero hasta lograr presentarse en los recintos más importantes de cada país; RBD es sin lugar a dudas una de ellas. Y es que Maite Perroni, Dulce María, Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera conquistaron al público latinoamericano con su participación estelar en Rebelde y sus canciones pop.

Fruto de su éxito fue una colaboración que hicieron con nada más ni nada menos que Disney, una de las empresas multinacionales más famosas en todo el mundo por sus producciones cinematográficas. Fue en 2006 cuando la casa de Mickey Mouse buscó al concepto mexicano para invitarlos a formar parte de un desfile navideño que se llevaría a cabo en uno de sus parques de diversiones.

Estuvieron juntos como agrupación de 2004 a 2009. (Foto: Instagram/@rbd_musica)

Como era de esperarse, los actores aceptaron el reto y prepararon Tu amor, una canción que originalmente lanzaron en spanglish -combinación entre español e inglés-. Tomaron esa decisión porque el público que asistiría al evento podía hablar cualquiera de los dos idiomas y querían hacerlos partícipes de su show.

Fue así que todos se subieron a un carro oculto por la recreación del famoso castillo de Disney para recorrer el lugar. Los actores lucieron atuendos clásicos de la primera década de los años 2000, es decir, las mujeres usaron blusas ceñidas al cuerpo y los chicos llevaron playeras de colores sombríos, así como una prenda de mezclilla.

Los mexicanos le dieron un toque especial a su look con ciertos artículos que eran característicos de sus personajes de Rebelde: Roberta, Mía, Lupita, Diego, Giovanni y Miguel.

Entre aplausos detuvieron el vehículo donde se transportaban y comenzaron a cantar, mientras que un grupo de bailarines hacía una coreografía enfrente de ellos. Lo más sorprendente fue que los mexicanos tuvieron la oportunidad de coincidir con grandes estrellas de la música como Miley Cyrus, Beyoncé, High School Musical y Andrea Bocelli, pues formaron parte del mismo desfile con sus respectivos carros alegóricos.

La cantante se convirtió en Hanna Montana cuando tenía 11 años (Foto: Colprensa)

Aunque los integrantes de RBD no consiguieron cantar con ellos, su participación en el mismo evento fue un gran paso en su carrera porque sirvió de plataforma para que llegaran a otro tipo de audiencias y siguieran creciendo como banda. Todo indica que así fue, pues permanecieron juntos durante tres años más hasta que decidieron continuar por caminos separados, pues sus intenciones profesionales eran diferentes.

Sin embargo, sus fans recuerdan con mucho cariño sus conciertos más espectaculares y su breve intervención en el desfile de Navidad de Disney fue uno de ellos. Por esa razón, el video permanece vigente en redes sociales.

Zac Efron ganó popularidad tras protagonizar la trilogía de "High School Musical". (Foto: REUTERS/Carlos Osorio)

“Y muchos todavía dudan de qué tan lejos llegó RBD”. “Por que RBD y HSM no se tomaron una foto, hubieran sido super icónicos los dos grupos más top de ese momento”. “Anahí ‘Merry Christmas’”. “Que clase de crossover fue eso: RBD, HSM y Hannah Montana”. “Cuando eres el único que le masca maso al inglés”, son algunas reacciones.

RBD planea su regreso en 2023

Después de aproximadamente 13 años de su último concierto, los integrantes de la agrupación limaron asperezas y sorprendieron a sus fanáticos con una gran noticia. Y es que tras limitar la visibilidad de su contenido en Instagram anunciaron todos juntos que será el 19 de enero de 2023 cuando darán a conocer todos los detalles de Soy Rebelde World Tour.

El 19 de enero se darán más detalles. (Captura)

Como era de esperarse desataron euforia entre sus seguidores, quienes no dudaron ni un momento en aplaudir su esperado reencuentro sobre el escenario. Sin embargo, muchos arremetieron en contra de Alfonso Herrera porque no se sumó al proyecto, pues aunque anteriormente ya había declarado que no volvería bajo ninguna circunstancia porque no canta, algunos guardaban la esperanza de que hiciera una excepción.

