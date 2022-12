“Es malísimo”: Leyenda del América se quejó de la renovación de Miguel Layún

(Foto: Instagram/miguel_layun)

Cuando parecía que el ex seleccionado de México, Miguel Layún, iba a ser contratado por el Club León de la Liga MX, el traspaso se cayó, por lo que se quedará al menos una temporada más con las Águilas del América.

Así lo hizo oficial el club mediante sus redes sociales, mismas en donde generaron reacciones diversas ante las duda de quien les dio un campeonato en el ya lejano 2013.

Uno de los que definitivamente no se pudo quedar callado fue el ex delantero brasileño Antonio Carlos “El Negro” Santos quien, en una publicación donde se confirmaba la firma de Layún, comentó: “No mam*n, malísimo”

“Lo anuncian como si fuera la bomba del año. Tantita madre que se me tuerce la boca”, “No valen ver... neta”, “Cómo les gusta hacer chingad...”, ”Ya arruinaron mi viernes, deben estar contentos”, “Ojalá puedan sacar del retiro a Iván Zamorano y Piojo López de una vez ya que nos gusta tener ex jugadores”, “Pero si hoy no es 28 de diciembre, para qué escriben eso”, se lee entre las quejas de los aficionados azulcrema.

El lateral de 34 años, desde que regresó de los Rayados de Monterrey, ha sido banca en el conjunto del técnico argentino Tano Ortiz, pues no cuenta con Miguel para ser titular y la prueba de ello está cuando se fue Jorge Sánchez al Ajax de Países Bajos, Emilio Lara le ganó la carrera a Layún por esa titularidad.

Durante el Apertura 2022, cuando sólo vio acción en 13 partidos (677 minutos) aunque sólo seis fueron como titular.