Familias de mineros de Pasta de Conchos creen que el rescate ya no ocurrirá en este sexenio

Viudas y familiares de los mineros sepultados desde 2006 en la mina de Pasta de Conchos. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Familiares de los 63 mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos, en Coahuila, manifestaron su desilusión y creen que el rescate de los cuerpos ya no se dará en el actual sexenio, pese a la promesa presidencial.

Apenas el 16 de diciembre de 2022, quedó en pausa el Plan de Recuperación de Restos en la Mina Pasta de Conchos, con el cual el gobierno federal buscaba localizar los restos de los mineros que quedaron atrapados desde el 2006.

Por ese motivo, las viudas de las víctimas y representantes de la organización Familia Pasta de Conchos, intentaron reunirse con Mauricio Picón Medina, encargado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Elvira Martínez Espinosa, viuda de uno de los mineros atrapados desde hace más de una década, ya han perdido la esperanza de recuperar los restos de sus seres queridos, al menos en los próximos dos años.

“En lo personal ya es una duda de que realmente se vaya a cumplir con la encomienda del compromiso que tenían la CFE y el presidente. Los atrasos llevan desde que se comenzó con los trabajos, y a la CFE siempre las familias les reclamaban que no se cumplían avances pero la empresa siempre tenía justificaciones y eran condescendientes”, dijo en una entrevista para W Radio.

Las familias de los mineros de Pasta de Conchos siguen en espera de que se recuperen los cuerpos de los trabajadores luego de 16 años. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

La CFE, encargada de llevar a cabo el rescate de los cuerpos no ha logrado su objetivo pese a la inversión de alrededor de 1 mil 500 millones de pesos desde el año 2020.

“Los hechos les dan la razón a las familias, no tienen conocimiento para hacer un rescate y eso se fue viendo desde un principio. Yo ya lo veo muy difícil, se ha perdido demasiado tiempo. Sabemos que las obras requieren de tiempo y han pasado 10 meses cuyo avance ha sido mínimo, la nueva empresa que llegue la va a tener también muy difícil. Ya no tengo la esperanza de que suceda en este sexenio”, agregó Elvira Martínez.

El colapso de la mina de Pasta de Conchos se acerca a las dos décadas, sin embargo, las familias no logran terminar su duelo debido a que no les han entregado los cuerpos de sus seres queridos.

Casi al cierre del 2022, las familias no solo han perdido la esperanza, sino también empiezan a dudar de la información proporcionada por las autoridades.

REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

“Yo creo que el proyecto de Pasta de Conchos es lo que van a hacer después de la búsqueda y el rescate, que es la extracción de carbón, no es una inversión que no vaya a redituar. No se le da la importancia, para un rescate el tiempo es fundamental, para extraer carbón no y ahí se ve dónde están los intereses. Para 2023 hay que ver quién será la nueva empresa y nuevamente se tendrá que hacer todo un trámite burocrático. Quisiéramos poder cerrar este ciclo, lo de la justicia ya vendría después pero comienza con el rescate”, expresó Elvira Martínez.

“Estamos en el peor escenario, ya existen problemas entre CFE y los contratistas, tenemos un retraso de un año y 8 meses y definitivamente el rescate no lo vamos a lograr en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador”, declaró Claudia Escobar Pacheco, quien es viuda de uno de los mineros, al medio Zocalo.

El rescate de los cuerpos de los mineros fue una de las promesas de campaña de López Obrador, quien además tiene la encomienda de recuperar los diez cuerpos de los mineros que quedaron atrapados en la Mina en Pnabete, en Sabinas, Coahuila.

