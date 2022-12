Claudia Sheinbaum confirmó pláticas con los productores de Manu Chao: “Estamos haciendo todo lo posible”

Manu Chao congregó a 150 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México en el lejano 2006. (Photo by Victor Chavez/WireImage)

Hoy se dio a conocer de manera oficial que el cantante Manu Chao quedó fuera de la lista de personas non gratas en México, lo cual fue una gran noticia para todos sus seguidores, pues se abre la posibilidad de que el intérprete de “Me Gustas Tú” regrese a México para reencontrarse con su público en un concierto.

Lo cual podría concretarse muy pronto, pues este mismo 22 de diciembre la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema durante su conferencia de prensa, a lo que respondió positivamente.

Estamos en contacto con los productores para ver si viene. Vamos a ver. Estamos haciendo todo lo posible

Otra de las acciones por parte de Sheinbaum que alimentó la esperanza de los mexicanos para volver a ver a Manu Chao en vivo desde el Zócalo, fue la respuesta de la jefa de Gobierno a una publicación realizada por el periodista Juan Becerra.

. También los buscamos — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 23, 2022

Ya armando a la banda para ir a ver al muy grato Manu Chao al Zócalo, nomás anuncien la fecha

Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que realmente están realizando lo necesario para el tan esperado concierto, “También los buscamos”, aseguró.

Cabe recordar que la jefa de Gobierno de la CDMX, ya había mencionado algo al respecto, en junio de este año, informó precisamente que estaba buscando repetir una presentación del cantante franco-español como la del 2006, que congregó a 180 mil personas en el centro de la capital mexicana.

La mandataria capitalina explicó en su transmisión de Facebook Live: “No lo van a creer pero lo estamos buscando, vamos a ver si lo podemos lograr en este mismo año”.

El veto de Manu Chao

El anuncio formal sobre el fin del veto para Manu Chao, fue dado a conocer este 23 de diciembre por Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“El artículo 33 Constitucional se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, quien había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco, entonces fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país”, mencionó Adán Augusto.

El cantante fue vetado de México en 2009, ya que durante el Festival de Cine de Guadalajara realizó declaraciones en contra de lo sucedido tres años antes en el Estado de México. En aquel 2006, el entonces gobernador de dicho estado, Enrique Peña Nieto, ordenó la represión policiaca en contra de manifestantes en Atenco. Un suceso violento que además implicó que muchas mujeres fueran víctimas de tortura sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

El cantautor Manu Chao fue vetado de México en el año 2009. (EFE/David Arquimbau/ Archivo)

Fue entonces que, una vez emitido el comunicado de su veto, Manu Chao canceló sus shows en Guadalajara, Jalisco y abandonó rápidamente el país, ya que él había ingresado a México con el tipo de visa de turista y por lo tanto no tenía permitido realizar actividades lucrativas.

“Hablé sobre terrorismo de Estado por los actos violentos en Atenco. Resulta que por ley en México un extranjero no tiene derecho de hablar de política; entonces hubo un rifirrafe”, mencionó en una entrevista posterior el cantante de Welcome to Tijuana.

