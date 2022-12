“Es un enamorado”: Susana Zabaleta opinó sobre las denuncias por supuesto acoso sexual de Plácido Domingo

(instagram)

Durante los últimos años Plácido Domingo estuvo en el ojo público luego de que se le vinculara con una secta dedicada a la trata de personas y, además, varias mujeres lo acusaran de supuesto abuso sexual. Ante esto, el famoso cantante de ópera negó las acusaciones y, en esta ocasión, Susana Zabaleta rompió el silencio sobre la polémica que rodea al intérprete.

“Pinocho” de Guillermo del Toro será proyectada en el Zócalo de la CDMX La más reciente película del tapatío llegará de forma gratuita a las celebraciones del Gobierno de la Ciudad de México por Navidad VER NOTA

Fue durante un encuentro con los medios transmitido por De primera mano, donde Zabaleta remarcó que era un tema bastante delicado, pero se mostró del lado de su amigo.

“Creo que es muy fuerte hablar de eso en esta época y por la lucha que hemos tenido muchas mujeres. (A mi hijo) le digo: ‘Ten cuidado, no puedes decir, no puedes tocar, no se vale tocar antes de preguntar’’, comenzó a decir.

CIUDAD DE MÉXICO, 30AGOSTO2018.- Los actores, Susana Zabaleta y Pisano, ofrecieron la primera función de la obra que ambos presiden “El sexo en Paz” en el Nuevo Teatro libanés. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Pero ya adentrada en el tema, la famosa rescató que no podía dar muchas declaraciones al respecto, pero ahondó en que el tenor y barítono era una persona a la que apreciaba en demasía.

“Yo lo amo a Plácido y sé que es un enamorado igual que yo, entonces ¿qué te puedo decir?”, comentó.

Respecto a las declaraciones que hizo en un pasado el tenor Fernando de la Mora en que defendió a Plácido Domingo y no descartó una posible campaña de desprestigio en su contra, Susana apuntó:

Manelyk envió mensaje a sus fans tras no ganar “Las Estrellas Bailan en Hoy” La famosa se ausentó por un tiempo del concurso debido a un accidente que sufrió dentro de las transmisiones VER NOTA

“Él es hombre nunca intentó tocarlo, habría que escuchar a las sopranos son más de 100 denuncias, entonces habrá que oír. Creo que estamos en una generación de cristal en donde hay que cuidar y ojalá esto pase pronto porque no nos conviene a los hombres ni a las mujeres estar así”, añadió.

Qué sucedió con Plácido Domingo

Desde 2019, el nombre de Plácido Domingo estuvo en los tabloides internacionales debido a que aproximadamente 120 mujeres lo denunciaron por presunto acoso sexual y abuso de poder.

Spanish opera singer Placido Domingo performs during Joseph Calleja's 25th anniversary concert at Fort Manoel on Manoel Island in Valletta's Marsamxett Harbour, Malta July 26, 2022. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Luz del Alba Rubio -quien es una de las cantantes que evidenció los presuntos actos de abuso de Plácido Domingo-, refrendó sus acusaciones en contra de tenor español durante su estancia en México, así lo compartió en una antigua entrevista con el programa De Primera Mano de Imagen Televisión.

Declararon culpable al papá de Gomita tras golpearla; así reaccionó la famosa a la sentencia La joven dio la noticia entre lágrimas y recibió múltiples mensajes por parte de sus seres queridos VER NOTA

La cantante dijo que era un “secreto a voces” que Plácido Domingo era amigo de personas de esta secta: “Él desde su lugar favoreció a la difusión de obras que algunos integrantes de la secta que había compuesto, los llevó a Vienta, Madrid, Estados Unidos (...) Era un lugar donde él sabía que iba a tener esas grandes fiestas de sexo”, dijo Luz del Alba para DPM.

Ahí explicó que Plácido Domingo tenía actitudes extrañas, como tocarla sin su consentimiento: “Cuando llegó el momento que me pudo a límite de tenernos que ir a la cama, ya dije. ‘no puedo maestro’ y sabía que tenía que aceptar las consecuencias”, dijo.

Ante toda esta situación, el tenor ofreció una disculpa pública en un comunicado dirigido a Europa Press.

Ahí, el tenor mostró respeto por sus compañeras de profesión, que en agosto de 2019 “se sintieron lo suficientemente cómodas para hablar” de lo ocurrido. “Entiendo ahora que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas”, aseguró que lamentaba el “sufrimiento” causado y aseveró que asume “toda la responsabilidad” de sus actos.

SEGUIR LEYENDO