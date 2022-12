Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan a vacunarse: “No obligamos a la gente”

Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la ciudadanía para vacunarse (Foto: REUTERS/Raquel Cunha/File Photo/File Photo)

La temporada invernal ha hecho que los millones de habitantes de la Ciudad de México y Área Metropolitana sacaran desde sus armarios suéteres, chamarras y bufandas, no obstante y de acuerdo con las declaraciones de Claudia Sheinbaum, las y los capitalinos se han olvidado de la importante tarea de reforzar su sistema inmunológico, pues no han acudido a los centros de salud a vacunarse.

Fue la tarde del pasado jueves que la mandataria estatal reconoció que en la capital mexicana se ha registrado un aumento en los casos de COVID-19 pero también de distintas enfermedades respiratorias, por lo que instó a la ciudadanía a protegerse ante la presencia de bajas temperaturas de la época.

“Hasta ahora no tenemos un incremento significativo en hospitalizaciones, en general el incremento no es solo por COVID-19 sino por enfermedades respiratorias”, informó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La mandataria estatal reconoció que no pueden obligar a la ciudadanía a vacunarse (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Ante el panorama de aumento de contagios, Claudia Sheinbaum detalló que la gente no está acudiendo a los Centros de Salud ubicados en distintos puntos de la capital mexicana para vacunarse, no obstante, aseguró que como autoridades no pueden obligar a las personas a que acudan por lo que reforzarían las campañas de difusión para invitarlos a hacerlo.

“La gente no se está yendo a vacunar [...] no obligamos a la gente a que se vacune, entonces vamos a hacer más difusión para que la gente lo conozca y particularmente las personas vulnerables como saben personas mayores, con diabetes o hipertensión, es importante que se vacunen”, aseveró la militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

México compró la vacuna cubana en contra del COVID-19

Vacuna Abdala contra el COVID-19 (Fotógrafa: Gaby Oraa/Bloomberg)

El llamado que hizo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que las y los capitalinos acudan a vacunarse se da en un contexto en el que el México compró a Cuba cuatro millones de dosis de la vacuna Abdala contra el virus SARS-CoV-2.

El Gobierno de México y autoridades sanitarias autorizaron el uso de la vacuna cubana desde diciembre de 2021, no obstante, Abdala aún está en proceso de evaluación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por lo que se espera que sea en 2023 cuando pueda obtener el visto bueno del órgano internacional.

Respecto a la Ciudad de México, desde el pasado lunes 19 de diciembre la vacuna Abdala se encuentra disponible en todos los Centros de Salud, sin embargo, aún no se ha logrado agotar el primer lote de 220 mil dosis en una ciudad que cuenta con casi 9 millones de habitantes.

“Vamos a hacer más difusión de la vacuna, es muy buena. Vamos a seguir insistiendo en que se vacunen, mayor difusión”, mencionó la Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.

Fotografía de archivo de una enfermera que sostiene una dosis de la vacuna cubana en pruebas Abdala. (Foto: EFE/Miguel Gutiérrez)

La vacuna cubana Abdala fue creada y fabricada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), y según las autoridades sanitarias de ese país, mostró una eficacia en los ensayos clínicos del 92,28%. En su última fase de pruebas participaron 48 mil voluntarios de 19 a 80 años.

Eduardo Martínez, director del grupo biofarmacéutico estatal BioCubaFarma, fabricante de Abdala, reconoció en abril pasado la existencia de un “pequeño retraso” en el proceso para lograr el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), proceso que parece se extenderá hasta 2023.

Abdala es una vacuna de subunidad basada en el sitio de unión al receptor (RBD) de la proteína S del virus, un tipo de plataforma en el que los científicos cubanos tienen mayor experiencia.

Fue la primera creada en América Latina, donde hay pocos países que trabajan en fórmulas propias y las inoculaciones mayormente se realizan con vacunas importadas de Estados Unidos (Pfizer), el Reino Unido (Oxford/AstraZeneca), Rusia (Sputnik V) o China (Sinopharm).

