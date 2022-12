Lulú, la taxista que desapareció después de trabajar y fue encontrada muerta

POR LA MAÑANA SE CONECTO LA COMPAÑERA LULÚ PARA TRABAJAR, PERO NO DURO NI UNA HORA Y SE DESACTIVO SU UTR, NO HUBO NINGUN REPORTE, Y HASTA LA HORA, NO SE SABE DE ELLA, NO RESPONDE EL TELÉFONO...



*_MARIA DE LOURDES PÉREZ GUTIÉRREZ_*

*AVEO PLATA*

*GPK-982-D* pic.twitter.com/yeNDUrIkVE